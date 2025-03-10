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Россияне начали обращаться за кредитами после установки самозапрета - 10.03.2025, ПРАЙМ
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Россияне начали обращаться за кредитами после установки самозапрета
Россияне начали обращаться за кредитами после установки самозапрета - 10.03.2025, ПРАЙМ
Россияне начали обращаться за кредитами после установки самозапрета
Российские граждане активно обращаются в банки и микрофинансовые организации (МФО) для получения кредитов после установки самозапрета на "Госуслугах", сообщают... | 10.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-10T15:04+0300
2025-03-10T15:04+0300
экономика
россия
кредит
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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Российские граждане активно обращаются в банки и микрофинансовые организации (МФО) для получения кредитов после установки самозапрета на "Госуслугах", сообщают "Ведомости"."Банки и микрофинансовые организации (МФО) фиксируют случаи, когда граждане обращаются к ним за кредитом после установки самозапрета на "Госуслугах", — сказано в публикации.Отмечается, что банки ежедневно регистрируют около 200 таких случаев. Эксперты полагают, что это может быть новым видом мошенничества, называемого "потребительским экстремизмом".Люди, пытающиеся взять кредиты таким способом, могут делать это с целью мошенничества, используя самозапрет как способ поддержания анонимности. Это значительно усложняет процесс проверки информации и выявления мошенников. Банки и МФО будут обращать особое внимание на такие заявки и применять дополнительные меры проверки, чтобы защитить себя от потенциальных финансовых потерь.
https://1prime.ru/20250305/samozapret-855503099.html
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россия, кредит
Экономика, РОССИЯ, кредит
15:04 10.03.2025
 
Россияне начали обращаться за кредитами после установки самозапрета

"Ведомости": россияне массово пытаются брать кредиты после установки самозапрета

© Unsplash/Sasun BughdaryanДеньги, калькулятор
Деньги, калькулятор
© Unsplash/Sasun Bughdaryan
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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Российские граждане активно обращаются в банки и микрофинансовые организации (МФО) для получения кредитов после установки самозапрета на "Госуслугах", сообщают "Ведомости".
"Банки и микрофинансовые организации (МФО) фиксируют случаи, когда граждане обращаются к ним за кредитом после установки самозапрета на "Госуслугах", — сказано в публикации.
Отмечается, что банки ежедневно регистрируют около 200 таких случаев. Эксперты полагают, что это может быть новым видом мошенничества, называемого "потребительским экстремизмом".
Люди, пытающиеся взять кредиты таким способом, могут делать это с целью мошенничества, используя самозапрет как способ поддержания анонимности. Это значительно усложняет процесс проверки информации и выявления мошенников. Банки и МФО будут обращать особое внимание на такие заявки и применять дополнительные меры проверки, чтобы защитить себя от потенциальных финансовых потерь.
Знак процента - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2025
Набиуллина раскрыла, сколько россиян установили самозапрет на кредиты
5 марта, 17:10
 
ЭкономикаРОССИЯкредит
 
 
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