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США в январе в пять раз нарастили импорт палладия из России - 09.03.2025, ПРАЙМ
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США в январе в пять раз нарастили импорт палладия из России
США в январе в пять раз нарастили импорт палладия из России - 09.03.2025, ПРАЙМ
США в январе в пять раз нарастили импорт палладия из России
США в январе нарастили импорт палладия из России в пять раз в месячном выражении, до 84,8 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных американской... | 09.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-09T11:04+0300
2025-03-09T11:04+0300
экономика
сша
россия
мировая экономика
южная африка
палладий
импорт
металл
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МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. США в январе нарастили импорт палладия из России в пять раз в месячном выражении, до 84,8 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы. Это стало максимальным показателем с октября прошлого года, когда Штаты ввезли из России палладия на 202,6 миллиона долларов. Россия в январе осталась вторым крупнейшим поставщиком палладия в США, уступив Южной Африке. Та экспортировала в Штаты этого металла на 91,9 миллиона долларов, что на 40% больше показателя за декабрь. Сильнее всего американский импорт вырос из Японии - в 106 раз, до 19,8 миллиона долларов, а также из Швейцарии - в 13 раз, до 10,1 миллиона долларов. В целом США в начале года вдвое нарастили ввоз палладия из-за рубежа, до 218,5 миллиона долларов. Палладий используется в автомобильной и химической промышленности, медицине, ювелирном секторе, электронике. Россия является крупнейшим производителем палладия в мире. По оценкам Геологической службы США, в 2024 году в РФ было произведено 75 тонн этого металла, что составляет около 40% от мирового выпуска.
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сша, россия, мировая экономика, южная африка, палладий, импорт, металл
Экономика, США, РОССИЯ, Мировая экономика, Южная Африка, палладий, импорт, металл
11:04 09.03.2025
 
США в январе в пять раз нарастили импорт палладия из России

США в январе нарастили импорт палладия из России до 84,8 миллиона долларов

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкМаркировка слитка палладия высшей пробы 99,98% чистоты
Маркировка слитка палладия высшей пробы 99,98% чистоты - ПРАЙМ, 1920, 09.03.2025
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. США в январе нарастили импорт палладия из России в пять раз в месячном выражении, до 84,8 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы.
Это стало максимальным показателем с октября прошлого года, когда Штаты ввезли из России палладия на 202,6 миллиона долларов.
Россия в январе осталась вторым крупнейшим поставщиком палладия в США, уступив Южной Африке. Та экспортировала в Штаты этого металла на 91,9 миллиона долларов, что на 40% больше показателя за декабрь.
Сильнее всего американский импорт вырос из Японии - в 106 раз, до 19,8 миллиона долларов, а также из Швейцарии - в 13 раз, до 10,1 миллиона долларов. В целом США в начале года вдвое нарастили ввоз палладия из-за рубежа, до 218,5 миллиона долларов.
Палладий используется в автомобильной и химической промышленности, медицине, ювелирном секторе, электронике. Россия является крупнейшим производителем палладия в мире. По оценкам Геологической службы США, в 2024 году в РФ было произведено 75 тонн этого металла, что составляет около 40% от мирового выпуска.
*Коровы - ПРАЙМ, 1920, 08.03.2025
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ЭкономикаСШАРОССИЯМировая экономикаЮжная Африкапалладийимпортметалл
 
 
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