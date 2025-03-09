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В России можно купить новый бюджетный кроссовер Chevrolet - 09.03.2025, ПРАЙМ
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В России можно купить новый бюджетный кроссовер Chevrolet
В России можно купить новый бюджетный кроссовер Chevrolet - 09.03.2025, ПРАЙМ
В России можно купить новый бюджетный кроссовер Chevrolet
В России стал доступен новый кроссовер Chevrolet Tracker, который по цене может конкурировать с "Ладой", сообщил портал "Автоновости дня". | 09.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-09T10:19+0300
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chevrolet
бизнес
владивосток
уфа
москва
lada vesta
москвич 3е
авто
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МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. В России стал доступен новый кроссовер Chevrolet Tracker, который по цене может конкурировать с "Ладой", сообщил портал "Автоновости дня". Автомобиль доступен как из наличия, так и под заказ, а цены стартуют от 1,53 миллиона рублей. За минимальную цену, которая уже включает в себя утилизационный сбор и все необходимые документы, готова привезти кроссовер компания из Владивостока. Модель оснащена 1,0-литровым двигателем мощностью 116 л.с. и шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Кроме того, данная модель включает в себя отделку салона экокожей мультимедийную систему с сенсорным экраном, люк, мультифункциональный руль, а также климат-контроль и систему запуска двигателя кнопкой.Портал сравнил стоимость модели Chevrolet Tracker с другими доступными в России моделями авто. Так, незначительно дороже оказался отечественный седан Lada Vesta с автоматической трансмиссией, чья стоимость начинается от 1,6 миллиона рублей. Еще дороже россиянам может обойтись покупка кроссовера "Москвич 3" 2025, цены на авто стартуют от 1,76 миллиона рублей.Из наличия кроссовер Chevrolet Tracker можно приобрести минимум за 2,04 миллиона рублей, пишут "Автоновости дня". Такую цену обозначила компания из Владивостока. В Уфе и Москве доступны более мощные версии автомобиля, оснащенные 1,2-литровым турбодвигателем мощностью 132 л.с., оцениваются модели в 2,7 и 2,79 миллиона рублей соответственно.
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chevrolet, бизнес, владивосток, уфа, москва, lada vesta, москвич 3е, авто
Chevrolet, Бизнес, Владивосток, Уфа, МОСКВА, Lada Vesta, Москвич 3е, Авто
10:19 09.03.2025
 
В России можно купить новый бюджетный кроссовер Chevrolet

"Автоновости дня": в Россию в продажу поступил кроссовер Chevrolet Tracker

© Фото : ChevroletАвтомобиль Chevrolet Tracker
Автомобиль Chevrolet Tracker - ПРАЙМ, 1920, 09.03.2025
© Фото : Chevrolet
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МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. В России стал доступен новый кроссовер Chevrolet Tracker, который по цене может конкурировать с "Ладой", сообщил портал "Автоновости дня".
Автомобиль доступен как из наличия, так и под заказ, а цены стартуют от 1,53 миллиона рублей. За минимальную цену, которая уже включает в себя утилизационный сбор и все необходимые документы, готова привезти кроссовер компания из Владивостока. Модель оснащена 1,0-литровым двигателем мощностью 116 л.с. и шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Кроме того, данная модель включает в себя отделку салона экокожей мультимедийную систему с сенсорным экраном, люк, мультифункциональный руль, а также климат-контроль и систему запуска двигателя кнопкой.
Портал сравнил стоимость модели Chevrolet Tracker с другими доступными в России моделями авто. Так, незначительно дороже оказался отечественный седан Lada Vesta с автоматической трансмиссией, чья стоимость начинается от 1,6 миллиона рублей. Еще дороже россиянам может обойтись покупка кроссовера "Москвич 3" 2025, цены на авто стартуют от 1,76 миллиона рублей.
Из наличия кроссовер Chevrolet Tracker можно приобрести минимум за 2,04 миллиона рублей, пишут "Автоновости дня". Такую цену обозначила компания из Владивостока. В Уфе и Москве доступны более мощные версии автомобиля, оснащенные 1,2-литровым турбодвигателем мощностью 132 л.с., оцениваются модели в 2,7 и 2,79 миллиона рублей соответственно.
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ChevroletБизнесВладивостокУфаМОСКВАLada VestaМосквич 3еАвто
 
 
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