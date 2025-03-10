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От 60 до 90 долларов за баррель: черное золото теряет блеск - 10.03.2025, ПРАЙМ
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От 60 до 90 долларов за баррель: черное золото теряет блеск
От 60 до 90 долларов за баррель: черное золото теряет блеск - 10.03.2025, ПРАЙМ
От 60 до 90 долларов за баррель: черное золото теряет блеск
В начале марта вышло долгожданное заявление от членов ОПЕК+ по поводу планируемого с 1 апреля наращивания добычи. Несмотря на относительную слабость цен на... | 10.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-10T05:05+0300
2025-03-10T05:05+0300
мнения аналитиков
нефть
рф
сша
иран
опек
ес
экспортные цены на нефть
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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. В начале марта вышло долгожданное заявление от членов ОПЕК+ по поводу планируемого с 1 апреля наращивания добычи. Несмотря на относительную слабость цен на нефть, альянс все же решил не откладывать планы в очередной раз и подтвердил намерение постепенно ослаблять добровольные ограничения с апреля. Согласно плану и с учетом компенсационных мер для РФ, Ирака и Казахстана по восполнению перепроизводства, альянс планирует нарастить добычу на 1,1 млн б/с к концу года (относительно уровня квот марта 2025).В среднегодовом выражении это будет означать прибавку 0,4 млн б/с к средним объемам добычи в прошлом году. С 1,5 млн б/с ожидаемой прибавкой в добыче стран вне ОПЕК+ и средним прогнозом роста спроса в 1,3 млн б/с это означает навес в 0,6 млн б/с на рынке, что может оказать давление на цены. В день объявления цена проседала ниже $70/бар и сейчас вновь проявляет слабость, поскольку негативное давление также оказывают опасения ослабления роста спроса из-за тарифных войн США.Однако мы считаем вероятность длительной просадки цен ниже $65-70/бар низкой, так как на таком уровне американские сланцевые производители начнут корректировать вниз планы по добыче. Кроме того, вряд ли такой низкий уровень цен устроит членов ОПЕК+ которые неоднократно демонстрировали свою приверженность к сбалансированному подходу, и в последнем коммюнике также подчеркнули готовность корректировать планы, исходя из рыночных реалий. Из дополнительных факторов риска со знаком плюс для цен на нефть в текущем году также стоит отметить возможность ужесточения санкционной политики США относительно Ирана и Венесуэллы.Про дисконты на российскую нефтьДисконт на российскую нефть поднялся в феврале, после введения новых санкций против российской нефтяной отрасли в середине января. Средний дисконт Urals к Brent в российских портах составил $14,8/бар против $13,1/бар в предыдущем месяце. Таким образом, со снижением бенчмарка и расширением дисконта, Urals оказался чуть ниже уровня ценового потолка в $60/бар, что открывает больше возможностей по транспортировке и страхованию нефти. При этом отметим, что, как и ожидалось, рост дисконта оказался достаточно умеренным – и текущие уровни не превышают средних за прошлый год. Средний дисконт на марку ESPO вырос до $8,6/бар с $7,4/бар в январе, здесь рост более выраженный относительно прошлогодних уровней из-за того, что существенная часть флота, работавшая в восточном направлении, попала под санкции и ставки фрахта на оставшихся судах заметно подросли. Но мы думаем, что данный перекос достаточно быстро скорректируется с приходом новых танкеров на более выгодное направление.Ценовые скачки не исключаютсяПри каких условиях цены опустятся в район $60/бар, а может и ниже? Активное отстаивание своей доли на рынке альянсом ОПЕК+, перерастающее в ценовую войну со Штатами, было бы весьма деструктивным для ценовых котировок. Однако не думаю, что ценовая война выгодна какой-либо из сторон. Своей взвешенной позицией ОПЕК+ не раз демонстрировала готовность отстаивать комфортный уровень цен, не допуская существенных просадок. Также не стоит забывать, что, будучи крупнейшим потребителем, США еще и крупнейший производитель нефти, а для основного локомотива роста предложения – сланцевых производителей в среднем при цене WTI ниже уровня в $64/бар бурение новых скважин становится уже неприбыльным. Поэтому просадка Brent заметно ниже уровня в $70 неминуемо приведет к корректировке планов добывающих компаний, спаду предложения, а потом и обратной корректировке цены.Второй фактор риска для цен - замедление роста мирового спроса из-за развязываемых Штатами тарифных войн. Здесь можно только понадеяться, что здравый смысл возобладает, и новая администрация не будет предпринимать шагов, которые могли бы быть деструктивными для экономики самих Штатов.Нельзя не упомянуть и о сценариях, при которых нефть может подскочить до $90/бар, хотя сейчас они кажутся фантастическими. Повышение возможно при новых жестких санкциях против Ирана, РФ, Венесуэлы, очередной вспышке конфликта на Ближнем Востоке. Тогда цены могли бы уйти выше $80/бар, однако учитывая большие избыточные мощности ОПЕК+, у альянса есть существенный потенциал нарастить добычу, если на то будет необходимость. Поэтому думаю, что скачок цен вряд ли мог бы быть продолжительным.Автор - старший аналитик УК "Первая" Анна Бутенко.
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Анна Бутенко
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Анна Бутенко
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4.7
96
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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192
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40
мнения аналитиков, нефть, рф, сша, иран, опек, ес, экспортные цены на нефть
Мнения аналитиков, Нефть, РФ, США, ИРАН, ОПЕК, ЕС, экспортные цены на нефть
05:05 10.03.2025
 

