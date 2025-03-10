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Захарова посоветовала Дании думать о защите Гренландии, а не помощи Киеву - 10.03.2025, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20250310/grenlandiya-855649049.html
Захарова посоветовала Дании думать о защите Гренландии, а не помощи Киеву
Захарова посоветовала Дании думать о защите Гренландии, а не помощи Киеву - 10.03.2025, ПРАЙМ
Захарова посоветовала Дании думать о защите Гренландии, а не помощи Киеву
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова посоветовала властям Дании лучше думать о защите Гренландии, а не о направлении... | 10.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-10T22:29+0300
2025-03-10T22:29+0300
спецоперация на украине
украина
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МОСКВА, 10 мар – ПРАЙМ. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова посоветовала властям Дании лучше думать о защите Гренландии, а не о направлении военного контингента на Украину. Ранее глава датского МИД Ларс Лёкке Расмуссен сообщил, что Копенгаген готов в рамках общеевропейских усилий отправить свои войска на Украину с целью поддержания мира в случае необходимости. "Дико извиняюсь: а Гренландию кто будет охранять? Наверное, понаехавшие в Данию беженцы с Украины?" - написала представитель МИД в своем Telegram-канале. Пресс-бюро российской СВР в 2024 году сообщало, что Запад с целью восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР полагают, что это станет фактической оккупацией страны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
https://1prime.ru/20250305/grenlandiya-855493168.html
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украина, дания, мария захарова, мид рф, гренландия
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ДАНИЯ, Мария Захарова, МИД РФ, Гренландия
22:29 10.03.2025
 
Захарова посоветовала Дании думать о защите Гренландии, а не помощи Киеву

Захарова посоветовала властям Дании думать о защите Гренландии, а не военной помощи Киеву

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 10 мар – ПРАЙМ. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова посоветовала властям Дании лучше думать о защите Гренландии, а не о направлении военного контингента на Украину.
Ранее глава датского МИД Ларс Лёкке Расмуссен сообщил, что Копенгаген готов в рамках общеевропейских усилий отправить свои войска на Украину с целью поддержания мира в случае необходимости.
"Дико извиняюсь: а Гренландию кто будет охранять? Наверное, понаехавшие в Данию беженцы с Украины?" - написала представитель МИД в своем Telegram-канале.
Остров Гренландия - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2025
"Не произойдет". В Дании ответили на планы Трампа в отношении Гренландии
5 марта, 14:23
Пресс-бюро российской СВР в 2024 году сообщало, что Запад с целью восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР полагают, что это станет фактической оккупацией страны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАДАНИЯМария ЗахароваМИД РФГренландия
 
 
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