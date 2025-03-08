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В Минобороны Украины сообщили, сколько украинок находятся на передовой - 08.03.2025, ПРАЙМ
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В Минобороны Украины сообщили, сколько украинок находятся на передовой
В Минобороны Украины сообщили, сколько украинок находятся на передовой - 08.03.2025, ПРАЙМ
В Минобороны Украины сообщили, сколько украинок находятся на передовой
Министерство обороны Украины заявило, что в ВСУ служат 70 тысяч женщин, более 5,5 тысяч из них - непосредственно на передовой. | 08.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-08T16:45+0300
2025-03-08T16:45+0300
спецоперация на украине
минобороны украины
женщины
всу
фронт
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МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Министерство обороны Украины заявило, что в ВСУ служат 70 тысяч женщин, более 5,5 тысяч из них - непосредственно на передовой. "Более 5,5 тысяч женщин служат на передовой, а всего в ВСУ - 70 тысяч женщин-военнослужащих. Это на 20% больше, чем в 2022 году", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского минобороны. Тема мобилизации женщин на Украине набирает популярность среди украинских пользователей соцсетей: они рассказывают о том, что повестки получают даже беременные и женщины старше 50 лет, и активно интересуются возможностью получения отсрочки от мобилизации, установило РИА Новости на основе данных из соцсетей. Адвокаты открыто публикуют ответы на подобные вопросы, а в комментариях пользователи делятся историями принудительной мобилизации женщин и произвола со штрафами и повестками. Бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный в середине октября заявил, что украинские власти могут начать мобилизовывать женщин в будущем. Ранее правительство Украины внесло в Верховную раду законопроект, в котором предлагает ставить на военный учет женщин, пожелавших пройти базовую военную службу, которая в стране введена вместо срочной. Позже глава совета резервистов сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заявил, что женщин на Украине надо готовить к военной службе. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре прошлого года журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
https://1prime.ru/20250307/vsu-855571055.html
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минобороны украины, женщины, всу, фронт
Спецоперация на Украине, Минобороны Украины, женщины, ВСУ, фронт
16:45 08.03.2025
 
В Минобороны Украины сообщили, сколько украинок находятся на передовой

Минобороны Украины: в ВСУ служат 70 тыс женщин, 5,5 тыс из них - на передовой

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 08.03.2025
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Министерство обороны Украины заявило, что в ВСУ служат 70 тысяч женщин, более 5,5 тысяч из них - непосредственно на передовой.
"Более 5,5 тысяч женщин служат на передовой, а всего в ВСУ - 70 тысяч женщин-военнослужащих. Это на 20% больше, чем в 2022 году", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского минобороны.
Тема мобилизации женщин на Украине набирает популярность среди украинских пользователей соцсетей: они рассказывают о том, что повестки получают даже беременные и женщины старше 50 лет, и активно интересуются возможностью получения отсрочки от мобилизации, установило РИА Новости на основе данных из соцсетей. Адвокаты открыто публикуют ответы на подобные вопросы, а в комментариях пользователи делятся историями принудительной мобилизации женщин и произвола со штрафами и повестками.
Бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный в середине октября заявил, что украинские власти могут начать мобилизовывать женщин в будущем. Ранее правительство Украины внесло в Верховную раду законопроект, в котором предлагает ставить на военный учет женщин, пожелавших пройти базовую военную службу, которая в стране введена вместо срочной. Позже глава совета резервистов сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заявил, что женщин на Украине надо готовить к военной службе.
Украинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2025
"Выжимают". Командир штурмовой роты рассказала о тактике ВСУ на передовой
Вчера, 15:25
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре прошлого года журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
 
Спецоперация на УкраинеМинобороны УкраиныженщиныВСУфронт
 
 
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