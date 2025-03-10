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СМИ: Британия консультирует Украину по переговорам с США

СМИ: Британия консультирует Украину по переговорам с США - 10.03.2025, ПРАЙМ

СМИ: Британия консультирует Украину по переговорам с США

Британия консультирует Украину по вопросам проведения переговоров с США в Саудовской Аравии, чтобы не допустить новой ссоры между украинской и американской... | 10.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-10T03:50+0300

2025-03-10T03:50+0300

2025-03-10T03:50+0300

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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Британия консультирует Украину по вопросам проведения переговоров с США в Саудовской Аравии, чтобы не допустить новой ссоры между украинской и американской сторонами, пишет британская газета Times. Белый дом ранее подтвердил, что консультации с обеими сторонами конфликта продолжаются, а новая встреча по вопросам мирного урегулирования запланирована на этой неделе в Саудовской Аравии. "Советник (британского премьера - ред.) Кира Стармера по вопросам национальной безопасности Джонатан Пауэлл в выходные отправился на Украину чтобы дать (Владимиру - ред.) Зеленскому инструкции до того, как представители его страны примут участие в переговорах с США во вторник, чтобы избежать повторения катастрофического конфликта в Овальном кабинете с Дональдом Трампом", - говорится в материале издания. Советник Стармера, по информации издания, рекомендовал Зеленскому дать понять американцам, что он отвечает на просьбы Вашингтона, чтобы у президента США Дональда Трампа сложилось впечатление, что якобы "Россия является главным препятствием на пути к миру". Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам по Украине, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский в октябре 2022 года подписал указ, запрещающий вести переговоры с российским руководством. Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".

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мировая экономика, украина, сша, москва, владимир зеленский, кир стармер, дональд трамп, совбез