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Стоимость нефти растет после нескольких недель снижения

Стоимость нефти растет после нескольких недель снижения - 10.03.2025, ПРАЙМ

Стоимость нефти растет после нескольких недель снижения

Мировые цены на нефть в понедельник днем растут после нескольких недель снижения, инвесторы оценивают ряд факторов, ожидая доклады по нефтяному рынку позднее на | 10.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-10T14:50+0300

2025-03-10T14:50+0300

2025-03-10T14:50+0300

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нефть

рынки

китай

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опек

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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем растут после нескольких недель снижения, инвесторы оценивают ряд факторов, ожидая доклады по нефтяному рынку позднее на неделе, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.37 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,51% - до 70,72 доллара за баррель, апрельских фьючерсов WTI - на 0,55%, до 67,41 доллара. Котировки нефти в понедельник переходят в "зеленую зону". При этом неделей ранее нефть Brent подешевела на 3,85%, третью неделю подряд, WTI - на 3,9%, седьмую неделю подряд. С начала марта стоимость нефти сократилась как минимум на 3% после потерь февраля в среднем на 3,8%. На этой неделе рынок будет следить за выходом докладов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и Международного энергетического агентства (МЭА), из которых можно будет получить дополнительные сведения относительно текущего состояния нефтяного рынка. Инвесторы обратили внимание и на статданные по инфляции в Китае, опубликованные в выходные. Потребительские цены в стране в феврале снизились на 0,7% в годовом выражении, хотя ожидалось уменьшение только на 0,5%. КНР является одним из крупнейших потребителей и импортеров нефти, поэтому экономическая статистика из Китая является для рынков сигналом о перспективах спроса. Трейдеры также продолжают оценивать решение нефтегазовой госкомпании Саудовской Аравии Saudi Aramco снизить отпускные цены на нефть на апрель для покупателей из Азии, обнародованное на прошлой неделе.

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китай

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нефть, рынки, китай, saudi aramco, саудовская аравия, опек, цены