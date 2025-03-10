https://1prime.ru/20250310/ukraina-855611873.html

Делегация США выяснит, готова ли Украина пойти на уступки России

Делегация США выяснит, готова ли Украина пойти на уступки России - 10.03.2025, ПРАЙМ

Делегация США выяснит, готова ли Украина пойти на уступки России

Американская делегация на встрече в Саудовской Аравии намерена выяснить, готова ли Украина пойти "на материальные уступки" России, передает агентство Рейтер со... | 10.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-10T01:05+0300

2025-03-10T01:05+0300

2025-03-10T01:05+0300

экономика

мировая экономика

россия

украина

рф

сша

владимир путин

дональд трамп

сергей лавров

мид рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855611873.jpg?1741557900

МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Американская делегация на встрече в Саудовской Аравии намерена выяснить, готова ли Украина пойти "на материальные уступки" России, передает агентство Рейтер со ссылкой на двух американских чиновников. Белый дом ранее подтвердил, что консультации с обеими сторонами конфликта продолжаются, а новая встреча по вопросам мирного урегулирования запланирована на этой неделе в Саудовской Аравии. "Американская делегация планирует использовать встречу с украинской делегацией в Саудовской Аравии во вторник, чтобы выяснить, готова ли Украина пойти на материальные уступки России для завершения войны", - говорится в сообщении. Один из источников агентства подчеркнул, что США хотят увидеть заинтересованы ли украинцы "не просто в мире, а в реалистичном мире". Кроме того, по словам собеседников агентства, американская сторона будет высматривать признаки того, что украинцы серьезно настроены на улучшение отношений с администрацией президента США Дональда Трампа после перепалки в Белом доме. Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц ранее заявил, что США не могут добиться от Украины понимания, на какие уступки готов Киев ради мирного урегулирования, но предстоящие территориальные уступки, по его словам, очевидны. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Катар исключил возможность заморозки конфликта на Украине по линии соприкосновения. Он также ранее подчеркнул, что о территориальных уступках Украине в ходе переговоров и мысли быть не может. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что для достижения соглашения по урегулированию конфликта Киеву придется пойти на определенные компромиссы. Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе". Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно". Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.

украина

рф

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, россия, украина, рф, сша, владимир путин, дональд трамп, сергей лавров, мид рф, мид, совбез