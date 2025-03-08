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"Просчитался". На Западе назвали главную стратегическую ошибку Зеленского - 08.03.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250308/zelenskiy-855592746.html
"Просчитался". На Западе назвали главную стратегическую ошибку Зеленского
"Просчитался". На Западе назвали главную стратегическую ошибку Зеленского - 08.03.2025, ПРАЙМ
"Просчитался". На Западе назвали главную стратегическую ошибку Зеленского
Владимир Зеленский просчитался, сделав ставку на то, что Дональд Трамп больше никогда не станет президентом Соединенных Штатов. Об этом в беседе с польским... | 08.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-08T15:10+0300
2025-03-08T15:15+0300
политика
матеуш моравецкий
владимир зеленский
дональд трамп
президентские выборы на украине
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МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Владимир Зеленский просчитался, сделав ставку на то, что Дональд Трамп больше никогда не станет президентом Соединенных Штатов. Об этом в беседе с польским информагентством РАР заявил экс-премьер Польши Матеуш Моравецкий."Известно, что он сделал ставку не на того игрока, он поддержал Камалу Харрис, а до этого Джо Байдена, - сказал бывший премьер-министр. - Он рассчитывал на то, что Дональд Трамп больше никогда не будет хозяином Белого дома. Он просчитался".После этого экс-премьер отметил, что "это жестокая правда", и способные трезво взглянуть на реальное положение вещей, прекрасно понимают, что без поддержки Соединенных Штатов не может быть суверенной Украины.Об этом ранее неоднократно заявляли и многие другие западные политики. Отмечал эту позицию главы киевского режима и непосредственно Трамп. А в недавней статье американского издания Politico сообщалось, что американская администрация начала искать, кем заменить Зеленского, для чего вступила в переговоры о подготовке к выборам на Украине с местными политиками.
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матеуш моравецкий, владимир зеленский, дональд трамп, президентские выборы на украине
Политика, Матеуш Моравецкий, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, президентские выборы на Украине
15:10 08.03.2025 (обновлено: 15:15 08.03.2025)
 
"Просчитался". На Западе назвали главную стратегическую ошибку Зеленского

Моравецкий: Зеленский просчитался, полагая, что Трамп не станет президентом

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 08.03.2025
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Владимир Зеленский просчитался, сделав ставку на то, что Дональд Трамп больше никогда не станет президентом Соединенных Штатов. Об этом в беседе с польским информагентством РАР заявил экс-премьер Польши Матеуш Моравецкий.
"Известно, что он сделал ставку не на того игрока, он поддержал Камалу Харрис, а до этого Джо Байдена, - сказал бывший премьер-министр. - Он рассчитывал на то, что Дональд Трамп больше никогда не будет хозяином Белого дома. Он просчитался".
После этого экс-премьер отметил, что "это жестокая правда", и способные трезво взглянуть на реальное положение вещей, прекрасно понимают, что без поддержки Соединенных Штатов не может быть суверенной Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2025
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Вчера, 11:54
Об этом ранее неоднократно заявляли и многие другие западные политики. Отмечал эту позицию главы киевского режима и непосредственно Трамп. А в недавней статье американского издания Politico сообщалось, что американская администрация начала искать, кем заменить Зеленского, для чего вступила в переговоры о подготовке к выборам на Украине с местными политиками.
 
ПолитикаМатеуш МоравецкийВладимир ЗеленскийДональд Трамппрезидентские выборы на Украине
 
 
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