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В России можно купить новый бюджетный кроссовер Chevrolet

В России можно купить новый бюджетный кроссовер Chevrolet - 09.03.2025, ПРАЙМ

В России можно купить новый бюджетный кроссовер Chevrolet

В России стал доступен новый кроссовер Chevrolet Tracker, который по цене может конкурировать с "Ладой", сообщил портал "Автоновости дня". | 09.03.2025, ПРАЙМ

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2025-03-09T10:19+0300

chevrolet

бизнес

владивосток

уфа

москва

lada vesta

москвич 3е

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МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. В России стал доступен новый кроссовер Chevrolet Tracker, который по цене может конкурировать с "Ладой", сообщил портал "Автоновости дня". Автомобиль доступен как из наличия, так и под заказ, а цены стартуют от 1,53 миллиона рублей. За минимальную цену, которая уже включает в себя утилизационный сбор и все необходимые документы, готова привезти кроссовер компания из Владивостока. Модель оснащена 1,0-литровым двигателем мощностью 116 л.с. и шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Кроме того, данная модель включает в себя отделку салона экокожей мультимедийную систему с сенсорным экраном, люк, мультифункциональный руль, а также климат-контроль и систему запуска двигателя кнопкой.Портал сравнил стоимость модели Chevrolet Tracker с другими доступными в России моделями авто. Так, незначительно дороже оказался отечественный седан Lada Vesta с автоматической трансмиссией, чья стоимость начинается от 1,6 миллиона рублей. Еще дороже россиянам может обойтись покупка кроссовера "Москвич 3" 2025, цены на авто стартуют от 1,76 миллиона рублей.Из наличия кроссовер Chevrolet Tracker можно приобрести минимум за 2,04 миллиона рублей, пишут "Автоновости дня". Такую цену обозначила компания из Владивостока. В Уфе и Москве доступны более мощные версии автомобиля, оснащенные 1,2-литровым турбодвигателем мощностью 132 л.с., оцениваются модели в 2,7 и 2,79 миллиона рублей соответственно.

https://1prime.ru/20250307/avto-855560907.html

владивосток

уфа

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chevrolet, бизнес, владивосток, уфа, москва, lada vesta, москвич 3е, авто