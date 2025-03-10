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Россияне начали обращаться за кредитами после установки самозапрета

Россияне начали обращаться за кредитами после установки самозапрета - 10.03.2025, ПРАЙМ

Россияне начали обращаться за кредитами после установки самозапрета

Российские граждане активно обращаются в банки и микрофинансовые организации (МФО) для получения кредитов после установки самозапрета на "Госуслугах", сообщают... | 10.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-10T15:04+0300

2025-03-10T15:04+0300

2025-03-10T15:04+0300

экономика

россия

кредит

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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Российские граждане активно обращаются в банки и микрофинансовые организации (МФО) для получения кредитов после установки самозапрета на "Госуслугах", сообщают "Ведомости"."Банки и микрофинансовые организации (МФО) фиксируют случаи, когда граждане обращаются к ним за кредитом после установки самозапрета на "Госуслугах", — сказано в публикации.Отмечается, что банки ежедневно регистрируют около 200 таких случаев. Эксперты полагают, что это может быть новым видом мошенничества, называемого "потребительским экстремизмом".Люди, пытающиеся взять кредиты таким способом, могут делать это с целью мошенничества, используя самозапрет как способ поддержания анонимности. Это значительно усложняет процесс проверки информации и выявления мошенников. Банки и МФО будут обращать особое внимание на такие заявки и применять дополнительные меры проверки, чтобы защитить себя от потенциальных финансовых потерь.

https://1prime.ru/20250305/samozapret-855503099.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, кредит