https://1prime.ru/20250309/zelenskiy-855610256.html

"Как конфеты у ребенка". Трамп рассказал, как Зеленский брал деньги у США

"Как конфеты у ребенка". Трамп рассказал, как Зеленский брал деньги у США - 09.03.2025, ПРАЙМ

"Как конфеты у ребенка". Трамп рассказал, как Зеленский брал деньги у США

Владимир Зеленский очень лего брал деньги у Соединенных Штатов во время президентства Джо Байдена. Такое мнение в беседе с телеканалом Fox News высказал... | 09.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-09T22:57+0300

2025-03-09T22:57+0300

2025-03-09T22:58+0300

политика

дональд трамп

владимир зеленский

помощь украине

джо байден

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МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Владимир Зеленский очень лего брал деньги у Соединенных Штатов во время президентства Джо Байдена. Такое мнение в беседе с телеканалом Fox News высказал президент США Дональд Трамп."При Байдене он забирал деньги у этой страны, как конфеты у ребенка, - отметил глава Белого дома. - Это было так легко, с тем же самым подходом".Вместе с тем американский лидер подчеркнул, что не чувствует, что глава киевского режима испытывает благодарность за то, что Соединенные Штаты оказали ему помощь в размере $350 млрд.В пятницу, 28 февраля, в Белом доме прошли переговоры Трампа, вице-президента США Джей Ди Вэнса и Зеленского, которые в итоге превратились в публичный скандал с перепалкой. Трамп пытался убедить главу киевского режима, что Украина не сможет далее противостоять России и без американской помощи она не продержалась бы и двух недель после начала СВО. Однако Зеленский начал спорить, то и дело перебивая американского президента, и настаивал, что Украина в одиночестве воевала с Российской Федерацией. В конце концов Трамп, как сообщил Fox News, буквально выгнал Зеленского из Белого дома, заявив впоследствии, что тот не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.

https://1prime.ru/20250305/tramp-855485863.html

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дональд трамп, владимир зеленский, помощь украине, джо байден