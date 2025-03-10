https://1prime.ru/20250310/sudno-855648921.html
СМИ: судно, столкнувшееся с танкером у Британии, перевозит цианид натрия
СМИ: судно, столкнувшееся с танкером у Британии, перевозит цианид натрия - 10.03.2025, ПРАЙМ
СМИ: судно, столкнувшееся с танкером у Британии, перевозит цианид натрия
Грузовое судно Solong, которое столкнулось с нефтяным танкером у восточного побережья Британии, перевозит, в частности, 15 контейнеров с ядовитым цианидом... | 10.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-10T22:26+0300
2025-03-10T22:26+0300
2025-03-10T22:26+0300
происшествия
великобритания
нефть
морские перевозки
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/05/852605814_0:94:3309:1955_1920x0_80_0_0_2ab58a65ddc69b9b23fcda21adfe545f.jpg
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Грузовое судно Solong, которое столкнулось с нефтяным танкером у восточного побережья Британии, перевозит, в частности, 15 контейнеров с ядовитым цианидом натрия, передает Reurers со ссылкой на морского провайдера данных Lloyd"s List Intelligence. "Судно Solong… перевозит 15 контейнеров цианида натрия среди другого прочего груза", - отмечается в сообщении агентства. Контейнеровоз, который следовал под португальским флагом, также перевозит неизвестное количество алкоголя.Цианид натрия - крайне ядовитое вещество, представляющее большую опасность для человека и животных. Соединение вызывает удушье из-за паралича тканевого дыхания, что влечет сердечную недостаточность. Вещество не горит, однако образует горючий газ при контакте с водой либо влажным воздухом. В огне химикат выделяет раздражающие или токсичные пары. В понедельник нефтяной танкер Stena Immaculate и грузовое судно Solong столкнулись у восточного побережья Великобритании. На обоих кораблях произошел пожар, власти приступили к спасательной операции. Все члены экипажей были спасены, один человек был доставлен в больницу. Судоходная компания Crowley сообщила, что при столкновении у танкера было повреждено грузовое хранилище и произошел разлив авиационного топлива Jet-A1, которое он перевозил.
https://1prime.ru/20250310/pozhar-855641286.html
великобритания
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/05/852605814_289:0:3020:2048_1920x0_80_0_0_9b6e9da449dcc0fead87c334f483ac4a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великобритания, нефть, морские перевозки
Происшествия, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Нефть, Морские перевозки
СМИ: судно, столкнувшееся с танкером у Британии, перевозит цианид натрия
Reuters: судно, столкнувшееся с танкером близ Британии, перевозит опасный цианид натрия
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Грузовое судно Solong, которое столкнулось с нефтяным танкером у восточного побережья Британии, перевозит, в частности, 15 контейнеров с ядовитым цианидом натрия, передает Reurers со ссылкой на морского провайдера данных Lloyd"s List Intelligence.
"Судно Solong… перевозит 15 контейнеров цианида натрия среди другого прочего груза", - отмечается в сообщении агентства.
Контейнеровоз, который следовал под португальским флагом, также перевозит неизвестное количество алкоголя.
Пожар вспыхнул на танкере и грузовом судне у берегов Британии
Цианид натрия - крайне ядовитое вещество, представляющее большую опасность для человека и животных. Соединение вызывает удушье из-за паралича тканевого дыхания, что влечет сердечную недостаточность. Вещество не горит, однако образует горючий газ при контакте с водой либо влажным воздухом. В огне химикат выделяет раздражающие или токсичные пары.
В понедельник нефтяной танкер Stena Immaculate и грузовое судно Solong столкнулись у восточного побережья Великобритании. На обоих кораблях произошел пожар, власти приступили к спасательной операции. Все члены экипажей были спасены, один человек был доставлен в больницу. Судоходная компания Crowley сообщила, что при столкновении у танкера было повреждено грузовое хранилище и произошел разлив авиационного топлива Jet-A1, которое он перевозил.