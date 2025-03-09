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Эксперт опроверг влияние покупок в рассрочку на кредитную историю
Эксперт опроверг влияние покупок в рассрочку на кредитную историю - 09.03.2025, ПРАЙМ
Эксперт опроверг влияние покупок в рассрочку на кредитную историю
Данные оплаты покупок с помощью сервисов рассрочки (BNPL - buy now, pay later, "покупай сейчас, плати потом") не передаются в бюро кредитных историй (БКИ),... | 09.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-09T10:33+0300
2025-03-09T10:33+0300
2025-03-09T10:33+0300
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МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Данные оплаты покупок с помощью сервисов рассрочки (BNPL - buy now, pay later, "покупай сейчас, плати потом") не передаются в бюро кредитных историй (БКИ), поэтому не влияют на кредитную историю, рассказал РИА Новости партнер юридической компании "Грозов и партнеры" специалист в области банкротства и налогов Сергей Петерман. Эксперт отметил, что согласно Федеральному закону "О кредитных историях", при потребительском кредитовании физлиц кредитор (банк, МФО и т.д.) должен устанавливать обязательную полную верификацию заемщиков, включая ФИО, ИНН, СНИЛС и паспортные данные. "При использовании BNPL-сервисов оператор требует от клиента только его номер телефона. Соответственно, использование сервисов BNPL не попадает в Бюро кредитных историй", - отметил он. Таким образом, они не влияют на кредитную историю. Петерман напомнил, что по мнению Банка России, BNLP-практики являются обходом положений федерального закона "О потребительском кредите", поэтому ЦБ РФ планирует закрепить регулирование таких практик на законодательном уровне. В начале августа в Госдуму был внесен законопроект с предложением ввести лимит 15 тысяч рублей по одному договору для приобретения товаров в рассрочку без занесения информации в кредитную историю. Если порог будет превышен, то информацию о сделке нужно будет передать в БКИ. Ранее на этой неделе правительство предложило поднять лимит до 50 тысяч рублей, Банк России поддержал эту инициативу. Вместе с тем глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил РИА Новости, что этот закон может быть принят уже в весеннюю сессию.
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финансы, банки, рассрочка, кредит, кредитная история
Экономика, Финансы, Банки, рассрочка, кредит, кредитная история
Эксперт опроверг влияние покупок в рассрочку на кредитную историю
Эксперт Петерман: данные об оплате с помощью BNPL-сервисов не передаются в БКИ
МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Данные оплаты покупок с помощью сервисов рассрочки (BNPL - buy now, pay later, "покупай сейчас, плати потом") не передаются в бюро кредитных историй (БКИ), поэтому не влияют на кредитную историю, рассказал РИА Новости партнер юридической компании "Грозов и партнеры" специалист в области банкротства и налогов Сергей Петерман.
Эксперт отметил, что согласно Федеральному закону "О кредитных историях", при потребительском кредитовании физлиц кредитор (банк, МФО и т.д.) должен устанавливать обязательную полную верификацию заемщиков, включая ФИО, ИНН, СНИЛС и паспортные данные.
"При использовании BNPL-сервисов оператор требует от клиента только его номер телефона. Соответственно, использование сервисов BNPL не попадает в Бюро кредитных историй", - отметил он. Таким образом, они не влияют на кредитную историю.
Петерман напомнил, что по мнению Банка России, BNLP-практики являются обходом положений федерального закона "О потребительском кредите", поэтому ЦБ РФ планирует закрепить регулирование таких практик на законодательном уровне.
В начале августа в Госдуму был внесен законопроект с предложением ввести лимит 15 тысяч рублей по одному договору для приобретения товаров в рассрочку без занесения информации в кредитную историю. Если порог будет превышен, то информацию о сделке нужно будет передать в БКИ.
Ранее на этой неделе правительство предложило поднять лимит до 50 тысяч рублей, Банк России поддержал эту инициативу. Вместе с тем глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил РИА Новости, что этот закон может быть принят уже в весеннюю сессию.
ЦБ выступает за увеличение лимита рассрочки без передачи данных в БКИ