https://1prime.ru/20250310/vsu-855622717.html
NYT узнала, где острее всего ощущается отсутствие разведданных США для ВСУ
NYT узнала, где острее всего ощущается отсутствие разведданных США для ВСУ - 10.03.2025, ПРАЙМ
NYT узнала, где острее всего ощущается отсутствие разведданных США для ВСУ
Приостановка передачи США разведданных Украине больше всего ощущается украинскими военными, находящимися в Курской области после террористического нападения,... | 10.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-10T11:35+0300
2025-03-10T11:35+0300
2025-03-10T11:35+0300
спецоперация на украине
россия
всу
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/0e/853580450_0:211:2893:1838_1920x0_80_0_0_f6f8cebe18251fc28164462db5a5711e.jpg
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Приостановка передачи США разведданных Украине больше всего ощущается украинскими военными, находящимися в Курской области после террористического нападения, ВСУ не могут распознавать и атаковать российских военных в регионе, пишет газета New York Times со ссылкой на украинских солдат и американского чиновника. Газета Financial Times ранее сообщала, что США перестали предоставлять разведданные Украине. Позднее телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник уточнял, что США прекратили делиться с Киевом разведывательными данными полностью, а не избирательно. Газета Daily Mail также сообщала, что США запретили Великобритании делиться с Киевом данными американской разведки. В Пентагоне РИА Новости сообщили, что министерство обороны США не готово комментировать информацию об остановке передачи разведданных Украине. "Украинские солдаты заявили, что отсутствие разведданных особенно проблематично в российской Курской области... приостановка передачи разведданных навредила возможностям Украины обнаруживать и атаковать российские силы в Курской области и помешала возможности наносить удары по важным целям", - говорится в материале издания. Газета отмечает, что российские военные быстро продвигаются в Курской области. При этом Киев надеется, что сможет использовать нападение на Курскую область в качестве рычага давления в возможных переговорах по урегулированию, пишет издание.
https://1prime.ru/20250305/razvedka-855496687.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/0e/853580450_80:0:2811:2048_1920x0_80_0_0_5c1e1298591688f3a0b15b19c2d735a0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, всу, сша
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ВСУ, США
NYT узнала, где острее всего ощущается отсутствие разведданных США для ВСУ
NYT: отсутствие разведданных США острее всего ощущается ВСУ в Курской области
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Приостановка передачи США разведданных Украине больше всего ощущается украинскими военными, находящимися в Курской области после террористического нападения, ВСУ не могут распознавать и атаковать российских военных в регионе, пишет газета New York Times со ссылкой на украинских солдат и американского чиновника.
Газета Financial Times ранее сообщала, что США перестали предоставлять разведданные Украине. Позднее телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник уточнял, что США прекратили делиться с Киевом разведывательными данными полностью, а не избирательно. Газета Daily Mail также сообщала, что США запретили Великобритании делиться с Киевом данными американской разведки. В Пентагоне РИА Новости сообщили, что министерство обороны США не готово комментировать информацию об остановке передачи разведданных Украине.
"Украинские солдаты заявили, что отсутствие разведданных особенно проблематично в российской Курской области... приостановка передачи разведданных навредила возможностям Украины обнаруживать и атаковать российские силы в Курской области и помешала возможности наносить удары по важным целям", - говорится в материале издания.
Газета отмечает, что российские военные быстро продвигаются в Курской области. При этом Киев надеется, что сможет использовать нападение на Курскую область в качестве рычага давления в возможных переговорах по урегулированию, пишет издание.
США прекратили делиться разведданными с Украиной, пишет FT