https://1prime.ru/20250310/grenlandiya-855649049.html

Захарова посоветовала Дании думать о защите Гренландии, а не помощи Киеву

Захарова посоветовала Дании думать о защите Гренландии, а не помощи Киеву - 10.03.2025, ПРАЙМ

Захарова посоветовала Дании думать о защите Гренландии, а не помощи Киеву

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова посоветовала властям Дании лучше думать о защите Гренландии, а не о направлении... | 10.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-10T22:29+0300

2025-03-10T22:29+0300

2025-03-10T22:29+0300

спецоперация на украине

украина

дания

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мид рф

гренландия

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МОСКВА, 10 мар – ПРАЙМ. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова посоветовала властям Дании лучше думать о защите Гренландии, а не о направлении военного контингента на Украину. Ранее глава датского МИД Ларс Лёкке Расмуссен сообщил, что Копенгаген готов в рамках общеевропейских усилий отправить свои войска на Украину с целью поддержания мира в случае необходимости. "Дико извиняюсь: а Гренландию кто будет охранять? Наверное, понаехавшие в Данию беженцы с Украины?" - написала представитель МИД в своем Telegram-канале. Пресс-бюро российской СВР в 2024 году сообщало, что Запад с целью восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР полагают, что это станет фактической оккупацией страны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.

https://1prime.ru/20250305/grenlandiya-855493168.html

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дания

гренландия

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украина, дания, мария захарова, мид рф, гренландия