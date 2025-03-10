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Зеленский извинился перед Трампом за скандал, заявил Уиткофф - 10.03.2025, ПРАЙМ
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Зеленский извинился перед Трампом за скандал, заявил Уиткофф
Зеленский извинился перед Трампом за скандал, заявил Уиткофф - 10.03.2025, ПРАЙМ
Зеленский извинился перед Трампом за скандал, заявил Уиткофф
Владимир Зеленский принес извинения президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу за скандал, который произошел на встрече в Белом доме, сообщил специальный... | 10.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-10T21:01+0300
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спецоперация на украине
сша
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дональд трамп
владимир зеленский
стив уиткофф
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МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Владимир Зеленский принес извинения президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу за скандал, который произошел на встрече в Белом доме, сообщил специальный посланник Стив Уиткофф."Зеленский отправил письмо президенту. Он извинился за тот инцидент, который произошел в офисе. Думаю, это был важный шаг", – сказал Уиткофф в эфире телеканала Fox News.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо его словам, по этому инциденту между командами Соединенных Штатов, Украины и стран Европы, вовлеченных в переговоры, прошло "много обсуждений". Уиткофф назвал извинения Зеленского за свое поведение в Белом доме "прогрессом".В пятницу, 28 февраля, в Белом доме прошли переговоры Трампа и вице-президента США Джей Ди Вэнса с Зеленским. В итоге разговор превратился в публичный скандал с перепалкой. Трамп пытался убедить Зеленского, что Украина не сможет в дальнейшем противостоять России и без помощи США она не продержалась бы и двух недель после начала спецоперации.При этом Зеленский стал спорить, то и дело перебивая Трамп, и настаивал, что Киев в одиночестве воевал с Москвой. В конечном итоге украинскую делегацию попросили удалиться. Трамп заявил впоследствии, что тот не готов к миру и проявил неуважение к США.
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сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, стив уиткофф
Спецоперация на Украине, США, УКРАИНА, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Стив Уиткофф
21:01 10.03.2025 (обновлено: 21:37 10.03.2025)
 
Зеленский извинился перед Трампом за скандал, заявил Уиткофф

Уиткофф заявил, что Зеленский извинился перед Трампом за скандал в Белом доме

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Владимир Зеленский принес извинения президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу за скандал, который произошел на встрече в Белом доме, сообщил специальный посланник Стив Уиткофф.
"Зеленский отправил письмо президенту. Он извинился за тот инцидент, который произошел в офисе. Думаю, это был важный шаг", – сказал Уиткофф в эфире телеканала Fox News.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
По его словам, по этому инциденту между командами Соединенных Штатов, Украины и стран Европы, вовлеченных в переговоры, прошло "много обсуждений". Уиткофф назвал извинения Зеленского за свое поведение в Белом доме "прогрессом".
Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 10.03.2025
Цензура и чистки. В США назвали Зеленского авторитарным правителем
19:36
В пятницу, 28 февраля, в Белом доме прошли переговоры Трампа и вице-президента США Джей Ди Вэнса с Зеленским. В итоге разговор превратился в публичный скандал с перепалкой. Трамп пытался убедить Зеленского, что Украина не сможет в дальнейшем противостоять России и без помощи США она не продержалась бы и двух недель после начала спецоперации.
При этом Зеленский стал спорить, то и дело перебивая Трамп, и настаивал, что Киев в одиночестве воевал с Москвой. В конечном итоге украинскую делегацию попросили удалиться. Трамп заявил впоследствии, что тот не готов к миру и проявил неуважение к США.
 
Спецоперация на УкраинеСШАУКРАИНАДональд ТрампВладимир ЗеленскийСтив Уиткофф
 
 
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