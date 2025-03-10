https://1prime.ru/20250310/sudno-855648921.html

СМИ: судно, столкнувшееся с танкером у Британии, перевозит цианид натрия

СМИ: судно, столкнувшееся с танкером у Британии, перевозит цианид натрия - 10.03.2025, ПРАЙМ

СМИ: судно, столкнувшееся с танкером у Британии, перевозит цианид натрия

Грузовое судно Solong, которое столкнулось с нефтяным танкером у восточного побережья Британии, перевозит, в частности, 15 контейнеров с ядовитым цианидом... | 10.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-10T22:26+0300

2025-03-10T22:26+0300

2025-03-10T22:26+0300

происшествия

великобритания

нефть

морские перевозки

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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Грузовое судно Solong, которое столкнулось с нефтяным танкером у восточного побережья Британии, перевозит, в частности, 15 контейнеров с ядовитым цианидом натрия, передает Reurers со ссылкой на морского провайдера данных Lloyd"s List Intelligence. "Судно Solong… перевозит 15 контейнеров цианида натрия среди другого прочего груза", - отмечается в сообщении агентства. Контейнеровоз, который следовал под португальским флагом, также перевозит неизвестное количество алкоголя.Цианид натрия - крайне ядовитое вещество, представляющее большую опасность для человека и животных. Соединение вызывает удушье из-за паралича тканевого дыхания, что влечет сердечную недостаточность. Вещество не горит, однако образует горючий газ при контакте с водой либо влажным воздухом. В огне химикат выделяет раздражающие или токсичные пары. В понедельник нефтяной танкер Stena Immaculate и грузовое судно Solong столкнулись у восточного побережья Великобритании. На обоих кораблях произошел пожар, власти приступили к спасательной операции. Все члены экипажей были спасены, один человек был доставлен в больницу. Судоходная компания Crowley сообщила, что при столкновении у танкера было повреждено грузовое хранилище и произошел разлив авиационного топлива Jet-A1, которое он перевозил.

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великобритания, нефть, морские перевозки