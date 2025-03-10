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"М.Видео-Эльдорадо" запустила терминалы самообслуживания в 28 магазинах

"М.Видео-Эльдорадо" запустила терминалы самообслуживания в 28 магазинах - 10.03.2025, ПРАЙМ

"М.Видео-Эльдорадо" запустила терминалы самообслуживания в 28 магазинах

Группа "М.Видео-Эльдорадо" запустила терминалы самообслуживания в пилотном режиме в 28 магазинах Москвы и Подмосковья: клиенты смогут самостоятельно сканировать | 10.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-10T05:27+0300

2025-03-10T05:27+0300

2025-03-10T05:27+0300

бизнес

россия

москва

московская область

подмосковье

м.видео-эльдорадо

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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Группа "М.Видео-Эльдорадо" запустила терминалы самообслуживания в пилотном режиме в 28 магазинах Москвы и Подмосковья: клиенты смогут самостоятельно сканировать выбранные товары и оплачивать их безналично, рассказали РИА Новости в компании. "Группа "М.Видео-Эльдорадо"... в пилотном режиме запускает в сети магазинов новую цифровую технологию - терминалы самообслуживания (ТСО). С их помощью клиенты смогут самостоятельно сканировать выбранные товары и оплачивать их в безналичном формате различными способами. На первом этапе зоны самообслуживания открыты в 28 магазинах Москвы и Московской области", - сообщили в компании. Там добавили, что через терминал можно также получить интернет-заказ. Если же заказ был заранее оплачен онлайн, товар можно забрать на пункте выдачи. Также можно оплачивать заказы, оформленные сотрудником в магазине. Например, если покупатель выбрал товар, но его нет в торговом зале, консультант может оформить заказ через мобильное приложение продавца, после чего клиент вводит номер на терминале, вносит оплату и проходит в зону выдачи. Отмечается, что в случае успешного завершения пилотного тестирования планируется масштабировать этот формат.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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