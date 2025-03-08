https://1prime.ru/20250308/ukraintsy-855595916.html

Евродепутат раскрыл, сколько украинских беженцев в ФРГ живут на пособия

Евродепутат раскрыл, сколько украинских беженцев в ФРГ живут на пособия - 08.03.2025, ПРАЙМ

Евродепутат раскрыл, сколько украинских беженцев в ФРГ живут на пособия

Половина украинских беженцев в Германии не работает, а живет на пособия, при этом вливания средств в украинский конфликт разрушают экономику ФРГ, заявил РИА... | 08.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-08T18:40+0300

2025-03-08T18:40+0300

2025-03-08T18:41+0300

экономика

европарламент

германия

украинские беженцы

пособия

https://cdnn.1prime.ru/img/83766/33/837663341_0:0:3086:1736_1920x0_80_0_0_d0e4e85d9dce50d6b8a8e0b1f99ed0f0.jpg

БЕЛГРАД, 8 мар - ПРАЙМ. Половина украинских беженцев в Германии не работает, а живет на пособия, при этом вливания средств в украинский конфликт разрушают экономику ФРГ, заявил РИА Новости депутат Европейского парламента, член "Альтернативы для Германии" Максимилиан Крах. Международная конференция "Мирный процесс на Украине: права и роль национальных общин" с участием европарламентариев и депутатов парламентов стран Европы открылась в субботу в Белграде. В форуме принимают участие два десятка депутатов Европарламента от Болгарии, Словакии, Польши (по видеосвязи), парламентарии национальных заксобраний Германии, Греции, Словакии, Венгрии, Сербии, деятели национальных общественных движений. "Проблема с украинскими беженцами у нас заключается в том, что в Германии 50% украинцев не работают и получают социальные пособия, но в Польше таких (украинцев - ред.) - всего 20%. Очевидно, что что мы что-то делаем неправильно, потому что мы слишком щедры в этой социальной поддержке", - заявил политик в разговоре с агентством. Крах уточнил, что в ФРГ нет таких проблем с преступлениями украинцев, какие есть с афганцами или сирийцами. "Проблема, которая у нас из-за конфликта на Украине, по-моему, заключается в том, что она разрушает нашу экономику. Правительство поддерживает войну и тем самым разрушает наше энергетическое партнерство с Россией, наш экспортный рынок, связанный с российской экономикой и КНР. Мы тратим много денег на Украину бесцельно, они там пропадают в коррупции. Поэтому я хочу остановить эту войну, а у правительства Германии нет плана и стратегии, что делать потом", - подчеркнул евродепутат. По его словам, национальные меньшинства должны будут играть более важную роль на Украине, чем было до вооруженного конфликта. Председатель комитета Скупщины (парламента) Сербии по делам диаспоры и сербов в регионе Драган Станоевич ранее сказал РИА Новости, что сербское и национальные меньшинства других народов на Украине лишены прав и подергаются гонениям со стороны властей. Он уточнил, что участники конференции как раз представляют народы, живущие на Украине. Организаторы в материалах к конференции подчеркнули, что представители многих европейских стран и народов исторически селились на территории Украины, способствуя ее развитию и культурному богатству, и "пришло время этим общинам высказаться".

https://1prime.ru/20250220/peregovory-855091872.html

германия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

европарламент, германия, украинские беженцы, пособия