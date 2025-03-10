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В Белом доме прорабатывают варианты смягчения санкций против России
В Белом доме прорабатывают варианты смягчения санкций против России - 10.03.2025, ПРАЙМ
В Белом доме прорабатывают варианты смягчения санкций против России
Советники президента США Дональда Трампа думают над вариантами смягчения санкций против России, куда входит в том числе и ограничения цен на российскую нефть,... | 10.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-10T14:31+0300
2025-03-10T14:31+0300
2025-03-10T14:31+0300
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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Советники президента США Дональда Трампа думают над вариантами смягчения санкций против России, куда входит в том числе и ограничения цен на российскую нефть, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники."Советники Трампа уже делают наброски вариантов смягчения санкций, наложенных на Россию из-за войны, включая решение ограничить цены на продаваемую Россией нефть", - говорится в сообщении агентства.Помимо этого, агентство со ссылкой на американских чиновников пишет, что Вашингтон приостановил обсуждение гарантий безопасности Украине со стороны США.Ранее Трамп заявлял, что не исключает возможности снятия некоторых санкций с России в рамках потенциального мирного соглашения по украинскому конфликту. Кроме того, СМИ сообщали о поручениях госдепу и минфину США со стороны Белого дома подготовить список санкций для ослабления в рамках мирных переговоров с Москвой.
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Политика, США, Bloomberg, Дональд Трамп, ВАШИНГТОН, санкции против РФ, Нефть
В Белом доме прорабатывают варианты смягчения санкций против России
Bloomberg: советники Трампа обдумывают варианты смягчения антироссийских санкций
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Советники президента США Дональда Трампа думают над вариантами смягчения санкций против России, куда входит в том числе и ограничения цен на российскую нефть, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
"Советники Трампа уже делают наброски вариантов смягчения санкций, наложенных на Россию из-за войны, включая решение ограничить цены на продаваемую Россией нефть", - говорится в сообщении агентства.
Помимо этого, агентство со ссылкой на американских чиновников пишет, что Вашингтон приостановил обсуждение гарантий безопасности Украине со стороны США.
Ранее Трамп заявлял, что не исключает возможности снятия некоторых санкций с России в рамках потенциального мирного соглашения по украинскому конфликту. Кроме того, СМИ сообщали о поручениях госдепу и минфину США со стороны Белого дома подготовить список санкций для ослабления в рамках мирных переговоров с Москвой.
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