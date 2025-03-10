https://1prime.ru/20250310/avto-855619838.html
Старые авто рискуют не пройти регистрацию в ГАИ
Старые авто рискуют не пройти регистрацию в ГАИ - 10.03.2025, ПРАЙМ
Старые авто рискуют не пройти регистрацию в ГАИ
Владельцы автомобилей старше 20 лет все чаще сталкиваются с трудностями при повторной регистрации своих машин, сообщает "Московский комсомолец". Это связано с... | 10.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-10T10:05+0300
2025-03-10T10:05+0300
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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Владельцы автомобилей старше 20 лет все чаще сталкиваются с трудностями при повторной регистрации своих машин, сообщает "Московский комсомолец". Это связано с ужесточением требований к техническому состоянию и документации, которые теперь предъявляются к таким транспортным средствам.Автомобилисты отмечают, что инспекторы ГИБДД стали строже проверять возрастные автомобили. Нередко их направляют на дополнительную экспертизу или даже отказывают в регистрации, что может сделать невозможным переоформление автомобиля на нового владельца.По мнению экспертов, эти меры направлены на снижение среднего возраста автопарка в России, который сейчас составляет около 15,5 лет. Однако такие ограничения создают сложности для автовладельцев, у которых машины хоть и старые, но находятся в хорошем состоянии.Владельцам подобных автомобилей "Московский комсомолец" рекомендует сначала пройти регистрацию, а затем уже вкладываться в дорогостоящий ремонт. Также рассматривается вариант постановки на учет в регионах, где требования менее жесткие.Эта ситуация вызывает обеспокоенность среди автолюбителей, особенно тех, кто владеет ретро-машинами или просто старыми, но ухоженными автомобилями. Они опасаются, что их транспортные средства могут быть необоснованно сняты с учета.
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москва, авто, гаи, гибдд
Старые авто рискуют не пройти регистрацию в ГАИ
"МК": ГИБДД ужесточает требования к регистрации автомобилей старше 20 лет
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ.
Владельцы автомобилей старше 20 лет все чаще сталкиваются с трудностями при повторной регистрации своих машин, сообщает "Московский комсомолец"
. Это связано с ужесточением требований к техническому состоянию и документации, которые теперь предъявляются к таким транспортным средствам.
Автомобилисты отмечают, что инспекторы ГИБДД стали строже проверять возрастные автомобили. Нередко их направляют на дополнительную экспертизу или даже отказывают в регистрации, что может сделать невозможным переоформление автомобиля на нового владельца.
По мнению экспертов, эти меры направлены на снижение среднего возраста автопарка в России, который сейчас составляет около 15,5 лет. Однако такие ограничения создают сложности для автовладельцев, у которых машины хоть и старые, но находятся в хорошем состоянии.
Владельцам подобных автомобилей "Московский комсомолец" рекомендует сначала пройти регистрацию, а затем уже вкладываться в дорогостоящий ремонт. Также рассматривается вариант постановки на учет в регионах, где требования менее жесткие.
Эта ситуация вызывает обеспокоенность среди автолюбителей, особенно тех, кто владеет ретро-машинами или просто старыми, но ухоженными автомобилями. Они опасаются, что их транспортные средства могут быть необоснованно сняты с учета.
Россия значительно сократила импорт новых легковых авто