https://1prime.ru/20250310/avto-855542033.html

Автоэксперт назвал машины, которые дорожают с возрастом

Автоэксперт назвал машины, которые дорожают с возрастом - 10.03.2025, ПРАЙМ

Автоэксперт назвал машины, которые дорожают с возрастом

Большинство автомобилей с возрастом дешевеют, но это не касается раритетных моделей и премиального сегмента, рассказал агентству "Прайм" Евгений Житнухин,... | 10.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-10T02:02+0300

2025-03-10T02:02+0300

2025-03-10T02:02+0300

авто

спрос на легковые авто

подержанные авто

импорт подержанных авто

бизнес

евгений житнухин

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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Большинство автомобилей с возрастом дешевеют, но это не касается раритетных моделей и премиального сегмента, рассказал агентству "Прайм" Евгений Житнухин, коммерческий директор автомобильного маркетплейса FRESH.Рост цен на раритеты происходит по причине ограниченного количества и, зачастую, благодаря исторической ценности.“Так, в прошлом году в Екатеринбурге выставили на продажу ГАЗ-21 "Волга" 1965 года выпуска за 4,5 миллиона рублей. За эту цену можно купить хорошее новое современное авто, однако ценители и коллекционеры ретро мыслят иначе. Таких моделей на рынке почти не осталось, поэтому они легко продаются, особенно если это штучные экземпляры с историей”, - объяснил специалист.Из премиальных авто, по словам автоэксперта, выгодно продать можно Audi Q3 - её стоимость за три года увеличилась с 2,4 до 3,6 миллиона рублей.Также удачной инвестицией для владельцев является Lexus GX, который в 2020 году продавался у дилеров за 4,8 млн рублей, а в 2023 году - за 7 млн рублей (на 46% дороже).Toyota Land Cruiser Prado 150 за аналогичный период подорожал на 45% - до 5,4 млн рублей.Это произошло за счет ухода с рынка большинства марок, падения рубля, затрат на логистику и пошлины, в том числе, повышения утилизационного сбора. Новые модели этих марок стали еще дороже: так, Toyota Land Cruiser Prado 2024 года можно купить лишь по параллельному импорту по цене от 10 миллионов рублей. “Соответственно, подорожал и вторичный рынок”, - заключил Житнухин.

https://1prime.ru/20250306/avto-855487770.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, спрос на легковые авто, подержанные авто, импорт подержанных авто, бизнес, евгений житнухин