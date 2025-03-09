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США в январе в пять раз нарастили импорт палладия из России
США в январе в пять раз нарастили импорт палладия из России - 09.03.2025, ПРАЙМ
США в январе в пять раз нарастили импорт палладия из России
США в январе нарастили импорт палладия из России в пять раз в месячном выражении, до 84,8 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных американской... | 09.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-09T11:04+0300
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МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. США в январе нарастили импорт палладия из России в пять раз в месячном выражении, до 84,8 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы. Это стало максимальным показателем с октября прошлого года, когда Штаты ввезли из России палладия на 202,6 миллиона долларов. Россия в январе осталась вторым крупнейшим поставщиком палладия в США, уступив Южной Африке. Та экспортировала в Штаты этого металла на 91,9 миллиона долларов, что на 40% больше показателя за декабрь. Сильнее всего американский импорт вырос из Японии - в 106 раз, до 19,8 миллиона долларов, а также из Швейцарии - в 13 раз, до 10,1 миллиона долларов. В целом США в начале года вдвое нарастили ввоз палладия из-за рубежа, до 218,5 миллиона долларов. Палладий используется в автомобильной и химической промышленности, медицине, ювелирном секторе, электронике. Россия является крупнейшим производителем палладия в мире. По оценкам Геологической службы США, в 2024 году в РФ было произведено 75 тонн этого металла, что составляет около 40% от мирового выпуска.
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сша, россия, мировая экономика, южная африка, палладий, импорт, металл
Экономика, США, РОССИЯ, Мировая экономика, Южная Африка, палладий, импорт, металл
США в январе в пять раз нарастили импорт палладия из России
США в январе нарастили импорт палладия из России до 84,8 миллиона долларов
МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. США в январе нарастили импорт палладия из России в пять раз в месячном выражении, до 84,8 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы.
Это стало максимальным показателем с октября прошлого года, когда Штаты ввезли из России палладия на 202,6 миллиона долларов.
Россия в январе осталась вторым крупнейшим поставщиком палладия в США, уступив Южной Африке. Та экспортировала в Штаты этого металла на 91,9 миллиона долларов, что на 40% больше показателя за декабрь.
Сильнее всего американский импорт вырос из Японии - в 106 раз, до 19,8 миллиона долларов, а также из Швейцарии - в 13 раз, до 10,1 миллиона долларов. В целом США в начале года вдвое нарастили ввоз палладия из-за рубежа, до 218,5 миллиона долларов.
Палладий используется в автомобильной и химической промышленности, медицине, ювелирном секторе, электронике. Россия является крупнейшим производителем палладия в мире. По оценкам Геологической службы США, в 2024 году в РФ было произведено 75 тонн этого металла, что составляет около 40% от мирового выпуска.
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