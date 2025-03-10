Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Автоэксперт назвал машины, которые дорожают с возрастом - 10.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250310/avto-855542033.html
Автоэксперт назвал машины, которые дорожают с возрастом
Автоэксперт назвал машины, которые дорожают с возрастом - 10.03.2025, ПРАЙМ
Автоэксперт назвал машины, которые дорожают с возрастом
Большинство автомобилей с возрастом дешевеют, но это не касается раритетных моделей и премиального сегмента, рассказал агентству "Прайм" Евгений Житнухин,... | 10.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-10T02:02+0300
2025-03-10T02:02+0300
авто
спрос на легковые авто
подержанные авто
импорт подержанных авто
бизнес
евгений житнухин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/06/855541884_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d6881b43d9a327bac10416e7aeedde64.jpg
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Большинство автомобилей с возрастом дешевеют, но это не касается раритетных моделей и премиального сегмента, рассказал агентству "Прайм" Евгений Житнухин, коммерческий директор автомобильного маркетплейса FRESH.Рост цен на раритеты происходит по причине ограниченного количества и, зачастую, благодаря исторической ценности.“Так, в прошлом году в Екатеринбурге выставили на продажу ГАЗ-21 "Волга" 1965 года выпуска за 4,5 миллиона рублей. За эту цену можно купить хорошее новое современное авто, однако ценители и коллекционеры ретро мыслят иначе. Таких моделей на рынке почти не осталось, поэтому они легко продаются, особенно если это штучные экземпляры с историей”, - объяснил специалист.Из премиальных авто, по словам автоэксперта, выгодно продать можно Audi Q3 - её стоимость за три года увеличилась с 2,4 до 3,6 миллиона рублей.Также удачной инвестицией для владельцев является Lexus GX, который в 2020 году продавался у дилеров за 4,8 млн рублей, а в 2023 году - за 7 млн рублей (на 46% дороже).Toyota Land Cruiser Prado 150 за аналогичный период подорожал на 45% - до 5,4 млн рублей.Это произошло за счет ухода с рынка большинства марок, падения рубля, затрат на логистику и пошлины, в том числе, повышения утилизационного сбора. Новые модели этих марок стали еще дороже: так, Toyota Land Cruiser Prado 2024 года можно купить лишь по параллельному импорту по цене от 10 миллионов рублей. “Соответственно, подорожал и вторичный рынок”, - заключил Житнухин.
https://1prime.ru/20250306/avto-855487770.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/06/855541884_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_99d2155743a6bc20cda56dfc17a3633b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
авто, спрос на легковые авто, подержанные авто, импорт подержанных авто, бизнес, евгений житнухин
Авто, спрос на легковые авто, подержанные авто, импорт подержанных авто, Бизнес, Евгений Житнухин
02:02 10.03.2025
 
Автоэксперт назвал машины, которые дорожают с возрастом

Эксперт Житнухин: раритетные и премиальные авто часто дорожают с возрастом

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкРалли классических ретро-автомобилей в Москве
Ралли классических ретро-автомобилей в Москве - ПРАЙМ, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Большинство автомобилей с возрастом дешевеют, но это не касается раритетных моделей и премиального сегмента, рассказал агентству "Прайм" Евгений Житнухин, коммерческий директор автомобильного маркетплейса FRESH.
Рост цен на раритеты происходит по причине ограниченного количества и, зачастую, благодаря исторической ценности.
“Так, в прошлом году в Екатеринбурге выставили на продажу ГАЗ-21 "Волга" 1965 года выпуска за 4,5 миллиона рублей. За эту цену можно купить хорошее новое современное авто, однако ценители и коллекционеры ретро мыслят иначе. Таких моделей на рынке почти не осталось, поэтому они легко продаются, особенно если это штучные экземпляры с историей”, - объяснил специалист.
Из премиальных авто, по словам автоэксперта, выгодно продать можно Audi Q3 - её стоимость за три года увеличилась с 2,4 до 3,6 миллиона рублей.
Также удачной инвестицией для владельцев является Lexus GX, который в 2020 году продавался у дилеров за 4,8 млн рублей, а в 2023 году - за 7 млн рублей (на 46% дороже).
Открытие первого международного центра китайских автомобилей Москва-Тянья - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2025
Названы регионы России, в которых снизилась стоимость нового авто
6 марта, 08:00
Toyota Land Cruiser Prado 150 за аналогичный период подорожал на 45% - до 5,4 млн рублей.
Это произошло за счет ухода с рынка большинства марок, падения рубля, затрат на логистику и пошлины, в том числе, повышения утилизационного сбора. Новые модели этих марок стали еще дороже: так, Toyota Land Cruiser Prado 2024 года можно купить лишь по параллельному импорту по цене от 10 миллионов рублей. “Соответственно, подорожал и вторичный рынок”, - заключил Житнухин.
 
Автоспрос на легковые автоподержанные автоимпорт подержанных автоБизнесЕвгений Житнухин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала