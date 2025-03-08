https://1prime.ru/20250308/zelenskiy-855592746.html

"Просчитался". На Западе назвали главную стратегическую ошибку Зеленского

"Просчитался". На Западе назвали главную стратегическую ошибку Зеленского - 08.03.2025, ПРАЙМ

"Просчитался". На Западе назвали главную стратегическую ошибку Зеленского

Владимир Зеленский просчитался, сделав ставку на то, что Дональд Трамп больше никогда не станет президентом Соединенных Штатов. Об этом в беседе с польским... | 08.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-08T15:10+0300

2025-03-08T15:10+0300

2025-03-08T15:15+0300

политика

матеуш моравецкий

владимир зеленский

дональд трамп

президентские выборы на украине

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МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Владимир Зеленский просчитался, сделав ставку на то, что Дональд Трамп больше никогда не станет президентом Соединенных Штатов. Об этом в беседе с польским информагентством РАР заявил экс-премьер Польши Матеуш Моравецкий."Известно, что он сделал ставку не на того игрока, он поддержал Камалу Харрис, а до этого Джо Байдена, - сказал бывший премьер-министр. - Он рассчитывал на то, что Дональд Трамп больше никогда не будет хозяином Белого дома. Он просчитался".После этого экс-премьер отметил, что "это жестокая правда", и способные трезво взглянуть на реальное положение вещей, прекрасно понимают, что без поддержки Соединенных Штатов не может быть суверенной Украины.Об этом ранее неоднократно заявляли и многие другие западные политики. Отмечал эту позицию главы киевского режима и непосредственно Трамп. А в недавней статье американского издания Politico сообщалось, что американская администрация начала искать, кем заменить Зеленского, для чего вступила в переговоры о подготовке к выборам на Украине с местными политиками.

https://1prime.ru/20250307/rada-855562636.html

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матеуш моравецкий, владимир зеленский, дональд трамп, президентские выборы на украине