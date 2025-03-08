https://1prime.ru/20250308/voennye-855587023.html

Украинские военные бросали гранаты в подвалы домов, где прятались люди

Украинские военные бросали гранаты в подвалы домов, где прятались люди - 08.03.2025, ПРАЙМ

Украинские военные бросали гранаты в подвалы домов, где прятались люди

Украинские военные перед отступлением из Новогродовки в ДНР кидали гранаты в подвалы домов, где прятались мирные жители, сообщила РИА Новости беженка из города... | 08.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-08T06:47+0300

2025-03-08T06:47+0300

2025-03-08T06:47+0300

общество

экономика

россия

рф

донецк

владимир путин

всу

минобороны рф

ск рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855587023.jpg?1741405635

ДОНЕЦК, 8 мар - ПРАЙМ. Украинские военные перед отступлением из Новогродовки в ДНР кидали гранаты в подвалы домов, где прятались мирные жители, сообщила РИА Новости беженка из города Елена Махатенко. Минобороны России 8 сентября 2024 года сообщило, что Новогродовка освобождена в результате активных действий подразделений группировки войск "Центр". На данный момент СК РФ продолжает фиксировать детали военных преступлений, совершенных украинскими военнослужащими в период оккупации. "Было такое, что они (ВСУ - ред.) приходили с гранатами и просто кидали в подвал. Все, кто там прятался, не выжили. Это было при отступлении (ВСУ - ред.)", - сказала собеседница агентства. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ на территории приграничных российских регионов, документируются и расследуются органами прокуратуры и Следственного комитета РФ. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора. Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ заявлял, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники найдены и наказаны. Он также подчеркивал, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб - найти и покарать преступников.

рф

донецк

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, рф, донецк, владимир путин, всу, минобороны рф, ск рф