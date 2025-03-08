https://1prime.ru/20250308/terrorizm-855594742.html
Захарова ответила главе ВМС Украины на слова о троице и Керченском мосте
Захарова ответила главе ВМС Украины на слова о троице и Керченском мосте - 08.03.2025, ПРАЙМ
Захарова ответила главе ВМС Украины на слова о троице и Керченском мосте
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова командующего ВМС Украины Алексея Неижпапы* (внесен в перечень террористов и... | 08.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-08T17:04+0300
2025-03-08T17:04+0300
2025-03-08T17:04+0300
спецоперация на украине
мария захарова
всу
крымский мост
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МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова командующего ВМС Украины Алексея Неижпапы* (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ) о Керченском мосте. Ранее Неижпапа* в интервью газете Guardian высказал угрозы в адрес России - по его словам, в Киеве якобы обсуждают третью операцию по атаке на Керченский мост, при этом Неижпапа* упомянул поговорку "Бог любит троицу". "С таким отношением к религии, думаю, ПЦУ скоро обретет их мощи", - заявила Захарова РИА Новости. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее заявлял, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта, и призвал украинские власти понять, что такие атаки встретят "неизбежное возмездие" с использованием любых видов оружия. В Кремле неоднократно подчеркивали, что террористические методы киевского режима, атакующего гражданские объекты, еще больше убеждают в необходимости полного выполнения целей спецоперации.* Внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ.
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мария захарова, всу, крымский мост
Спецоперация на Украине, Мария Захарова, ВСУ, Крымский мост
Захарова ответила главе ВМС Украины на слова о троице и Керченском мосте
Захарова ответила главе ВМС Украины на его слова о троице и Керченском мосте
МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова командующего ВМС Украины Алексея Неижпапы* (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ) о Керченском мосте.
Ранее Неижпапа* в интервью газете Guardian высказал угрозы в адрес России - по его словам, в Киеве якобы обсуждают третью операцию по атаке на Керченский мост, при этом Неижпапа* упомянул поговорку "Бог любит троицу".
"С таким отношением к религии, думаю, ПЦУ скоро обретет их мощи", - заявила Захарова РИА Новости.
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее заявлял, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта, и призвал украинские власти понять, что такие атаки встретят "неизбежное возмездие" с использованием любых видов оружия.
Захарова раскрыла самую надежную гарантию безопасности Украины
В Кремле неоднократно подчеркивали, что террористические методы киевского режима, атакующего гражданские объекты, еще больше убеждают в необходимости полного выполнения целей спецоперации.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ.