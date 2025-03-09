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Названы последствия варварского удара ВСУ по рынку в Херсонской области
Названы последствия варварского удара ВСУ по рынку в Херсонской области - 09.03.2025, ПРАЙМ
Названы последствия варварского удара ВСУ по рынку в Херсонской области
Еще один раненый при обстреле ВСУ Великих Копаней доставлен в больницу Скадовска, таким образом, известно о семи раненых и одном погибшем, сообщили РИА Новости... | 09.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-09T20:12+0300
2025-03-09T20:12+0300
2025-03-09T20:12+0300
спецоперация на украине
всу
ракетный удар
херсонская область
жертвы
пострадавшие
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ГЕНИЧЕСК, 9 мар - ПРАЙМ. Еще один раненый при обстреле ВСУ Великих Копаней доставлен в больницу Скадовска, таким образом, известно о семи раненых и одном погибшем, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Херсонской области. ВСУ в воскресенье обстреляли рынок в Великих Копанях с помощью РСЗО HIMARS. "Подвезли еще восьмого своим транспортом. Итого сейчас восемь: один погиб, остальные средней степени тяжести. Осколочные ранения головы, торса и конечностей. Операционные работают, помощь оказывается", - сообщили агентству в региональном минздраве. Уточняется, что среди жертв и пострадавших детей нет, среди раненых есть фельдшер и водитель кареты скорой помощи.
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всу, ракетный удар, херсонская область, жертвы, пострадавшие
Спецоперация на Украине, ВСУ, ракетный удар, Херсонская область, жертвы, пострадавшие
Названы последствия варварского удара ВСУ по рынку в Херсонской области
Число жертв и пострадавших при обстреле ВСУ Великих Копаней достигло 8 человек
ГЕНИЧЕСК, 9 мар - ПРАЙМ. Еще один раненый при обстреле ВСУ Великих Копаней доставлен в больницу Скадовска, таким образом, известно о семи раненых и одном погибшем, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Херсонской области.
ВСУ в воскресенье обстреляли рынок в Великих Копанях с помощью РСЗО HIMARS.
"Подвезли еще восьмого своим транспортом. Итого сейчас восемь: один погиб, остальные средней степени тяжести. Осколочные ранения головы, торса и конечностей. Операционные работают, помощь оказывается", - сообщили агентству в региональном минздраве.
ВСУ нанесли удар вблизи реактора Запорожской АЭС
Уточняется, что среди жертв и пострадавших детей нет, среди раненых есть фельдшер и водитель кареты скорой помощи.