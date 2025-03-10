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"М.Видео-Эльдорадо" запустила терминалы самообслуживания в 28 магазинах - 10.03.2025, ПРАЙМ
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"М.Видео-Эльдорадо" запустила терминалы самообслуживания в 28 магазинах
"М.Видео-Эльдорадо" запустила терминалы самообслуживания в 28 магазинах - 10.03.2025, ПРАЙМ
"М.Видео-Эльдорадо" запустила терминалы самообслуживания в 28 магазинах
Группа "М.Видео-Эльдорадо" запустила терминалы самообслуживания в пилотном режиме в 28 магазинах Москвы и Подмосковья: клиенты смогут самостоятельно сканировать | 10.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-10T05:27+0300
2025-03-10T05:27+0300
бизнес
россия
москва
московская область
подмосковье
м.видео-эльдорадо
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855613745.jpg?1741573640
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Группа "М.Видео-Эльдорадо" запустила терминалы самообслуживания в пилотном режиме в 28 магазинах Москвы и Подмосковья: клиенты смогут самостоятельно сканировать выбранные товары и оплачивать их безналично, рассказали РИА Новости в компании. "Группа "М.Видео-Эльдорадо"... в пилотном режиме запускает в сети магазинов новую цифровую технологию - терминалы самообслуживания (ТСО). С их помощью клиенты смогут самостоятельно сканировать выбранные товары и оплачивать их в безналичном формате различными способами. На первом этапе зоны самообслуживания открыты в 28 магазинах Москвы и Московской области", - сообщили в компании. Там добавили, что через терминал можно также получить интернет-заказ. Если же заказ был заранее оплачен онлайн, товар можно забрать на пункте выдачи. Также можно оплачивать заказы, оформленные сотрудником в магазине. Например, если покупатель выбрал товар, но его нет в торговом зале, консультант может оформить заказ через мобильное приложение продавца, после чего клиент вводит номер на терминале, вносит оплату и проходит в зону выдачи. Отмечается, что в случае успешного завершения пилотного тестирования планируется масштабировать этот формат.
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бизнес, россия, москва, московская область, подмосковье, м.видео-эльдорадо
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Московская область, ПОДМОСКОВЬЕ, М.Видео-Эльдорадо
05:27 10.03.2025
 
"М.Видео-Эльдорадо" запустила терминалы самообслуживания в 28 магазинах

"М.Видео-Эльдорадо" запустила терминалы самообслуживания в 28 магазинах Москвы

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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Группа "М.Видео-Эльдорадо" запустила терминалы самообслуживания в пилотном режиме в 28 магазинах Москвы и Подмосковья: клиенты смогут самостоятельно сканировать выбранные товары и оплачивать их безналично, рассказали РИА Новости в компании.
"Группа "М.Видео-Эльдорадо"... в пилотном режиме запускает в сети магазинов новую цифровую технологию - терминалы самообслуживания (ТСО). С их помощью клиенты смогут самостоятельно сканировать выбранные товары и оплачивать их в безналичном формате различными способами. На первом этапе зоны самообслуживания открыты в 28 магазинах Москвы и Московской области", - сообщили в компании.
Там добавили, что через терминал можно также получить интернет-заказ. Если же заказ был заранее оплачен онлайн, товар можно забрать на пункте выдачи. Также можно оплачивать заказы, оформленные сотрудником в магазине. Например, если покупатель выбрал товар, но его нет в торговом зале, консультант может оформить заказ через мобильное приложение продавца, после чего клиент вводит номер на терминале, вносит оплату и проходит в зону выдачи.
Отмечается, что в случае успешного завершения пилотного тестирования планируется масштабировать этот формат.
 
БизнесРОССИЯМОСКВАМосковская областьПОДМОСКОВЬЕМ.Видео-Эльдорадо
 
 
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