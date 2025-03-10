https://1prime.ru/20250310/sanktsii-855637059.html

В Белом доме прорабатывают варианты смягчения санкций против России

В Белом доме прорабатывают варианты смягчения санкций против России - 10.03.2025, ПРАЙМ

В Белом доме прорабатывают варианты смягчения санкций против России

Советники президента США Дональда Трампа думают над вариантами смягчения санкций против России, куда входит в том числе и ограничения цен на российскую нефть,... | 10.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-10T14:31+0300

2025-03-10T14:31+0300

2025-03-10T14:31+0300

политика

сша

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дональд трамп

вашингтон

санкции против рф

нефть

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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Советники президента США Дональда Трампа думают над вариантами смягчения санкций против России, куда входит в том числе и ограничения цен на российскую нефть, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники."Советники Трампа уже делают наброски вариантов смягчения санкций, наложенных на Россию из-за войны, включая решение ограничить цены на продаваемую Россией нефть", - говорится в сообщении агентства.Помимо этого, агентство со ссылкой на американских чиновников пишет, что Вашингтон приостановил обсуждение гарантий безопасности Украине со стороны США.Ранее Трамп заявлял, что не исключает возможности снятия некоторых санкций с России в рамках потенциального мирного соглашения по украинскому конфликту. Кроме того, СМИ сообщали о поручениях госдепу и минфину США со стороны Белого дома подготовить список санкций для ослабления в рамках мирных переговоров с Москвой.

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сша, bloomberg, дональд трамп, вашингтон, санкции против рф, нефть