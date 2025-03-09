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Житель Курахово рассказал, как ВСУ убивали мирных жителей
Житель Курахово рассказал, как ВСУ убивали мирных жителей - 09.03.2025, ПРАЙМ
Житель Курахово рассказал, как ВСУ убивали мирных жителей
Украинские военные убивали мирных жителей в Курахово в ДНР ударами БПЛА, рассказал РИА Новости местный житель, вынужденный бежать из города. | 09.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-09T06:46+0300
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ДОНЕЦК, 9 мар – ПРАЙМ. Украинские военные убивали мирных жителей в Курахово в ДНР ударами БПЛА, рассказал РИА Новости местный житель, вынужденный бежать из города.
"Они (ВСУ – ред.) охотились дронами за нами. У нас прямо на улице нашего друга убило, второго сильно ранило, и он умер тоже. Над нами дроны летали, тогда еще русских не было", – сказал собеседник агентства.
Еще один удар БПЛА по мирным жителям, по его словам, случился, когда российские военные были уже на подступах к городу.
"А потом они подпалили камыш. Наверное, чтобы ребята наши русские не заходили. А там же наши дома - люди побежали смотреть. И как только четыре человека собрались вместе, сразу туда прилетело", – рассказал житель города.
Операция по освобождению Курахово от украинских националистов продолжалась с 13 сентября 2024 года по 6 января 2025 года. За этот период ВСУ совершили множество военных преступлений против гражданского населения. На данный момент следователи СК РФ опрашивают свидетелей и фиксируют все детали событий.
Город находится в 46 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеющий важное оперативное значение. Освобождение этого населенного пункта создает плацдарм для наступления армии в восточной части Запорожской области вдоль трассы Запорожье — Донецк.
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Житель Курахово рассказал, как ВСУ убивали мирных жителей
Житель Курахово: украинские военные убивали мирных жителей ударами БПЛА
ДОНЕЦК, 9 мар – ПРАЙМ. Украинские военные убивали мирных жителей в Курахово в ДНР ударами БПЛА, рассказал РИА Новости местный житель, вынужденный бежать из города.
"Они (ВСУ – ред.) охотились дронами за нами. У нас прямо на улице нашего друга убило, второго сильно ранило, и он умер тоже. Над нами дроны летали, тогда еще русских не было", – сказал собеседник агентства.
Еще один удар БПЛА по мирным жителям, по его словам, случился, когда российские военные были уже на подступах к городу.
"А потом они подпалили камыш. Наверное, чтобы ребята наши русские не заходили. А там же наши дома - люди побежали смотреть. И как только четыре человека собрались вместе, сразу туда прилетело", – рассказал житель города.
Операция по освобождению Курахово от украинских националистов продолжалась с 13 сентября 2024 года по 6 января 2025 года. За этот период ВСУ совершили множество военных преступлений против гражданского населения. На данный момент следователи СК РФ опрашивают свидетелей и фиксируют все детали событий.
Город находится в 46 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеющий важное оперативное значение. Освобождение этого населенного пункта создает плацдарм для наступления армии в восточной части Запорожской области вдоль трассы Запорожье — Донецк.