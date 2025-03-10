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Стоимость нефти падает на фоне осторожных настроений инвесторов - 10.03.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250310/neft-855616821.html
Стоимость нефти падает на фоне осторожных настроений инвесторов
Стоимость нефти падает на фоне осторожных настроений инвесторов - 10.03.2025, ПРАЙМ
Стоимость нефти падает на фоне осторожных настроений инвесторов
Мировые цены на нефть в понедельник утром снижаются на фоне осторожных настроений на рынках Азии, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. | 10.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-10T08:52+0300
2025-03-10T08:52+0300
экономика
нефть
рынки
азия
саудовская аравия
saudi aramco
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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник утром снижаются на фоне осторожных настроений на рынках Азии, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 8.45 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,57% - до 69,96 доллара за баррель, апрельских фьючерсов WTI - на 0,64%, до 66,62 доллара. "Азия начинает неделю крайне осторожно, а цены на сырую нефть снижаются", - прокомментировал агентству Блумберг руководитель отдела исследований Pepperstone Group Ltd. Крис Уэстон (Chris Weston). Он добавляет, что ожидания по падению цены марки Brent ниже минимума 68,33 доллара за баррель, установленного на прошлой неделе, остаются в центре внимания. При этом аналитики обращают внимание на то, что нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco понизила отпускные цены на нефть на апрель для покупателей из Азии на фоне решения ОПЕК+ начать наращивание добычи с 1 апреля, как сообщило в пятницу агентство Блумберг. На этой неделе рынок будет следить за выходом докладов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и Международного энергетического агентства (МЭА), из которых можно будет получить дополнительные сведения относительно текущего состояния рынка нефти.
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нефть, рынки, азия, саудовская аравия, saudi aramco
Экономика, Нефть, Рынки, АЗИЯ, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, Saudi Aramco
08:52 10.03.2025
 
Стоимость нефти падает на фоне осторожных настроений инвесторов

Цены на нефть падают на фоне осторожных настроений на рынках Азии

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДеньги, нефть
Деньги, нефть - ПРАЙМ, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник утром снижаются на фоне осторожных настроений на рынках Азии, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 8.45 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,57% - до 69,96 доллара за баррель, апрельских фьючерсов WTI - на 0,64%, до 66,62 доллара.
"Азия начинает неделю крайне осторожно, а цены на сырую нефть снижаются", - прокомментировал агентству Блумберг руководитель отдела исследований Pepperstone Group Ltd. Крис Уэстон (Chris Weston). Он добавляет, что ожидания по падению цены марки Brent ниже минимума 68,33 доллара за баррель, установленного на прошлой неделе, остаются в центре внимания.
При этом аналитики обращают внимание на то, что нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco понизила отпускные цены на нефть на апрель для покупателей из Азии на фоне решения ОПЕК+ начать наращивание добычи с 1 апреля, как сообщило в пятницу агентство Блумберг.
На этой неделе рынок будет следить за выходом докладов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и Международного энергетического агентства (МЭА), из которых можно будет получить дополнительные сведения относительно текущего состояния рынка нефти.
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ЭкономикаНефтьРынкиАЗИЯСАУДОВСКАЯ АРАВИЯSaudi Aramco
 
 
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