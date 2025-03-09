Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Медведев обратился к Макрону с советом быть осторожнее с ядерным арсеналом - 09.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250309/medvedev-855605251.html
Медведев обратился к Макрону с советом быть осторожнее с ядерным арсеналом
Медведев обратился к Макрону с советом быть осторожнее с ядерным арсеналом - 09.03.2025, ПРАЙМ
Медведев обратился к Макрону с советом быть осторожнее с ядерным арсеналом
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону с предупреждением быть осторожнее со своим ядерным арсеналом. | 09.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-09T14:34+0300
2025-03-09T14:34+0300
политика
рф
дмитрий медведев
дмитрий песков
франция
эммануэль макрон
нато
совбез
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1b/849549520_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b5f703e2c7fd916a57666a54dc3d4cf5.jpg
МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону с предупреждением быть осторожнее со своим ядерным арсеналом. В своем аккаунте в соцсети X Медведев опубликовал фото с текстом, где перечислены различные утверждения, среди которых слова о том, что Россия изолирована, а санкции разрушат ее экономику, а также что Запад будет поддерживать киевский режим и должен нанести стратегическое поражение России. "Что из этого вышло? Ни черта! Вы испачкались, дамы и господа", - гласит текст. Кроме того, на опубликованном изображении сделана дополнительная надпись от руки. "P.S. Эй, Микрон (Макрон - ред.)! Осторожнее со своим ядерным арсеналом!", - следует из подписи. Медведев прокомментировал эту фотографию словами о том, что "они покупали лестницу в рай, а оказались на дороге в ад". Французский президент Эммануэль Макрон 5 марта заявил, что Россия стала угрозой для Франции и Европы, и в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал чрезвычайно конфронтационным заявление Макрона о России. По его словам, в нем много неточностей, в частности, там ничего не говорится о том, как военная инфраструктура НАТО "шагала семимильными шагами" к границе РФ и о законных озабоченностях Москвы в этой связи. Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
https://1prime.ru/20250305/peregovory-855483690.html
рф
франция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1b/849549520_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3b4fce8bfc4ad17f9f2f6f855162a2bf.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рф, дмитрий медведев, дмитрий песков, франция, эммануэль макрон, нато, совбез, ес
Политика, РФ, Дмитрий Медведев, Дмитрий Песков, ФРАНЦИЯ, Эммануэль Макрон, НАТО, Совбез, ЕС
14:34 09.03.2025
 
Медведев обратился к Макрону с советом быть осторожнее с ядерным арсеналом

Медведев: Макрону стоит быть осторожнее со своим ядерным арсеналом

© РИА Новости . Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев провел встречу с кандидатами на должности секретарей региональных отделений
Председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев провел встречу с кандидатами на должности секретарей региональных отделений - ПРАЙМ, 1920, 09.03.2025
© РИА Новости . Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону с предупреждением быть осторожнее со своим ядерным арсеналом.
В своем аккаунте в соцсети X Медведев опубликовал фото с текстом, где перечислены различные утверждения, среди которых слова о том, что Россия изолирована, а санкции разрушат ее экономику, а также что Запад будет поддерживать киевский режим и должен нанести стратегическое поражение России.
"Что из этого вышло? Ни черта! Вы испачкались, дамы и господа", - гласит текст.
Кроме того, на опубликованном изображении сделана дополнительная надпись от руки.
"P.S. Эй, Микрон (Макрон - ред.)! Осторожнее со своим ядерным арсеналом!", - следует из подписи.
Медведев прокомментировал эту фотографию словами о том, что "они покупали лестницу в рай, а оказались на дороге в ад".
Французский президент Эммануэль Макрон 5 марта заявил, что Россия стала угрозой для Франции и Европы, и в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал чрезвычайно конфронтационным заявление Макрона о России. По его словам, в нем много неточностей, в частности, там ничего не говорится о том, как военная инфраструктура НАТО "шагала семимильными шагами" к границе РФ и о законных озабоченностях Москвы в этой связи.
Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Зампред Совбеза РФ Д. Медведев возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2025
Медведев оценил план Макрона и Стармера по разрешению конфликта на Украине
5 марта, 11:31
 
ПолитикаРФДмитрий МедведевДмитрий ПесковФРАНЦИЯЭммануэль МакронНАТОСовбезЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала