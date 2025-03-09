Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп рассказал, что считает главной угрозой для человечества - 09.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250309/tramp-855607735.html
Трамп рассказал, что считает главной угрозой для человечества
Трамп рассказал, что считает главной угрозой для человечества - 09.03.2025, ПРАЙМ
Трамп рассказал, что считает главной угрозой для человечества
Президент США Дональд Трамп заявил, что считает ядерное оружие, а не климатические изменения, основной угрозой для человечества, раскритиковав позицию своего... | 09.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-09T18:02+0300
2025-03-09T18:02+0300
политика
сша
вашингтон
дональд трамп
fox news
джо байден
ядерное оружие
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/05/855483972_0:31:1694:984_1920x0_80_0_0_a5355ec023ad7c2cb939d5063d964bfb.jpg
ВАШИНГТОН, 9 мар – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что считает ядерное оружие, а не климатические изменения, основной угрозой для человечества, раскритиковав позицию своего предшественника Джо Байдена по этому вопросу. "Я годами слушал, как Байден говорит об "экзистенциальной угрозе". Ему нравился этот термин. Он утверждал, что наша главная угроза – это климат. А я сказал: нет, главная угроза стоит на полках в разных странах – это ядерное оружие, эти огромные "монстры", которые могут разнести вас на мили вокруг. Но они (демократы) никогда об этом не говорят", – заявил он в интервью телеканал Fox News.
https://1prime.ru/20250309/tramp-855607604.html
сша
вашингтон
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/05/855483972_66:0:1629:1172_1920x0_80_0_0_1a4c61c12a91c9fe7e123a2e62507ade.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, вашингтон, дональд трамп, fox news, джо байден, ядерное оружие
Политика, США, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, Fox News, Джо Байден, ядерное оружие
18:02 09.03.2025
 
Трамп рассказал, что считает главной угрозой для человечества

Трамп: основной угрозой для человечества является ядерное оружие, а не климат

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 09.03.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 9 мар – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что считает ядерное оружие, а не климатические изменения, основной угрозой для человечества, раскритиковав позицию своего предшественника Джо Байдена по этому вопросу.
"Я годами слушал, как Байден говорит об "экзистенциальной угрозе". Ему нравился этот термин. Он утверждал, что наша главная угроза – это климат. А я сказал: нет, главная угроза стоит на полках в разных странах – это ядерное оружие, эти огромные "монстры", которые могут разнести вас на мили вокруг. Но они (демократы) никогда об этом не говорят", – заявил он в интервью телеканал Fox News.
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 09.03.2025
Трамп снова заговорил о подписании сделки с Украиной
17:37
 
ПолитикаСШАВАШИНГТОНДональд ТрампFox NewsДжо Байденядерное оружие
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала