https://1prime.ru/20250310/zelenskiy-855648162.html

Зеленский извинился перед Трампом за скандал, заявил Уиткофф

Зеленский извинился перед Трампом за скандал, заявил Уиткофф - 10.03.2025, ПРАЙМ

Зеленский извинился перед Трампом за скандал, заявил Уиткофф

Владимир Зеленский принес извинения президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу за скандал, который произошел на встрече в Белом доме, сообщил специальный... | 10.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-10T21:01+0300

2025-03-10T21:01+0300

2025-03-10T21:37+0300

спецоперация на украине

сша

украина

дональд трамп

владимир зеленский

стив уиткофф

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МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Владимир Зеленский принес извинения президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу за скандал, который произошел на встрече в Белом доме, сообщил специальный посланник Стив Уиткофф."Зеленский отправил письмо президенту. Он извинился за тот инцидент, который произошел в офисе. Думаю, это был важный шаг", – сказал Уиткофф в эфире телеканала Fox News.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо его словам, по этому инциденту между командами Соединенных Штатов, Украины и стран Европы, вовлеченных в переговоры, прошло "много обсуждений". Уиткофф назвал извинения Зеленского за свое поведение в Белом доме "прогрессом".В пятницу, 28 февраля, в Белом доме прошли переговоры Трампа и вице-президента США Джей Ди Вэнса с Зеленским. В итоге разговор превратился в публичный скандал с перепалкой. Трамп пытался убедить Зеленского, что Украина не сможет в дальнейшем противостоять России и без помощи США она не продержалась бы и двух недель после начала спецоперации.При этом Зеленский стал спорить, то и дело перебивая Трамп, и настаивал, что Киев в одиночестве воевал с Москвой. В конечном итоге украинскую делегацию попросили удалиться. Трамп заявил впоследствии, что тот не готов к миру и проявил неуважение к США.

https://1prime.ru/20250310/zelenskiy-855647199.html

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сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, стив уиткофф