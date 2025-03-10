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"Рольф" заявил о разработке собственного бюджетного авто
"Рольф" заявил о разработке собственного бюджетного авто - 10.03.2025, ПРАЙМ
"Рольф" заявил о разработке собственного бюджетного авто
Автомобильный холдинг "Рольф" сообщил, что выпустит в России собственную автомобильную марку, сообщил портал Autonews. | 10.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-10T13:42+0300
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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Автомобильный холдинг "Рольф" сообщил, что выпустит в России собственную автомобильную марку, сообщил портал Autonews.По словам руководителя холдинга Светланы Виноградовой, производство автомобиля будет налажено на территории России, а для разработки авто уже сформирована специализированная команда. Кроме того, планируется, что модель будет ориентирована на массовый рынок и не будет относиться к премиум-сегменту.Технические характеристики автомобиля пока не раскрываются, также как и сроки выпуска, однако Виноградова пообещала предоставить больше информации о проекте до конца года.Как сообщает портал, в будущем компания "Рольф", которая на данный момент занимается дистрибуцией автозапчастей под собственным брендом, планирует расширить предложение автокомпонентов, в том числе и шинную продукцию.Целевой показатель "Рольф" на 2025 год – реализация 40-45 тысяч новых автомобилей. Компания также рассчитывает продать 70-80 тысяч авто с пробегом до конца 2025 года, а по личным расчетам компании общий объем продаж новых авто к концу года составит около 1,3 миллиона экземпляров.
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москва, бизнес, рольф, авто, продажа автомобилей
МОСКВА, Бизнес, Рольф, Авто, продажа автомобилей
"Рольф" заявил о разработке собственного бюджетного авто
Autonews: "Рольф" выпустит в России собственную автомобильную марку
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Автомобильный холдинг "Рольф" сообщил, что выпустит в России собственную автомобильную марку, сообщил портал Autonews.
По словам руководителя холдинга Светланы Виноградовой, производство автомобиля будет налажено на территории России, а для разработки авто уже сформирована специализированная команда. Кроме того, планируется, что модель будет ориентирована на массовый рынок и не будет относиться к премиум-сегменту.
Технические характеристики автомобиля пока не раскрываются, также как и сроки выпуска, однако Виноградова пообещала предоставить больше информации о проекте до конца года.
Как сообщает портал, в будущем компания "Рольф", которая на данный момент занимается дистрибуцией автозапчастей под собственным брендом, планирует расширить предложение автокомпонентов, в том числе и шинную продукцию.
Целевой показатель "Рольф" на 2025 год – реализация 40-45 тысяч новых автомобилей. Компания также рассчитывает продать 70-80 тысяч авто с пробегом до конца 2025 года, а по личным расчетам компании общий объем продаж новых авто к концу года составит около 1,3 миллиона экземпляров.
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