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Названы последствия варварского удара ВСУ по рынку в Херсонской области

Названы последствия варварского удара ВСУ по рынку в Херсонской области - 09.03.2025, ПРАЙМ

Названы последствия варварского удара ВСУ по рынку в Херсонской области

Еще один раненый при обстреле ВСУ Великих Копаней доставлен в больницу Скадовска, таким образом, известно о семи раненых и одном погибшем, сообщили РИА Новости... | 09.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-09T20:12+0300

2025-03-09T20:12+0300

2025-03-09T20:12+0300

спецоперация на украине

всу

ракетный удар

херсонская область

жертвы

пострадавшие

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ГЕНИЧЕСК, 9 мар - ПРАЙМ. Еще один раненый при обстреле ВСУ Великих Копаней доставлен в больницу Скадовска, таким образом, известно о семи раненых и одном погибшем, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Херсонской области. ВСУ в воскресенье обстреляли рынок в Великих Копанях с помощью РСЗО HIMARS. "Подвезли еще восьмого своим транспортом. Итого сейчас восемь: один погиб, остальные средней степени тяжести. Осколочные ранения головы, торса и конечностей. Операционные работают, помощь оказывается", - сообщили агентству в региональном минздраве. Уточняется, что среди жертв и пострадавших детей нет, среди раненых есть фельдшер и водитель кареты скорой помощи.

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херсонская область

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всу, ракетный удар, херсонская область, жертвы, пострадавшие