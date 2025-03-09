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"Идем на Киев". В ВСУ объявили о готовности выступить против Зеленского
"Идем на Киев". В ВСУ объявили о готовности выступить против Зеленского - 09.03.2025, ПРАЙМ
"Идем на Киев". В ВСУ объявили о готовности выступить против Зеленского
Многие подразделения ВСУ уже готовы выступить в поход на Киев против Владимира Зеленского и его приспешников, заявил в видеообращении, опубликованном в... | 09.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-09T18:05+0300
2025-03-09T18:05+0300
2025-03-09T18:06+0300
спецоперация на украине
всу
владимир зеленский
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МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Многие подразделения ВСУ уже готовы выступить в поход на Киев против Владимира Зеленского и его приспешников, заявил в видеообращении, опубликованном в украинском Telegram-канале "Канал фронт", командир спецподразделения 95-й отдельно десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины с позывным "Лесник". Исполненный патриотического пафоса, украинский офицер заявил: "В этот час Украина в опасности. Причина – предательство со стороны президента Зеленского и его правительства. Самое важное в жизни для меня и моих побратимов – это Украина".Подчеркнув, что он проливает кровь за "великую Украину" с 2014 года, "Лесник" выразил категорическое несогласие с тем обстоятельством, что сейчас его страну "делят Америка и Россия", а командование ВСУ время от времени отдает приказы, которые "противоречат самой сути защиты Украины".В этой связи "Лесник", предварительно призвав "каждого защитника нашей нэньки взять в руки оружие", заявил, что "95-я бригада вместе с другими подразделениями ВСУ готовы выступить против Зеленского и его приспешников ради славы Украины и предотвращения ее раздела". "Мы идем на Киев с целью защитить нашу страну и наши семьи", - пояснил офицер.По мнению авторов канала, крайнее недовольство у ВСУ главным образом вызывает плачевная ситуация на фронте и, в частности, замыкающийся "котел" в Курской области."Может ли это быть началом серьезных возмущений в армии? - задаются вопросом авторы канала, после чего сами же и отвечают: - Посмотрим, но учитывая последние события в Курской области, вполне может быть".
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всу, владимир зеленский
Спецоперация на Украине, ВСУ, Владимир Зеленский
"Идем на Киев". В ВСУ объявили о готовности выступить против Зеленского
Офицер ВСУ "Лесник": часть подразделений ВСУ готовы выступить против Зеленского
МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ.
Многие подразделения ВСУ уже готовы выступить в поход на Киев против Владимира Зеленского и его приспешников, заявил в видеообращении, опубликованном в украинском Telegram-канале "Канал фронт"
, командир спецподразделения 95-й отдельно десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины с позывным "Лесник".
Исполненный патриотического пафоса, украинский офицер заявил: "В этот час Украина в опасности. Причина – предательство со стороны президента Зеленского и его правительства. Самое важное в жизни для меня и моих побратимов – это Украина".
Подчеркнув, что он проливает кровь за "великую Украину" с 2014 года, "Лесник" выразил категорическое несогласие с тем обстоятельством, что сейчас его страну "делят Америка и Россия", а командование ВСУ время от времени отдает приказы, которые "противоречат самой сути защиты Украины".
В этой связи "Лесник", предварительно призвав "каждого защитника нашей нэньки взять в руки оружие", заявил, что "95-я бригада вместе с другими подразделениями ВСУ готовы выступить против Зеленского и его приспешников ради славы Украины и предотвращения ее раздела".
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"Мы идем на Киев с целью защитить нашу страну и наши семьи", - пояснил офицер.
По мнению авторов канала, крайнее недовольство у ВСУ главным образом вызывает плачевная ситуация на фронте и, в частности, замыкающийся "котел" в Курской области.
"Может ли это быть началом серьезных возмущений в армии? - задаются вопросом авторы канала, после чего сами же и отвечают: - Посмотрим, но учитывая последние события в Курской области, вполне может быть".