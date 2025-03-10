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Курс юаня на Мосбирже опустился ниже 12 рублей
Курс юаня на Мосбирже опустился ниже 12 рублей - 10.03.2025, ПРАЙМ
Курс юаня на Мосбирже опустился ниже 12 рублей
Рубль на Московской бирже усилил рост к юаню, китайская валюта опустилась ниже 12 рублей впервые с 27 февраля, следует из данных Московской биржи. | 10.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-10T17:34+0300
2025-03-10T17:34+0300
2025-03-10T17:36+0300
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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Рубль на Московской бирже усилил рост к юаню, китайская валюта опустилась ниже 12 рублей впервые с 27 февраля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" к 17.34 мск снижался на 15 копеек, до 11,98 рубля.
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юань
Курс доллара к рублю, юань
Курс юаня на Мосбирже опустился ниже 12 рублей
Курс юаня на Мосбирже опустился ниже 12 рублей впервые с 27 февраля
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Рубль на Московской бирже усилил рост к юаню, китайская валюта опустилась ниже 12 рублей впервые с 27 февраля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" к 17.34 мск снижался на 15 копеек, до 11,98 рубля.