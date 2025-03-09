https://1prime.ru/20250309/kia-855605128.html

Эксперт сообщил о возможном возвращении Kia в Россию

Эксперт сообщил о возможном возвращении Kia в Россию - 09.03.2025, ПРАЙМ

Эксперт сообщил о возможном возвращении Kia в Россию

МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Южнокорейская компания Kia рассматривает возможность возобновления деятельности в России, заявил эксперт автомобильного рынка Виталий... | 09.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-09T14:30+0300

2025-03-09T14:30+0300

2025-03-09T14:30+0300

kia

headhunter

росстандарт

россия

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МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Южнокорейская компания Kia рассматривает возможность возобновления деятельности в России, заявил эксперт автомобильного рынка Виталий Архиреев, изучив вакансии портала HeadHunter, а также также данные трех сервисных кампаний, которые провела Kia за последние два месяца. "Уже с начала года мы видим аккуратное "прощупывание" рынка. Кто-то проводит тайные встречи с бывшими дилерами, кто-то открывает вакансии, Kia проводит отзывные кампании", — цитирует Архиреева исследовательское агентство "ПромРейтинг". Причиной, по мнению эксперта, стала серия переговоров России и США.Как отметил эксперт, в феврале Kia Russia & CIS разместила на российских платформах объявления о поиске технического консультанта и специалиста по маркетингу дилерской сети, что может свидетельствовать о том, что у южнокорейской компании готовятся планы по возобновлению сотрудничества с Россией.Помимо этого, эксперт подчеркнул, что большинство брендов, покинувших Россию, впоследствии остановили и подачу данных об отзывных кампаниях в Росстандарт, поскольку иначе это бы рассматривалось как часть маркетинговой стратегии. То, что Kia возобновила эту практику, можно назвать косвенным признаком возвращения компании в Россию. Тем не менее, Архиреев предупредил, что пока говорить о полноценном возвращении бренда на российский авторынок рано.

https://1prime.ru/20250309/chevrolet-855602348.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

kia, headhunter, росстандарт, россия, бренды, иностранные бренды, авто