https://1prime.ru/20250310/pshenitsa-855638882.html
"Русагротранс" сообщил о снижении экспортных цен на российскую пшеницу
"Русагротранс" сообщил о снижении экспортных цен на российскую пшеницу - 10.03.2025, ПРАЙМ
"Русагротранс" сообщил о снижении экспортных цен на российскую пшеницу
Цены на российскую пшеницу на экспорт снизились впервые с конца января, до 248 долларов за тонну из-за конкуренции с европейской, австралийской и аргентинской... | 10.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-10T15:38+0300
2025-03-10T15:38+0300
2025-03-10T15:38+0300
экономика
сша
русагротранс
еаэс
китай
ес
пшеница
цены
экспорт
экспорт пшеницы
https://cdnn.1prime.ru/img/84147/34/841473491_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8502cd429c2c4237bc89af9587acc021.jpg
МОСКВА, 10 мар – ПРАЙМ. Цены на российскую пшеницу на экспорт снизились впервые с конца января, до 248 долларов за тонну из-за конкуренции с европейской, австралийской и аргентинской пшеницей, сообщает аналитический центр "Русагротранса". "Экспортные цены на российскую пшеницу (протеин 12,5%) с поставкой в марте под давлением конкуренции со стороны европейской, австралийской и аргентинской пшеницы продемонстрировали снижение впервые с конца января - до 248 долларов за тонну (-2 доллара за тонну)", - говорится в сообщении. Там отметили, что цена на румынскую пшеницу выросла до 248,5 доллара за тонну (+4,5 доллара за тонну), на французскую – до 241,5 доллара за тонну (+4,5 доллара за тонну). Аргентинская подорожала на 1 доллар за тонну – до 242 долларов за тонну, однако австралийская пшеница подешевела на 2 доллара за тонну до 246 долларов за тонну. Кроме того, в аналитическом центре уточнили, что цены на пшеницу (4 класс, 12,5% протеин) в глубоководных портах снизились до 17,9-18,1 тысячи рублей за тонну без НДС (-100 рублей к предыдущей неделе). В то же время, Китай снизил импорт пшеницы на фоне рекордного урожая, в том числе из США, и за 8 месяцев завез от основных поставщиков около 1 миллиона тонн, включая 275 тысяч тонн пшеницы из России. "Это впервые больше ввезенного из США объема в 147 тысяч тонн. Канада с начала сезона поставила около 0,5 миллиона тонн, из стран ЕС и Австралии были отгружены незначительные объемы", - подчеркнули в организации. В целом, согласно уточненным данным, экспорт российской пшеницы в феврале 2025 года (с учетом стран ЕАЭС) составил 2,06 миллиона тонн. Прогноз экспорта пшеницы в марте 2025 года снижен с 1,5-1,6 миллиона тонн до 1,4-1,5 миллиона тонн (4,74 миллиона тонн было отгружено в марте 2024 года), заключили там.
https://1prime.ru/20250307/fao-855575535.html
сша
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84147/34/841473491_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_58e94c783301f893052712f6e3ebd649.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, русагротранс, еаэс, китай, ес, пшеница, цены, экспорт, экспорт пшеницы
Экономика, США, Русагротранс, ЕАЭС, КИТАЙ, ЕС, Пшеница, цены, экспорт, экспорт пшеницы
"Русагротранс" сообщил о снижении экспортных цен на российскую пшеницу
"Русагротранс": экспортные цены на российскую пшеницу опустились впервые с конца января
МОСКВА, 10 мар – ПРАЙМ. Цены на российскую пшеницу на экспорт снизились впервые с конца января, до 248 долларов за тонну из-за конкуренции с европейской, австралийской и аргентинской пшеницей, сообщает аналитический центр "Русагротранса".
"Экспортные цены на российскую пшеницу (протеин 12,5%) с поставкой в марте под давлением конкуренции со стороны европейской, австралийской и аргентинской пшеницы продемонстрировали снижение впервые с конца января - до 248 долларов за тонну (-2 доллара за тонну)", - говорится в сообщении.
Там отметили, что цена на румынскую пшеницу выросла до 248,5 доллара за тонну (+4,5 доллара за тонну), на французскую – до 241,5 доллара за тонну (+4,5 доллара за тонну). Аргентинская подорожала на 1 доллар за тонну – до 242 долларов за тонну, однако австралийская пшеница подешевела на 2 доллара за тонну до 246 долларов за тонну.
Кроме того, в аналитическом центре уточнили, что цены на пшеницу (4 класс, 12,5% протеин) в глубоководных портах снизились до 17,9-18,1 тысячи рублей за тонну без НДС (-100 рублей к предыдущей неделе).
В то же время, Китай снизил импорт пшеницы на фоне рекордного урожая, в том числе из США, и за 8 месяцев завез от основных поставщиков около 1 миллиона тонн, включая 275 тысяч тонн пшеницы из России. "Это впервые больше ввезенного из США объема в 147 тысяч тонн. Канада с начала сезона поставила около 0,5 миллиона тонн, из стран ЕС и Австралии были отгружены незначительные объемы", - подчеркнули в организации.
В целом, согласно уточненным данным, экспорт российской пшеницы в феврале 2025 года (с учетом стран ЕАЭС) составил 2,06 миллиона тонн. Прогноз экспорта пшеницы в марте 2025 года снижен с 1,5-1,6 миллиона тонн до 1,4-1,5 миллиона тонн (4,74 миллиона тонн было отгружено в марте 2024 года), заключили там.
ФАО повысила прогноз производства пшеницы