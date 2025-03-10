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При ударе ВСУ по торговому центру в Курской области погибли три человека
При ударе ВСУ по торговому центру в Курской области погибли три человека - 10.03.2025, ПРАЙМ
При ударе ВСУ по торговому центру в Курской области погибли три человека
При ударе ВСУ по торговому центру "Добрыня" в слободе Белой в Курской области погибли три человека, девять получили ранения , сообщил временно исполняющий... | 10.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-10T22:00+0300
2025-03-10T22:00+0300
2025-03-10T22:00+0300
спецоперация на украине
александр хинштейн
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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. При ударе ВСУ по торговому центру "Добрыня" в слободе Белой в Курской области погибли три человека, девять получили ранения , сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Хинштейн. "Сегодня вечером ВСУ нанесли удар по торговому центру "Добрыня" в слободе Белой Беловского района. Это произошло в момент, когда люди пришли за покупками после работы", - написал он в Telegram-канале."По предварительным данным, три человека погибли, девять - получили ранения различной степени тяжести. В числе раненых - четверо подростков 13-14 лет (слава Богу, все не тяжелые)", - добавил Хинштейн.Как подчеркнул врио губернатора, все пострадавшие находятся в Беловской центральной районной больнице, где им оказывается необходимая помощь.Хинштейн также добавил, что в ближайшее время силами санитарной авиации пострадавших доставят в областную клиническую больницу. На месте происшествия находится глава Беловского района и другие должностные лица. "Выражаю самые искренние соболезнования семьям погибшим. Это невосполнимая потеря. Правительство Курской области окажет всю необходимую поддержку и помощь. Всем пострадавшим - желаю скорейшего выздоровления. Наши врачи сделают для этого максимум возможного и невозможного. Ситуацию держу на личном контроле", - добавил Хинштейн.
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александр хинштейн
Спецоперация на Украине, Александр Хинштейн
При ударе ВСУ по торговому центру в Курской области погибли три человека
При ударе ВСУ по торговому центру в Курской области погибли три человека, 9 пострадали
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. При ударе ВСУ по торговому центру "Добрыня" в слободе Белой в Курской области погибли три человека, девять получили ранения , сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Хинштейн.
"Сегодня вечером ВСУ нанесли удар по торговому центру "Добрыня" в слободе Белой Беловского района. Это произошло в момент, когда люди пришли за покупками после работы", - написал он в Telegram-канале.
"По предварительным данным, три человека погибли, девять - получили ранения различной степени тяжести. В числе раненых - четверо подростков 13-14 лет (слава Богу, все не тяжелые)", - добавил Хинштейн.
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Как подчеркнул врио губернатора, все пострадавшие находятся в Беловской центральной районной больнице, где им оказывается необходимая помощь.
Хинштейн также добавил, что в ближайшее время силами санитарной авиации пострадавших доставят в областную клиническую больницу. На месте происшествия находится глава Беловского района и другие должностные лица.
"Выражаю самые искренние соболезнования семьям погибшим. Это невосполнимая потеря. Правительство Курской области окажет всю необходимую поддержку и помощь. Всем пострадавшим - желаю скорейшего выздоровления. Наши врачи сделают для этого максимум возможного и невозможного. Ситуацию держу на личном контроле", - добавил Хинштейн.