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Зеленский извинился перед Трампом за скандал, заявил Уиткофф
Зеленский извинился перед Трампом за скандал, заявил Уиткофф - 10.03.2025, ПРАЙМ
Зеленский извинился перед Трампом за скандал, заявил Уиткофф
Владимир Зеленский принес извинения президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу за скандал, который произошел на встрече в Белом доме, сообщил специальный... | 10.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-10T21:01+0300
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МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Владимир Зеленский принес извинения президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу за скандал, который произошел на встрече в Белом доме, сообщил специальный посланник Стив Уиткофф."Зеленский отправил письмо президенту. Он извинился за тот инцидент, который произошел в офисе. Думаю, это был важный шаг", – сказал Уиткофф в эфире телеканала Fox News.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо его словам, по этому инциденту между командами Соединенных Штатов, Украины и стран Европы, вовлеченных в переговоры, прошло "много обсуждений". Уиткофф назвал извинения Зеленского за свое поведение в Белом доме "прогрессом".В пятницу, 28 февраля, в Белом доме прошли переговоры Трампа и вице-президента США Джей Ди Вэнса с Зеленским. В итоге разговор превратился в публичный скандал с перепалкой. Трамп пытался убедить Зеленского, что Украина не сможет в дальнейшем противостоять России и без помощи США она не продержалась бы и двух недель после начала спецоперации.При этом Зеленский стал спорить, то и дело перебивая Трамп, и настаивал, что Киев в одиночестве воевал с Москвой. В конечном итоге украинскую делегацию попросили удалиться. Трамп заявил впоследствии, что тот не готов к миру и проявил неуважение к США.
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сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, стив уиткофф
Спецоперация на Украине, США, УКРАИНА, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Стив Уиткофф
Зеленский извинился перед Трампом за скандал, заявил Уиткофф
Уиткофф заявил, что Зеленский извинился перед Трампом за скандал в Белом доме
МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Владимир Зеленский принес извинения президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу за скандал, который произошел на встрече в Белом доме, сообщил специальный посланник Стив Уиткофф.
"Зеленский отправил письмо президенту. Он извинился за тот инцидент, который произошел в офисе. Думаю, это был важный шаг", – сказал Уиткофф в эфире телеканала Fox News.
По его словам, по этому инциденту между командами Соединенных Штатов, Украины и стран Европы, вовлеченных в переговоры, прошло "много обсуждений". Уиткофф назвал извинения Зеленского за свое поведение в Белом доме "прогрессом".
Цензура и чистки. В США назвали Зеленского авторитарным правителем
В пятницу, 28 февраля, в Белом доме прошли переговоры Трампа и вице-президента США Джей Ди Вэнса с Зеленским. В итоге разговор превратился в публичный скандал с перепалкой. Трамп пытался убедить Зеленского, что Украина не сможет в дальнейшем противостоять России и без помощи США она не продержалась бы и двух недель после начала спецоперации.
При этом Зеленский стал спорить, то и дело перебивая Трамп, и настаивал, что Киев в одиночестве воевал с Москвой. В конечном итоге украинскую делегацию попросили удалиться. Трамп заявил впоследствии, что тот не готов к миру и проявил неуважение к США.