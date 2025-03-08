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Украинские военные бросали гранаты в подвалы домов, где прятались люди
Украинские военные бросали гранаты в подвалы домов, где прятались люди - 08.03.2025, ПРАЙМ
Украинские военные бросали гранаты в подвалы домов, где прятались люди
Украинские военные перед отступлением из Новогродовки в ДНР кидали гранаты в подвалы домов, где прятались мирные жители, сообщила РИА Новости беженка из города... | 08.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-08T06:47+0300
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ДОНЕЦК, 8 мар - ПРАЙМ. Украинские военные перед отступлением из Новогродовки в ДНР кидали гранаты в подвалы домов, где прятались мирные жители, сообщила РИА Новости беженка из города Елена Махатенко.
Минобороны России 8 сентября 2024 года сообщило, что Новогродовка освобождена в результате активных действий подразделений группировки войск "Центр". На данный момент СК РФ продолжает фиксировать детали военных преступлений, совершенных украинскими военнослужащими в период оккупации.
"Было такое, что они (ВСУ - ред.) приходили с гранатами и просто кидали в подвал. Все, кто там прятался, не выжили. Это было при отступлении (ВСУ - ред.)", - сказала собеседница агентства.
Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ на территории приграничных российских регионов, документируются и расследуются органами прокуратуры и Следственного комитета РФ. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.
Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ заявлял, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники найдены и наказаны.
Он также подчеркивал, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб - найти и покарать преступников.
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Общество , Экономика, РОССИЯ, РФ, Донецк, Владимир Путин, ВСУ, Минобороны РФ, СК РФ
Украинские военные бросали гранаты в подвалы домов, где прятались люди
Беженка из Новогродовки Махатенко: украинские военные бросали гранаты в подвалы домов
ДОНЕЦК, 8 мар - ПРАЙМ. Украинские военные перед отступлением из Новогродовки в ДНР кидали гранаты в подвалы домов, где прятались мирные жители, сообщила РИА Новости беженка из города Елена Махатенко.
Минобороны России 8 сентября 2024 года сообщило, что Новогродовка освобождена в результате активных действий подразделений группировки войск "Центр". На данный момент СК РФ продолжает фиксировать детали военных преступлений, совершенных украинскими военнослужащими в период оккупации.
"Было такое, что они (ВСУ - ред.) приходили с гранатами и просто кидали в подвал. Все, кто там прятался, не выжили. Это было при отступлении (ВСУ - ред.)", - сказала собеседница агентства.
Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ на территории приграничных российских регионов, документируются и расследуются органами прокуратуры и Следственного комитета РФ. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.
Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ заявлял, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники найдены и наказаны.
Он также подчеркивал, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб - найти и покарать преступников.