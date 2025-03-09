https://1prime.ru/20250309/tramp-855607735.html

Трамп рассказал, что считает главной угрозой для человечества

Трамп рассказал, что считает главной угрозой для человечества - 09.03.2025, ПРАЙМ

Трамп рассказал, что считает главной угрозой для человечества

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает ядерное оружие, а не климатические изменения, основной угрозой для человечества, раскритиковав позицию своего... | 09.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-09T18:02+0300

2025-03-09T18:02+0300

2025-03-09T18:02+0300

политика

сша

вашингтон

дональд трамп

fox news

джо байден

ядерное оружие

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/05/855483972_0:31:1694:984_1920x0_80_0_0_a5355ec023ad7c2cb939d5063d964bfb.jpg

ВАШИНГТОН, 9 мар – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что считает ядерное оружие, а не климатические изменения, основной угрозой для человечества, раскритиковав позицию своего предшественника Джо Байдена по этому вопросу. "Я годами слушал, как Байден говорит об "экзистенциальной угрозе". Ему нравился этот термин. Он утверждал, что наша главная угроза – это климат. А я сказал: нет, главная угроза стоит на полках в разных странах – это ядерное оружие, эти огромные "монстры", которые могут разнести вас на мили вокруг. Но они (демократы) никогда об этом не говорят", – заявил он в интервью телеканал Fox News.

https://1prime.ru/20250309/tramp-855607604.html

сша

вашингтон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, вашингтон, дональд трамп, fox news, джо байден, ядерное оружие