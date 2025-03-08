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Евродепутат раскрыл, сколько украинских беженцев в ФРГ живут на пособия - 08.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Евродепутат раскрыл, сколько украинских беженцев в ФРГ живут на пособия
Евродепутат раскрыл, сколько украинских беженцев в ФРГ живут на пособия - 08.03.2025, ПРАЙМ
Евродепутат раскрыл, сколько украинских беженцев в ФРГ живут на пособия
Половина украинских беженцев в Германии не работает, а живет на пособия, при этом вливания средств в украинский конфликт разрушают экономику ФРГ, заявил РИА... | 08.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-08T18:40+0300
2025-03-08T18:41+0300
экономика
европарламент
германия
украинские беженцы
пособия
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БЕЛГРАД, 8 мар - ПРАЙМ. Половина украинских беженцев в Германии не работает, а живет на пособия, при этом вливания средств в украинский конфликт разрушают экономику ФРГ, заявил РИА Новости депутат Европейского парламента, член "Альтернативы для Германии" Максимилиан Крах. Международная конференция "Мирный процесс на Украине: права и роль национальных общин" с участием европарламентариев и депутатов парламентов стран Европы открылась в субботу в Белграде. В форуме принимают участие два десятка депутатов Европарламента от Болгарии, Словакии, Польши (по видеосвязи), парламентарии национальных заксобраний Германии, Греции, Словакии, Венгрии, Сербии, деятели национальных общественных движений. "Проблема с украинскими беженцами у нас заключается в том, что в Германии 50% украинцев не работают и получают социальные пособия, но в Польше таких (украинцев - ред.) - всего 20%. Очевидно, что что мы что-то делаем неправильно, потому что мы слишком щедры в этой социальной поддержке", - заявил политик в разговоре с агентством. Крах уточнил, что в ФРГ нет таких проблем с преступлениями украинцев, какие есть с афганцами или сирийцами. "Проблема, которая у нас из-за конфликта на Украине, по-моему, заключается в том, что она разрушает нашу экономику. Правительство поддерживает войну и тем самым разрушает наше энергетическое партнерство с Россией, наш экспортный рынок, связанный с российской экономикой и КНР. Мы тратим много денег на Украину бесцельно, они там пропадают в коррупции. Поэтому я хочу остановить эту войну, а у правительства Германии нет плана и стратегии, что делать потом", - подчеркнул евродепутат. По его словам, национальные меньшинства должны будут играть более важную роль на Украине, чем было до вооруженного конфликта. Председатель комитета Скупщины (парламента) Сербии по делам диаспоры и сербов в регионе Драган Станоевич ранее сказал РИА Новости, что сербское и национальные меньшинства других народов на Украине лишены прав и подергаются гонениям со стороны властей. Он уточнил, что участники конференции как раз представляют народы, живущие на Украине. Организаторы в материалах к конференции подчеркнули, что представители многих европейских стран и народов исторически селились на территории Украины, способствуя ее развитию и культурному богатству, и "пришло время этим общинам высказаться".
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европарламент, германия, украинские беженцы, пособия
Экономика, Европарламент, ГЕРМАНИЯ, украинские беженцы, пособия
18:40 08.03.2025 (обновлено: 18:41 08.03.2025)
 
Евродепутат раскрыл, сколько украинских беженцев в ФРГ живут на пособия

Евродепутат Крах: 50% украинских беженцев в Германии живут на пособия

© РИА Новости . Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкГорода мира. Берлин
Города мира. Берлин - ПРАЙМ, 1920, 08.03.2025
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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БЕЛГРАД, 8 мар - ПРАЙМ. Половина украинских беженцев в Германии не работает, а живет на пособия, при этом вливания средств в украинский конфликт разрушают экономику ФРГ, заявил РИА Новости депутат Европейского парламента, член "Альтернативы для Германии" Максимилиан Крах.
Международная конференция "Мирный процесс на Украине: права и роль национальных общин" с участием европарламентариев и депутатов парламентов стран Европы открылась в субботу в Белграде. В форуме принимают участие два десятка депутатов Европарламента от Болгарии, Словакии, Польши (по видеосвязи), парламентарии национальных заксобраний Германии, Греции, Словакии, Венгрии, Сербии, деятели национальных общественных движений.
"Проблема с украинскими беженцами у нас заключается в том, что в Германии 50% украинцев не работают и получают социальные пособия, но в Польше таких (украинцев - ред.) - всего 20%. Очевидно, что что мы что-то делаем неправильно, потому что мы слишком щедры в этой социальной поддержке", - заявил политик в разговоре с агентством.
Крах уточнил, что в ФРГ нет таких проблем с преступлениями украинцев, какие есть с афганцами или сирийцами.
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"Проблема, которая у нас из-за конфликта на Украине, по-моему, заключается в том, что она разрушает нашу экономику. Правительство поддерживает войну и тем самым разрушает наше энергетическое партнерство с Россией, наш экспортный рынок, связанный с российской экономикой и КНР. Мы тратим много денег на Украину бесцельно, они там пропадают в коррупции. Поэтому я хочу остановить эту войну, а у правительства Германии нет плана и стратегии, что делать потом", - подчеркнул евродепутат.
По его словам, национальные меньшинства должны будут играть более важную роль на Украине, чем было до вооруженного конфликта.
Председатель комитета Скупщины (парламента) Сербии по делам диаспоры и сербов в регионе Драган Станоевич ранее сказал РИА Новости, что сербское и национальные меньшинства других народов на Украине лишены прав и подергаются гонениям со стороны властей.
Он уточнил, что участники конференции как раз представляют народы, живущие на Украине. Организаторы в материалах к конференции подчеркнули, что представители многих европейских стран и народов исторически селились на территории Украины, способствуя ее развитию и культурному богатству, и "пришло время этим общинам высказаться".
 
ЭкономикаЕвропарламентГЕРМАНИЯукраинские беженцыпособия
 
 
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