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Юань открыл торги в понедельник снижением
Юань открыл торги в понедельник снижением - 10.03.2025, ПРАЙМ
Юань открыл торги в понедельник снижением
Курс китайской валюты в начале торговой сессии понедельника снижается до 12,09 рубля, следует из данных Московской биржи. | 10.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-10T10:05+0300
2025-03-10T10:05+0300
2025-03-10T10:08+0300
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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии понедельника снижается до 12,09 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.05 мск снижался на 4 копейки, до 12,09 рубля.
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юань, мосбиржа
Курс доллара к рублю, юань, Мосбиржа
Юань открыл торги в понедельник снижением
Курс юаня в начале торгов снижается до 12,09 рубля
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии понедельника снижается до 12,09 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.05 мск снижался на 4 копейки, до 12,09 рубля.