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NYT узнала, где острее всего ощущается отсутствие разведданных США для ВСУ - 10.03.2025, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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NYT узнала, где острее всего ощущается отсутствие разведданных США для ВСУ
NYT узнала, где острее всего ощущается отсутствие разведданных США для ВСУ - 10.03.2025, ПРАЙМ
NYT узнала, где острее всего ощущается отсутствие разведданных США для ВСУ
Приостановка передачи США разведданных Украине больше всего ощущается украинскими военными, находящимися в Курской области после террористического нападения,... | 10.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-10T11:35+0300
2025-03-10T11:35+0300
спецоперация на украине
россия
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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Приостановка передачи США разведданных Украине больше всего ощущается украинскими военными, находящимися в Курской области после террористического нападения, ВСУ не могут распознавать и атаковать российских военных в регионе, пишет газета New York Times со ссылкой на украинских солдат и американского чиновника. Газета Financial Times ранее сообщала, что США перестали предоставлять разведданные Украине. Позднее телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник уточнял, что США прекратили делиться с Киевом разведывательными данными полностью, а не избирательно. Газета Daily Mail также сообщала, что США запретили Великобритании делиться с Киевом данными американской разведки. В Пентагоне РИА Новости сообщили, что министерство обороны США не готово комментировать информацию об остановке передачи разведданных Украине. "Украинские солдаты заявили, что отсутствие разведданных особенно проблематично в российской Курской области... приостановка передачи разведданных навредила возможностям Украины обнаруживать и атаковать российские силы в Курской области и помешала возможности наносить удары по важным целям", - говорится в материале издания. Газета отмечает, что российские военные быстро продвигаются в Курской области. При этом Киев надеется, что сможет использовать нападение на Курскую область в качестве рычага давления в возможных переговорах по урегулированию, пишет издание.
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россия, всу, сша
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ВСУ, США
11:35 10.03.2025
 
NYT узнала, где острее всего ощущается отсутствие разведданных США для ВСУ

NYT: отсутствие разведданных США острее всего ощущается ВСУ в Курской области

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета гаубицы Д-30 группировки "Запад" на Краснолиманском направлении
Боевая работа расчета гаубицы Д-30 группировки Запад на Краснолиманском направлении - ПРАЙМ, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Приостановка передачи США разведданных Украине больше всего ощущается украинскими военными, находящимися в Курской области после террористического нападения, ВСУ не могут распознавать и атаковать российских военных в регионе, пишет газета New York Times со ссылкой на украинских солдат и американского чиновника.
Газета Financial Times ранее сообщала, что США перестали предоставлять разведданные Украине. Позднее телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник уточнял, что США прекратили делиться с Киевом разведывательными данными полностью, а не избирательно. Газета Daily Mail также сообщала, что США запретили Великобритании делиться с Киевом данными американской разведки. В Пентагоне РИА Новости сообщили, что министерство обороны США не готово комментировать информацию об остановке передачи разведданных Украине.
"Украинские солдаты заявили, что отсутствие разведданных особенно проблематично в российской Курской области... приостановка передачи разведданных навредила возможностям Украины обнаруживать и атаковать российские силы в Курской области и помешала возможности наносить удары по важным целям", - говорится в материале издания.
Газета отмечает, что российские военные быстро продвигаются в Курской области. При этом Киев надеется, что сможет использовать нападение на Курскую область в качестве рычага давления в возможных переговорах по урегулированию, пишет издание.
Американский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2025
США прекратили делиться разведданными с Украиной, пишет FT
5 марта, 15:15
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯВСУСША
 
 
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