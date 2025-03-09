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В трех аэропортах сняли ограничения на прием и выпуск самолетов - 09.03.2025, ПРАЙМ
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В трех аэропортах сняли ограничения на прием и выпуск самолетов
В трех аэропортах сняли ограничения на прием и выпуск самолетов - 09.03.2025, ПРАЙМ
В трех аэропортах сняли ограничения на прием и выпуск самолетов
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Астрахани, Волгограда, Нижнего Новгорода и Казани, сообщил представитель Росавиации Артем... | 09.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-09T07:22+0300
2025-03-09T08:05+0300
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россия
казань
астрахань
волгоград
росавиация
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МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Астрахани, Волгограда, Нижнего Новгорода и Казани, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. "Ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) сняты в аэропортах: Астрахань (Нариманово) и Волгоград (Гумрак) – в 05.48 мск; Нижний Новгород (Стригино) – в 06.10 мск; Казань – в 06.30 мск", - написал он в своем Telegram-канале. Кореняко добавил, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС. Также в период действия ограничений на запасной аэродром "ушли" два самолета, совершавших рейсы в Казань.
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бизнес, россия, казань, астрахань, волгоград, росавиация
Бизнес, РОССИЯ, КАЗАНЬ, АСТРАХАНЬ, ВОЛГОГРАД, Росавиация
07:22 09.03.2025 (обновлено: 08:05 09.03.2025)
 
В трех аэропортах сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

Росавиация сняла ограничения на прием и выпуск воздушных судов в четырех аэропортах

© Unsplash/Jan RosolinoСамолет, перелет
Самолет, перелет
© Unsplash/Jan Rosolino
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МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Астрахани, Волгограда, Нижнего Новгорода и Казани, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
"Ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) сняты в аэропортах: Астрахань (Нариманово) и Волгоград (Гумрак) – в 05.48 мск; Нижний Новгород (Стригино) – в 06.10 мск; Казань – в 06.30 мск", - написал он в своем Telegram-канале.
Кореняко добавил, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС. Также в период действия ограничений на запасной аэродром "ушли" два самолета, совершавших рейсы в Казань.
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БизнесРОССИЯКАЗАНЬАСТРАХАНЬВОЛГОГРАДРосавиация
 
 
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