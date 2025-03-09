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"И нанесли удар". Раскрыты детали операции ВС России "Труба" в районе Суджи - 09.03.2025, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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"И нанесли удар". Раскрыты детали операции ВС России "Труба" в районе Суджи
"И нанесли удар". Раскрыты детали операции ВС России "Труба" в районе Суджи - 09.03.2025, ПРАЙМ
"И нанесли удар". Раскрыты детали операции ВС России "Труба" в районе Суджи
Появились подробности прорыва позиций Вооруженных сил Украины в районе Суджи, где несколько сотен российских штурмовиков проникли в тыл украинской обороны через | 09.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-09T21:24+0300
2025-03-09T21:42+0300
спецоперация на украине
вс рф
операция
суджа
курская область
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МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Появились подробности прорыва позиций Вооруженных сил Украины в районе Суджи, где несколько сотен российских штурмовиков проникли в тыл украинской обороны через трубу магистрального газопровода. Об этом рассказывается в публикации "МК".Как отмечается, до января 2025 года по этому газопроводу российское "голубое топливо" транспортировалось в страны Евросоюза транзитом через Украину, в марте же 2025-го российские бойцы использовали ставшие бесполезными трубы для скрытого проникновения в тыл украинской обороне. Схожая операция была проведена при взятии Авдеевки, только в районе Суджи, по экспертным оценкам, российским бойцам потребовалось еще больше усилий.Штурмовики преодолели свыше 15 км по трубе менее полутора метров диаметром. Примечательно, что в трубе еще оставалось некоторое количество газа, поэтому пробираться пришлось, применяя средства спецсредства для защиты органов дыхания.В операции участвовали добровольцы из спецназа "Ахмат", 11-й бригады, 30-го мотострелкового полка, батальона "Ветераны", десантно-штурмовой бригады "Восток", 106-й бригады, а также морские пехотинцы ВС РФ."Пока искали кислород, пока все подготовили, многие подорвали здоровье. Много дней наши тянули связь, воду, жили в этой трубе", - приводится в статье рассказ информационного ресурса "Два майора".Также авторы материала цитируют военного аналитика Евгения Климова: "Вся операция заняла неделю: шли два дня, четыре дня сидели в трубе (ждали удобного момента для атаки). (…) Отравленные метаном, оставшись уже с минимумом еды и воды, наши воины зашли в тыл к противнику и нанесли удар".По словам Климова, украинские подразделения были застигнуты врасплох. Они начали бомбить трубопровод лишь через полчаса после высадки российских штурмовиков, когда они уже успели закрепиться в лесополосе. В итоге в рядах ВСУ началась паника. Украинцы спешно отступили, бросив технику, и попытались убежать по разрушенному мосту в Судже.При этом Климов, назвав участников операции героями России, подчеркнул: "Не дрогнули, кто-то знал, что уже труп, но шел. Настоящие воины. Все отравлены, есть и погибшие, но задачу они выполнили".По оценке другого военного эксперта - Романа Алехина, чьи слова также приводятся в статье, в результате проведения операции "Труба", формирования ВСУ на Курщине оказались в критическом положении, что "доказывает оправданность рисков", которые самоотверженно приняли на себя российские бойцы.
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вс рф, операция, суджа, курская область
Спецоперация на Украине, ВС РФ, операция, Суджа, Курская область
21:24 09.03.2025 (обновлено: 21:42 09.03.2025)
 
"И нанесли удар". Раскрыты детали операции ВС России "Труба" в районе Суджи

МК: появились подробности операции ВС РФ "Труба" в районе Суджи под Курском

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРазведчики 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад"
Разведчики 25-й общевойсковой армии группировки войск Запад - ПРАЙМ, 1920, 09.03.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Появились подробности прорыва позиций Вооруженных сил Украины в районе Суджи, где несколько сотен российских штурмовиков проникли в тыл украинской обороны через трубу магистрального газопровода. Об этом рассказывается в публикации "МК".
Как отмечается, до января 2025 года по этому газопроводу российское "голубое топливо" транспортировалось в страны Евросоюза транзитом через Украину, в марте же 2025-го российские бойцы использовали ставшие бесполезными трубы для скрытого проникновения в тыл украинской обороне. Схожая операция была проведена при взятии Авдеевки, только в районе Суджи, по экспертным оценкам, российским бойцам потребовалось еще больше усилий.
Штурмовики преодолели свыше 15 км по трубе менее полутора метров диаметром. Примечательно, что в трубе еще оставалось некоторое количество газа, поэтому пробираться пришлось, применяя средства спецсредства для защиты органов дыхания.
В операции участвовали добровольцы из спецназа "Ахмат", 11-й бригады, 30-го мотострелкового полка, батальона "Ветераны", десантно-штурмовой бригады "Восток", 106-й бригады, а также морские пехотинцы ВС РФ.
Военнослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции - ПРАЙМ, 1920, 08.03.2025
Российские штурмовики зашли в тыл ВСУ в Судже по подземному трубопроводу
Вчера, 19:43
"Пока искали кислород, пока все подготовили, многие подорвали здоровье. Много дней наши тянули связь, воду, жили в этой трубе", - приводится в статье рассказ информационного ресурса "Два майора".
Также авторы материала цитируют военного аналитика Евгения Климова: "Вся операция заняла неделю: шли два дня, четыре дня сидели в трубе (ждали удобного момента для атаки). (…) Отравленные метаном, оставшись уже с минимумом еды и воды, наши воины зашли в тыл к противнику и нанесли удар".
По словам Климова, украинские подразделения были застигнуты врасплох. Они начали бомбить трубопровод лишь через полчаса после высадки российских штурмовиков, когда они уже успели закрепиться в лесополосе. В итоге в рядах ВСУ началась паника. Украинцы спешно отступили, бросив технику, и попытались убежать по разрушенному мосту в Судже.
При этом Климов, назвав участников операции героями России, подчеркнул: "Не дрогнули, кто-то знал, что уже труп, но шел. Настоящие воины. Все отравлены, есть и погибшие, но задачу они выполнили".
По оценке другого военного эксперта - Романа Алехина, чьи слова также приводятся в статье, в результате проведения операции "Труба", формирования ВСУ на Курщине оказались в критическом положении, что "доказывает оправданность рисков", которые самоотверженно приняли на себя российские бойцы.
 
Спецоперация на УкраинеВС РФоперацияСуджаКурская область
 
 
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