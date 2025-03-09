https://1prime.ru/20250309/vsu-855607865.html

"Идем на Киев". В ВСУ объявили о готовности выступить против Зеленского

"Идем на Киев". В ВСУ объявили о готовности выступить против Зеленского - 09.03.2025, ПРАЙМ

"Идем на Киев". В ВСУ объявили о готовности выступить против Зеленского

Многие подразделения ВСУ уже готовы выступить в поход на Киев против Владимира Зеленского и его приспешников, заявил в видеообращении, опубликованном в... | 09.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-09T18:05+0300

2025-03-09T18:05+0300

2025-03-09T18:06+0300

спецоперация на украине

всу

владимир зеленский

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МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Многие подразделения ВСУ уже готовы выступить в поход на Киев против Владимира Зеленского и его приспешников, заявил в видеообращении, опубликованном в украинском Telegram-канале "Канал фронт", командир спецподразделения 95-й отдельно десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины с позывным "Лесник". Исполненный патриотического пафоса, украинский офицер заявил: "В этот час Украина в опасности. Причина – предательство со стороны президента Зеленского и его правительства. Самое важное в жизни для меня и моих побратимов – это Украина".Подчеркнув, что он проливает кровь за "великую Украину" с 2014 года, "Лесник" выразил категорическое несогласие с тем обстоятельством, что сейчас его страну "делят Америка и Россия", а командование ВСУ время от времени отдает приказы, которые "противоречат самой сути защиты Украины".В этой связи "Лесник", предварительно призвав "каждого защитника нашей нэньки взять в руки оружие", заявил, что "95-я бригада вместе с другими подразделениями ВСУ готовы выступить против Зеленского и его приспешников ради славы Украины и предотвращения ее раздела". "Мы идем на Киев с целью защитить нашу страну и наши семьи", - пояснил офицер.По мнению авторов канала, крайнее недовольство у ВСУ главным образом вызывает плачевная ситуация на фронте и, в частности, замыкающийся "котел" в Курской области."Может ли это быть началом серьезных возмущений в армии? - задаются вопросом авторы канала, после чего сами же и отвечают: - Посмотрим, но учитывая последние события в Курской области, вполне может быть".

https://1prime.ru/20250308/svo-855596707.html

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всу, владимир зеленский