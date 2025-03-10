Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стоимость нефти растет после нескольких недель снижения - 10.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250310/neft-855637647.html
Стоимость нефти растет после нескольких недель снижения
Стоимость нефти растет после нескольких недель снижения - 10.03.2025, ПРАЙМ
Стоимость нефти растет после нескольких недель снижения
Мировые цены на нефть в понедельник днем растут после нескольких недель снижения, инвесторы оценивают ряд факторов, ожидая доклады по нефтяному рынку позднее на | 10.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-10T14:50+0300
2025-03-10T14:50+0300
экономика
нефть
рынки
китай
saudi aramco
саудовская аравия
опек
цены
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/55/841465548_0:146:3123:1903_1920x0_80_0_0_646b105cb9d6ef8f06ce03d2fa8fdcf7.jpg
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем растут после нескольких недель снижения, инвесторы оценивают ряд факторов, ожидая доклады по нефтяному рынку позднее на неделе, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.37 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,51% - до 70,72 доллара за баррель, апрельских фьючерсов WTI - на 0,55%, до 67,41 доллара. Котировки нефти в понедельник переходят в "зеленую зону". При этом неделей ранее нефть Brent подешевела на 3,85%, третью неделю подряд, WTI - на 3,9%, седьмую неделю подряд. С начала марта стоимость нефти сократилась как минимум на 3% после потерь февраля в среднем на 3,8%. На этой неделе рынок будет следить за выходом докладов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и Международного энергетического агентства (МЭА), из которых можно будет получить дополнительные сведения относительно текущего состояния нефтяного рынка. Инвесторы обратили внимание и на статданные по инфляции в Китае, опубликованные в выходные. Потребительские цены в стране в феврале снизились на 0,7% в годовом выражении, хотя ожидалось уменьшение только на 0,5%. КНР является одним из крупнейших потребителей и импортеров нефти, поэтому экономическая статистика из Китая является для рынков сигналом о перспективах спроса. Трейдеры также продолжают оценивать решение нефтегазовой госкомпании Саудовской Аравии Saudi Aramco снизить отпускные цены на нефть на апрель для покупателей из Азии, обнародованное на прошлой неделе.
https://1prime.ru/20250310/neft-855616821.html
китай
саудовская аравия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/55/841465548_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_50538f961caee3b827a722367d21ea68.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, рынки, китай, saudi aramco, саудовская аравия, опек, цены
Экономика, Нефть, Рынки, КИТАЙ, Saudi Aramco, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, ОПЕК, ЦЕНЫ
14:50 10.03.2025
 
Стоимость нефти растет после нескольких недель снижения

Цены на нефть растут в понедельник днем после продолжительного снижения

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДеньги, нефть
Деньги, нефть - ПРАЙМ, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем растут после нескольких недель снижения, инвесторы оценивают ряд факторов, ожидая доклады по нефтяному рынку позднее на неделе, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.37 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,51% - до 70,72 доллара за баррель, апрельских фьючерсов WTI - на 0,55%, до 67,41 доллара.
Котировки нефти в понедельник переходят в "зеленую зону". При этом неделей ранее нефть Brent подешевела на 3,85%, третью неделю подряд, WTI - на 3,9%, седьмую неделю подряд. С начала марта стоимость нефти сократилась как минимум на 3% после потерь февраля в среднем на 3,8%.
На этой неделе рынок будет следить за выходом докладов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и Международного энергетического агентства (МЭА), из которых можно будет получить дополнительные сведения относительно текущего состояния нефтяного рынка.
Инвесторы обратили внимание и на статданные по инфляции в Китае, опубликованные в выходные. Потребительские цены в стране в феврале снизились на 0,7% в годовом выражении, хотя ожидалось уменьшение только на 0,5%. КНР является одним из крупнейших потребителей и импортеров нефти, поэтому экономическая статистика из Китая является для рынков сигналом о перспективах спроса.
Трейдеры также продолжают оценивать решение нефтегазовой госкомпании Саудовской Аравии Saudi Aramco снизить отпускные цены на нефть на апрель для покупателей из Азии, обнародованное на прошлой неделе.
Деньги, нефть - ПРАЙМ, 1920, 10.03.2025
Стоимость нефти падает на фоне осторожных настроений инвесторов
08:52
 
ЭкономикаНефтьРынкиКИТАЙSaudi AramcoСАУДОВСКАЯ АРАВИЯОПЕКЦЕНЫ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала