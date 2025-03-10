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Задержанный в Приморье за долги морякам танкер Sagar Violet отпустили

Задержанный в Приморье за долги морякам танкер Sagar Violet отпустили - 10.03.2025, ПРАЙМ

Задержанный в Приморье за долги морякам танкер Sagar Violet отпустили

Портовые власти Находки после устранения нарушений сняли задержание с иностранного танкера Sagar Violet под флагом Палау, где ранее российский экипаж не получал | 10.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-10T09:29+0300

2025-03-10T09:29+0300

2025-03-10T09:29+0300

бизнес

россия

приморье

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ВЛАДИВОСТОК, 10 мар - ПРАЙМ. Портовые власти Находки после устранения нарушений сняли задержание с иностранного танкера Sagar Violet под флагом Палау, где ранее российский экипаж не получал зарплату в течение трех месяцев, и были перебои с продовольствием, сообщил председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков Николай Суханов. Представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры 25 февраля рассказал РИА Новости, что проводится проверка соблюдения прав российских моряков с танкеров Sagar Violet и Caroline Bezengi (флаг Палау), которые жаловались на долги по зарплате и дефицит продуктов. 6 марта Sagar Violet задержали на рейде Находки до устранения нарушений, позднее сообщил Суханов РИА Новости. Он отметил, что сумма долга морякам превысила 200 тысяч долларов. В понедельник он рассказал агентству, что морякам полностью выплатили долги, на борт привезли свежие продукты, также найдена замена членам экипажа, у которых завершились сроки контрактов. "Задержание сегодня снято с судна Sagar Violet после предъявления ведомостей по выплате заработной платы", - сказал РИА Новости Суханов. По его словам, судно покинет Находку после окончания погрузки на рейде порта. К причалу оно становиться не будет. "Погрузка осуществляется с подходящих танкеров на рейде", - уточнил Суханов. Российский профсоюз моряков ранее сообщал, что на судне Caroline Bezengi находятся 13 российских моряков и 12 граждан Индонезии, нанятых через петербургскую крюинговую компанию "Лапа". По данным профсоюза, россияне не получали зарплату 2,5 месяца, а их индонезийские коллеги - 1,5 месяца. Представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры 3 марта рассказал РИА Новости, что экипажу Caroline Bezengi выплатили долги, равные около 20 миллионам рублей.

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бизнес, россия, приморье