https://1prime.ru/20250310/putin-855647493.html

Путин подписал указ о выплате ополченцам Донбасса, ставшим инвалидами

Путин подписал указ о выплате ополченцам Донбасса, ставшим инвалидами - 10.03.2025, ПРАЙМ

Путин подписал указ о выплате ополченцам Донбасса, ставшим инвалидами

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, предусматривающий выплаты в размере до 6 миллионов рублей ополченцам, которые участвовали в боевых действиях в... | 10.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-10T19:43+0300

2025-03-10T19:43+0300

2025-03-10T20:07+0300

спецоперация на украине

донбасс

владимир путин

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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал указ, предусматривающий выплаты в размере до 6 миллионов рублей ополченцам, которые участвовали в боевых действиях в Донбассе с 2014 года и получили инвалидность, соответствующий указ размещен на портале правой информации. Инвалиды первой группы получат выплату 6054415 рублей, второй группы - 5236250 рублей, третьей группы 4418086 рублей. Согласно указу, единовременная выплата положена лицам, которые в соответствии с решениями органов госвласти ДНР и ЛНР участвовали в боевых действиях в составе Вооруженных сил ДНР, Народной милиции ЛНР, воинских формирований и органов народных республик с 11 мая 2014 года… и "признанным в установленном порядке инвалидами вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных ими в связи с участием в боевых действиях".

https://1prime.ru/20250310/putin-855643450.html

донбасс

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донбасс, владимир путин