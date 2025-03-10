https://1prime.ru/20250310/vsu-855622717.html

NYT узнала, где острее всего ощущается отсутствие разведданных США для ВСУ

NYT узнала, где острее всего ощущается отсутствие разведданных США для ВСУ - 10.03.2025, ПРАЙМ

NYT узнала, где острее всего ощущается отсутствие разведданных США для ВСУ

Приостановка передачи США разведданных Украине больше всего ощущается украинскими военными, находящимися в Курской области после террористического нападения,... | 10.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-10T11:35+0300

2025-03-10T11:35+0300

2025-03-10T11:35+0300

спецоперация на украине

россия

всу

сша

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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Приостановка передачи США разведданных Украине больше всего ощущается украинскими военными, находящимися в Курской области после террористического нападения, ВСУ не могут распознавать и атаковать российских военных в регионе, пишет газета New York Times со ссылкой на украинских солдат и американского чиновника. Газета Financial Times ранее сообщала, что США перестали предоставлять разведданные Украине. Позднее телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник уточнял, что США прекратили делиться с Киевом разведывательными данными полностью, а не избирательно. Газета Daily Mail также сообщала, что США запретили Великобритании делиться с Киевом данными американской разведки. В Пентагоне РИА Новости сообщили, что министерство обороны США не готово комментировать информацию об остановке передачи разведданных Украине. "Украинские солдаты заявили, что отсутствие разведданных особенно проблематично в российской Курской области... приостановка передачи разведданных навредила возможностям Украины обнаруживать и атаковать российские силы в Курской области и помешала возможности наносить удары по важным целям", - говорится в материале издания. Газета отмечает, что российские военные быстро продвигаются в Курской области. При этом Киев надеется, что сможет использовать нападение на Курскую область в качестве рычага давления в возможных переговорах по урегулированию, пишет издание.

https://1prime.ru/20250305/razvedka-855496687.html

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россия, всу, сша