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Эксперт сообщил о возможном возвращении Kia в Россию - 09.03.2025, ПРАЙМ
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Эксперт сообщил о возможном возвращении Kia в Россию
Эксперт сообщил о возможном возвращении Kia в Россию - 09.03.2025, ПРАЙМ
Эксперт сообщил о возможном возвращении Kia в Россию
МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Южнокорейская компания Kia рассматривает возможность возобновления деятельности в России, заявил эксперт автомобильного рынка Виталий... | 09.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-09T14:30+0300
2025-03-09T14:30+0300
kia
headhunter
росстандарт
россия
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иностранные бренды
авто
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МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Южнокорейская компания Kia рассматривает возможность возобновления деятельности в России, заявил эксперт автомобильного рынка Виталий Архиреев, изучив вакансии портала HeadHunter, а также также данные трех сервисных кампаний, которые провела Kia за последние два месяца. "Уже с начала года мы видим аккуратное "прощупывание" рынка. Кто-то проводит тайные встречи с бывшими дилерами, кто-то открывает вакансии, Kia проводит отзывные кампании", — цитирует Архиреева исследовательское агентство "ПромРейтинг". Причиной, по мнению эксперта, стала серия переговоров России и США.Как отметил эксперт, в феврале Kia Russia &amp; CIS разместила на российских платформах объявления о поиске технического консультанта и специалиста по маркетингу дилерской сети, что может свидетельствовать о том, что у южнокорейской компании готовятся планы по возобновлению сотрудничества с Россией.Помимо этого, эксперт подчеркнул, что большинство брендов, покинувших Россию, впоследствии остановили и подачу данных об отзывных кампаниях в Росстандарт, поскольку иначе это бы рассматривалось как часть маркетинговой стратегии. То, что Kia возобновила эту практику, можно назвать косвенным признаком возвращения компании в Россию. Тем не менее, Архиреев предупредил, что пока говорить о полноценном возвращении бренда на российский авторынок рано.
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kia, headhunter, росстандарт, россия, бренды, иностранные бренды, авто
Kia, HeadHunter, Росстандарт, РОССИЯ, Бренды, иностранные бренды, Авто
14:30 09.03.2025
 
Эксперт сообщил о возможном возвращении Kia в Россию

Эксперт Архиреев: Kia рассматривает вариант возобновления деятельности в России

© РИА Новости . Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкПроизводство автомобилей корейских марок в Калининграде
Производство автомобилей корейских марок в Калининграде - ПРАЙМ, 1920, 09.03.2025
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Южнокорейская компания Kia рассматривает возможность возобновления деятельности в России, заявил эксперт автомобильного рынка Виталий Архиреев, изучив вакансии портала HeadHunter, а также также данные трех сервисных кампаний, которые провела Kia за последние два месяца.
"Уже с начала года мы видим аккуратное "прощупывание" рынка. Кто-то проводит тайные встречи с бывшими дилерами, кто-то открывает вакансии, Kia проводит отзывные кампании", — цитирует Архиреева исследовательское агентство "ПромРейтинг". Причиной, по мнению эксперта, стала серия переговоров России и США.
Как отметил эксперт, в феврале Kia Russia & CIS разместила на российских платформах объявления о поиске технического консультанта и специалиста по маркетингу дилерской сети, что может свидетельствовать о том, что у южнокорейской компании готовятся планы по возобновлению сотрудничества с Россией.
Помимо этого, эксперт подчеркнул, что большинство брендов, покинувших Россию, впоследствии остановили и подачу данных об отзывных кампаниях в Росстандарт, поскольку иначе это бы рассматривалось как часть маркетинговой стратегии. То, что Kia возобновила эту практику, можно назвать косвенным признаком возвращения компании в Россию. Тем не менее, Архиреев предупредил, что пока говорить о полноценном возвращении бренда на российский авторынок рано.
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10:19
 
KiaHeadHunterРосстандартРОССИЯБрендыиностранные брендыАвто
 
 
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