От 60 до 90 долларов за баррель: черное золото теряет блеск

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Анна Бутенко, старший аналитик УК Первая
Анна Бутенко
Старший аналитик УК Первая
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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. В начале марта вышло долгожданное заявление от членов ОПЕК+ по поводу планируемого с 1 апреля наращивания добычи. Несмотря на относительную слабость цен на нефть, альянс все же решил не откладывать планы в очередной раз и подтвердил намерение постепенно ослаблять добровольные ограничения с апреля. Согласно плану и с учетом компенсационных мер для РФ, Ирака и Казахстана по восполнению перепроизводства, альянс планирует нарастить добычу на 1,1 млн б/с к концу года (относительно уровня квот марта 2025).
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В среднегодовом выражении это будет означать прибавку 0,4 млн б/с к средним объемам добычи в прошлом году. С 1,5 млн б/с ожидаемой прибавкой в добыче стран вне ОПЕК+ и средним прогнозом роста спроса в 1,3 млн б/с это означает навес в 0,6 млн б/с на рынке, что может оказать давление на цены. В день объявления цена проседала ниже $70/бар и сейчас вновь проявляет слабость, поскольку негативное давление также оказывают опасения ослабления роста спроса из-за тарифных войн США.
Однако мы считаем вероятность длительной просадки цен ниже $65-70/бар низкой, так как на таком уровне американские сланцевые производители начнут корректировать вниз планы по добыче. Кроме того, вряд ли такой низкий уровень цен устроит членов ОПЕК+ которые неоднократно демонстрировали свою приверженность к сбалансированному подходу, и в последнем коммюнике также подчеркнули готовность корректировать планы, исходя из рыночных реалий. Из дополнительных факторов риска со знаком плюс для цен на нефть в текущем году также стоит отметить возможность ужесточения санкционной политики США относительно Ирана и Венесуэллы.

Про дисконты на российскую нефть

Дисконт на российскую нефть поднялся в феврале, после введения новых санкций против российской нефтяной отрасли в середине января. Средний дисконт Urals к Brent в российских портах составил $14,8/бар против $13,1/бар в предыдущем месяце. Таким образом, со снижением бенчмарка и расширением дисконта, Urals оказался чуть ниже уровня ценового потолка в $60/бар, что открывает больше возможностей по транспортировке и страхованию нефти. При этом отметим, что, как и ожидалось, рост дисконта оказался достаточно умеренным – и текущие уровни не превышают средних за прошлый год. Средний дисконт на марку ESPO вырос до $8,6/бар с $7,4/бар в январе, здесь рост более выраженный относительно прошлогодних уровней из-за того, что существенная часть флота, работавшая в восточном направлении, попала под санкции и ставки фрахта на оставшихся судах заметно подросли. Но мы думаем, что данный перекос достаточно быстро скорректируется с приходом новых танкеров на более выгодное направление.

Ценовые скачки не исключаются

При каких условиях цены опустятся в район $60/бар, а может и ниже? Активное отстаивание своей доли на рынке альянсом ОПЕК+, перерастающее в ценовую войну со Штатами, было бы весьма деструктивным для ценовых котировок. Однако не думаю, что ценовая война выгодна какой-либо из сторон. Своей взвешенной позицией ОПЕК+ не раз демонстрировала готовность отстаивать комфортный уровень цен, не допуская существенных просадок. Также не стоит забывать, что, будучи крупнейшим потребителем, США еще и крупнейший производитель нефти, а для основного локомотива роста предложения – сланцевых производителей в среднем при цене WTI ниже уровня в $64/бар бурение новых скважин становится уже неприбыльным. Поэтому просадка Brent заметно ниже уровня в $70 неминуемо приведет к корректировке планов добывающих компаний, спаду предложения, а потом и обратной корректировке цены.
Второй фактор риска для цен - замедление роста мирового спроса из-за развязываемых Штатами тарифных войн. Здесь можно только понадеяться, что здравый смысл возобладает, и новая администрация не будет предпринимать шагов, которые могли бы быть деструктивными для экономики самих Штатов.
Нельзя не упомянуть и о сценариях, при которых нефть может подскочить до $90/бар, хотя сейчас они кажутся фантастическими. Повышение возможно при новых жестких санкциях против Ирана, РФ, Венесуэлы, очередной вспышке конфликта на Ближнем Востоке. Тогда цены могли бы уйти выше $80/бар, однако учитывая большие избыточные мощности ОПЕК+, у альянса есть существенный потенциал нарастить добычу, если на то будет необходимость. Поэтому думаю, что скачок цен вряд ли мог бы быть продолжительным.
Автор - старший аналитик УК "Первая" Анна Бутенко.

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