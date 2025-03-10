https://1prime.ru/20250310/yuan-855644623.html

Курс юаня на Мосбирже опустился ниже 12 рублей

Курс юаня на Мосбирже опустился ниже 12 рублей - 10.03.2025, ПРАЙМ

Курс юаня на Мосбирже опустился ниже 12 рублей

Рубль на Московской бирже усилил рост к юаню, китайская валюта опустилась ниже 12 рублей впервые с 27 февраля, следует из данных Московской биржи. | 10.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-10T17:34+0300

2025-03-10T17:34+0300

2025-03-10T17:36+0300

курс доллара к рублю

юань

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624480_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c71d1c7bddefcd96db4df36b2aa66a97.jpg

МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Рубль на Московской бирже усилил рост к юаню, китайская валюта опустилась ниже 12 рублей впервые с 27 февраля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" к 17.34 мск снижался на 15 копеек, до 11,98 рубля.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

юань