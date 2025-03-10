https://1prime.ru/20250310/stroitelstvo-855636651.html

Названы регионы, где легко могут ограничить постройку микроквартир

Названы регионы, где легко могут ограничить постройку микроквартир - 10.03.2025, ПРАЙМ

Названы регионы, где легко могут ограничить постройку микроквартир

Брянская, Саратовская, Новгородская области и ряд других российских регионов без проблем смогут внедрить рекомендации Минстроя РФ по ограничению строительства... | 10.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-10T14:22+0300

2025-03-10T14:22+0300

2025-03-10T14:22+0300

недвижимость

квартиры

жилищное строительство

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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Брянская, Саратовская, Новгородская области и ряд других российских регионов без проблем смогут внедрить рекомендации Минстроя РФ по ограничению строительства малогабаритных квартир, в том числе потому, что его там не возводят, рассказал РИА Недвижимость гендиректор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Федор Выломов. Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что Минстрой рекомендовал властям субъектов РФ в рамках разработки региональных стандартов согласовывать проекты, где минимальная площадь студий начинается от 28 квадратных метров, однокомнатных квартир - от 36 "квадратов", двухкомнатных - от 49 "квадратов", трехкомнатных - от 66 квадратных метров. При этом в пресс-службе ведомства отметили, что сейчас министерство не планирует вводить ограничения по площади строительства жилья. "У нас достаточно много регионов, где и без этих ограничений не строилось малогабаритное жилье: к примеру, Брянская, Саратовская, Новгородская области, отчасти - Республика Крым и Севастополь, Чечня, Чувашия, и ряд других. Для некоторых российских регионов можно смело ввести ограничения, потому что в них и так уже все это выполняется", - считает Выломов. По его словам, рекомендации Минстроя связаны с поручением президента России Владимира Путина повысить среднюю обеспеченность жильем до 33 квадратных метров на человека к 2030 году и до 38 "квадратов" к 2036 году. Он напомнил о введенных в 2024 году ограничениях минимальной площади проектируемых квартир в Москве, Московской области и Ленинградской области. "Если к ним добавить Екатеринбург и Краснодар, то получится полный список регионов, в которых особенно была распространена практика строительства малогабаритного жилья", - отметил эксперт. Выломов уверен, что рисков для региональных рынков жилья в целом нет, так как они могут постепенно перестроится и сменить квартирографию, тем более, что пока речь идет лишь о рекомендациях. Гендиректор РАСК также не ожидает остановки в них жилищного строительства и ухода девелоперов. "Уйдут одни - придут другие, в том числе местные", - заключил он. В свою очередь директор по продажам компании "Этажи" Сергей Зайцев предположил, что среди возможных негативных последствий ограничений в будущем могут стать сложности с покупкой стартового жилья для граждан, поскольку в условиях недоступности рыночной ипотеки малогабаритные квартиры пользуются спросом среди покупателей с ограниченными средствами и маткапиталом.

https://1prime.ru/20250310/minstroy-855621917.html

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квартиры, жилищное строительство