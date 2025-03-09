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Трамп рассказал, что считает главной угрозой для человечества
Трамп рассказал, что считает главной угрозой для человечества - 09.03.2025, ПРАЙМ
Трамп рассказал, что считает главной угрозой для человечества
Президент США Дональд Трамп заявил, что считает ядерное оружие, а не климатические изменения, основной угрозой для человечества, раскритиковав позицию своего... | 09.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-09T18:02+0300
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ВАШИНГТОН, 9 мар – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что считает ядерное оружие, а не климатические изменения, основной угрозой для человечества, раскритиковав позицию своего предшественника Джо Байдена по этому вопросу. "Я годами слушал, как Байден говорит об "экзистенциальной угрозе". Ему нравился этот термин. Он утверждал, что наша главная угроза – это климат. А я сказал: нет, главная угроза стоит на полках в разных странах – это ядерное оружие, эти огромные "монстры", которые могут разнести вас на мили вокруг. Но они (демократы) никогда об этом не говорят", – заявил он в интервью телеканал Fox News.
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Политика, США, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, Fox News, Джо Байден, ядерное оружие
Трамп рассказал, что считает главной угрозой для человечества
Трамп: основной угрозой для человечества является ядерное оружие, а не климат
ВАШИНГТОН, 9 мар – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что считает ядерное оружие, а не климатические изменения, основной угрозой для человечества, раскритиковав позицию своего предшественника Джо Байдена по этому вопросу.
"Я годами слушал, как Байден говорит об "экзистенциальной угрозе". Ему нравился этот термин. Он утверждал, что наша главная угроза – это климат. А я сказал: нет, главная угроза стоит на полках в разных странах – это ядерное оружие, эти огромные "монстры", которые могут разнести вас на мили вокруг. Но они (демократы) никогда об этом не говорят", – заявил он в интервью телеканал Fox News.
Трамп снова заговорил о подписании сделки с Украиной