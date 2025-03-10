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Рубио усомнился в способности Украины вернуться к границам 2014 года
Рубио усомнился в способности Украины вернуться к границам 2014 года - 10.03.2025, ПРАЙМ
Рубио усомнился в способности Украины вернуться к границам 2014 года
Соединенные Штаты считают очевидным, что Украине будет "очень сложно" возвратиться к границам по состоянию на 2014 год, заявил журналистам государственный... | 10.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-10T23:12+0300
2025-03-10T23:12+0300
2025-03-10T23:12+0300
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ВАШИНГТОН, 10 мар - ПРАЙМ. Соединенные Штаты считают очевидным, что Украине будет "очень сложно" возвратиться к границам по состоянию на 2014 год, заявил журналистам государственный секретарь Марко Рубио. "Очевидно, что Украине будет очень сложно в разумный период времени заставить россиян вернуться туда, где они были в 2014 году", - сказал он.По его словам, Москва и Киев должны быть готовыми к "трудным" решениям для завершения конфликта. "Я думаю, обе стороны должны прийти к пониманию, что военного решения этой ситуации не существует", - сказал Рубио. Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения противостояния, а долгосрочный мир. По словам главы государства, власти РФ продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал президент, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
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марк рубио, украина, россия, владимир путин, сша
Спецоперация на Украине, Марк Рубио, УКРАИНА, РОССИЯ, Владимир Путин, США
Рубио усомнился в способности Украины вернуться к границам 2014 года
Рубио: очевидно, что Украине будет "очень сложно" вернуться к границам 2014 года
ВАШИНГТОН, 10 мар - ПРАЙМ. Соединенные Штаты считают очевидным, что Украине будет "очень сложно" возвратиться к границам по состоянию на 2014 год, заявил журналистам государственный секретарь Марко Рубио.
"Очевидно, что Украине будет очень сложно в разумный период времени заставить россиян вернуться туда, где они были в 2014 году", - сказал он.
По его словам, Москва и Киев должны быть готовыми к "трудным" решениям для завершения конфликта.
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"Я думаю, обе стороны должны прийти к пониманию, что военного решения этой ситуации не существует", - сказал Рубио.
Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения противостояния, а долгосрочный мир. По словам главы государства, власти РФ продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал президент, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".