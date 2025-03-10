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"Русагротранс" сообщил о снижении экспортных цен на российскую пшеницу

"Русагротранс" сообщил о снижении экспортных цен на российскую пшеницу - 10.03.2025, ПРАЙМ

"Русагротранс" сообщил о снижении экспортных цен на российскую пшеницу

Цены на российскую пшеницу на экспорт снизились впервые с конца января, до 248 долларов за тонну из-за конкуренции с европейской, австралийской и аргентинской... | 10.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-10T15:38+0300

2025-03-10T15:38+0300

2025-03-10T15:38+0300

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МОСКВА, 10 мар – ПРАЙМ. Цены на российскую пшеницу на экспорт снизились впервые с конца января, до 248 долларов за тонну из-за конкуренции с европейской, австралийской и аргентинской пшеницей, сообщает аналитический центр "Русагротранса". "Экспортные цены на российскую пшеницу (протеин 12,5%) с поставкой в марте под давлением конкуренции со стороны европейской, австралийской и аргентинской пшеницы продемонстрировали снижение впервые с конца января - до 248 долларов за тонну (-2 доллара за тонну)", - говорится в сообщении. Там отметили, что цена на румынскую пшеницу выросла до 248,5 доллара за тонну (+4,5 доллара за тонну), на французскую – до 241,5 доллара за тонну (+4,5 доллара за тонну). Аргентинская подорожала на 1 доллар за тонну – до 242 долларов за тонну, однако австралийская пшеница подешевела на 2 доллара за тонну до 246 долларов за тонну. Кроме того, в аналитическом центре уточнили, что цены на пшеницу (4 класс, 12,5% протеин) в глубоководных портах снизились до 17,9-18,1 тысячи рублей за тонну без НДС (-100 рублей к предыдущей неделе). В то же время, Китай снизил импорт пшеницы на фоне рекордного урожая, в том числе из США, и за 8 месяцев завез от основных поставщиков около 1 миллиона тонн, включая 275 тысяч тонн пшеницы из России. "Это впервые больше ввезенного из США объема в 147 тысяч тонн. Канада с начала сезона поставила около 0,5 миллиона тонн, из стран ЕС и Австралии были отгружены незначительные объемы", - подчеркнули в организации. В целом, согласно уточненным данным, экспорт российской пшеницы в феврале 2025 года (с учетом стран ЕАЭС) составил 2,06 миллиона тонн. Прогноз экспорта пшеницы в марте 2025 года снижен с 1,5-1,6 миллиона тонн до 1,4-1,5 миллиона тонн (4,74 миллиона тонн было отгружено в марте 2024 года), заключили там.

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