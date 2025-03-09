https://1prime.ru/20250309/svo-855609549.html

"И нанесли удар". Раскрыты детали операции ВС России "Труба" в районе Суджи

"И нанесли удар". Раскрыты детали операции ВС России "Труба" в районе Суджи - 09.03.2025, ПРАЙМ

"И нанесли удар". Раскрыты детали операции ВС России "Труба" в районе Суджи

Появились подробности прорыва позиций Вооруженных сил Украины в районе Суджи, где несколько сотен российских штурмовиков проникли в тыл украинской обороны через | 09.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-09T21:24+0300

2025-03-09T21:24+0300

2025-03-09T21:42+0300

спецоперация на украине

вс рф

операция

суджа

курская область

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МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Появились подробности прорыва позиций Вооруженных сил Украины в районе Суджи, где несколько сотен российских штурмовиков проникли в тыл украинской обороны через трубу магистрального газопровода. Об этом рассказывается в публикации "МК".Как отмечается, до января 2025 года по этому газопроводу российское "голубое топливо" транспортировалось в страны Евросоюза транзитом через Украину, в марте же 2025-го российские бойцы использовали ставшие бесполезными трубы для скрытого проникновения в тыл украинской обороне. Схожая операция была проведена при взятии Авдеевки, только в районе Суджи, по экспертным оценкам, российским бойцам потребовалось еще больше усилий.Штурмовики преодолели свыше 15 км по трубе менее полутора метров диаметром. Примечательно, что в трубе еще оставалось некоторое количество газа, поэтому пробираться пришлось, применяя средства спецсредства для защиты органов дыхания.В операции участвовали добровольцы из спецназа "Ахмат", 11-й бригады, 30-го мотострелкового полка, батальона "Ветераны", десантно-штурмовой бригады "Восток", 106-й бригады, а также морские пехотинцы ВС РФ."Пока искали кислород, пока все подготовили, многие подорвали здоровье. Много дней наши тянули связь, воду, жили в этой трубе", - приводится в статье рассказ информационного ресурса "Два майора".Также авторы материала цитируют военного аналитика Евгения Климова: "Вся операция заняла неделю: шли два дня, четыре дня сидели в трубе (ждали удобного момента для атаки). (…) Отравленные метаном, оставшись уже с минимумом еды и воды, наши воины зашли в тыл к противнику и нанесли удар".По словам Климова, украинские подразделения были застигнуты врасплох. Они начали бомбить трубопровод лишь через полчаса после высадки российских штурмовиков, когда они уже успели закрепиться в лесополосе. В итоге в рядах ВСУ началась паника. Украинцы спешно отступили, бросив технику, и попытались убежать по разрушенному мосту в Судже.При этом Климов, назвав участников операции героями России, подчеркнул: "Не дрогнули, кто-то знал, что уже труп, но шел. Настоящие воины. Все отравлены, есть и погибшие, но задачу они выполнили".По оценке другого военного эксперта - Романа Алехина, чьи слова также приводятся в статье, в результате проведения операции "Труба", формирования ВСУ на Курщине оказались в критическом положении, что "доказывает оправданность рисков", которые самоотверженно приняли на себя российские бойцы.

https://1prime.ru/20250308/svo-855596707.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

вс рф, операция, суджа, курская область