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В Воркуте загорелось угольное предприятие

В Воркуте загорелось угольное предприятие - 10.03.2025, ПРАЙМ

В Воркуте загорелось угольное предприятие

Возгорание произошло на угольном предприятии в Воркуте, из двух блоков шахты "Заполярная-2" эвакуировались 290 человек, пострадавших нет, сообщило МЧС РФ. | 10.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-10T23:04+0300

2025-03-10T23:04+0300

2025-03-10T23:04+0300

энергетика

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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Возгорание произошло на угольном предприятии в Воркуте, из двух блоков шахты "Заполярная-2" эвакуировались 290 человек, пострадавших нет, сообщило МЧС РФ. "В Коми с шахты Заполярная-2 эвакуировались горняки. В Воркуте на угольном предприятии произошло возгорание. Из двух блоков шахты эвакуировались 290 человек. Пострадавших нет", - говорится в Telegram-канале ведомства. На месте работают 30 специалистов и семь единиц техники, уточняет МЧС РФ.

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