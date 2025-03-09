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Эксперты рассказали, как самозапрет может влиять на кредитную карту

Эксперты рассказали, как самозапрет может влиять на кредитную карту - 09.03.2025, ПРАЙМ

Эксперты рассказали, как самозапрет может влиять на кредитную карту

Банк может закрыть кредитную карту после установления клиентом самозапрета, если она не была активирована, однако это не влияет на кредитную историю заемщика,... | 09.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-09T13:31+0300

2025-03-09T13:31+0300

2025-03-09T13:31+0300

экономика

самозапрет

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МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Банк может закрыть кредитную карту после установления клиентом самозапрета, если она не была активирована, однако это не влияет на кредитную историю заемщика, объяснили опрошенные РИА Новости эксперты. Сервис по установлению добровольного самозапрета на кредиты и займы заработал на "Госуслугах" 1 марта. Самозапрет можно установить на все потребительские кредиты и займы, ограничения могут быть частными или полными. К примеру, пользователь может запретить оформлять займы дистанционно, но договор может быть возможен при личном присутствии в офисе банка или микрофинансовой организации. "В некоторых случаях банки блокируют кредитные карты после установки самозапрета, особенно если карта не была активирована. Это может быть связано с желанием банка минимизировать риски. Однако, если карта уже была выпущена и договор подписан до вступления запрета в силу, ее блокировка не соответствует установленным правилам", - сказала директор департамента коммуникационной политики финансового маркетплейса "Выберу.ру" Анна Романенко. Эксперт отмечает, что стоит учитывать сроки вступления самозапрета в силу. Бывает, что клиент подал заявку на кредитную карту за несколько дней до установки самозапрета, но банк рассмотрел и одобрил ее уже после вступления запрета в силу. В таком случае финансовая организация может автоматически заблокировать карту. Чтобы избежать таких ситуаций, Романенко рекомендует сначала дождаться одобрения заявки на карту, а затем подавать заявление на самозапрет. "Если же банк заблокировал карту без оснований, клиент вправе требовать ее разблокировки, но рассчитывать на повышение кредитного лимита уже не стоит", - сказала она. "Что касается влияния блокировки карты на кредитную историю, то тут беспокоиться не о чем - никакого влияния не будет. Персональный кредитный балл не понизится и не повысится. Для банков такая блокировка равноценна кредитным каникулам", - подытожила эксперт. Аналогичное мнение выразил заместитель председателя правления банка "Финам" Александр Непорожний. Он считает, что на кредитной истории блокировка кредиток после установления самозапрета не отразится, так как нет изменений ни в количестве и объеме платежей, ни в качестве их обслуживания клиентом.

https://1prime.ru/20250305/samozapret-855503099.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

самозапрет, финансы, финам, банки