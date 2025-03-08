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Захарова ответила главе ВМС Украины на слова о троице и Керченском мосте - 08.03.2025, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20250308/terrorizm-855594742.html
Захарова ответила главе ВМС Украины на слова о троице и Керченском мосте
Захарова ответила главе ВМС Украины на слова о троице и Керченском мосте - 08.03.2025, ПРАЙМ
Захарова ответила главе ВМС Украины на слова о троице и Керченском мосте
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова командующего ВМС Украины Алексея Неижпапы* (внесен в перечень террористов и... | 08.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-08T17:04+0300
2025-03-08T17:04+0300
спецоперация на украине
мария захарова
всу
крымский мост
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МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова командующего ВМС Украины Алексея Неижпапы* (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ) о Керченском мосте. Ранее Неижпапа* в интервью газете Guardian высказал угрозы в адрес России - по его словам, в Киеве якобы обсуждают третью операцию по атаке на Керченский мост, при этом Неижпапа* упомянул поговорку "Бог любит троицу". "С таким отношением к религии, думаю, ПЦУ скоро обретет их мощи", - заявила Захарова РИА Новости. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее заявлял, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта, и призвал украинские власти понять, что такие атаки встретят "неизбежное возмездие" с использованием любых видов оружия. В Кремле неоднократно подчеркивали, что террористические методы киевского режима, атакующего гражданские объекты, еще больше убеждают в необходимости полного выполнения целей спецоперации.* Внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ.
https://1prime.ru/20250306/mid-855538028.html
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мария захарова, всу, крымский мост
Спецоперация на Украине, Мария Захарова, ВСУ, Крымский мост
17:04 08.03.2025
 
Захарова ответила главе ВМС Украины на слова о троице и Керченском мосте

Захарова ответила главе ВМС Украины на его слова о троице и Керченском мосте

© РИА Новости . Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкВиды Крымского моста
Виды Крымского моста - ПРАЙМ, 1920, 08.03.2025
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова командующего ВМС Украины Алексея Неижпапы* (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ) о Керченском мосте.
Ранее Неижпапа* в интервью газете Guardian высказал угрозы в адрес России - по его словам, в Киеве якобы обсуждают третью операцию по атаке на Керченский мост, при этом Неижпапа* упомянул поговорку "Бог любит троицу".
"С таким отношением к религии, думаю, ПЦУ скоро обретет их мощи", - заявила Захарова РИА Новости.
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее заявлял, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта, и призвал украинские власти понять, что такие атаки встретят "неизбежное возмездие" с использованием любых видов оружия.
Интервью официального представителя МИД РФ М. Захаровой агентству РИА Новости - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2025
Захарова раскрыла самую надежную гарантию безопасности Украины
6 марта, 16:55
В Кремле неоднократно подчеркивали, что террористические методы киевского режима, атакующего гражданские объекты, еще больше убеждают в необходимости полного выполнения целей спецоперации.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ.
 
Спецоперация на УкраинеМария ЗахароваВСУКрымский мост
 
 
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