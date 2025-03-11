https://1prime.ru/20250311/avto-855644885.html
Эксперты оценили долю китайских марок на вторичном авторынке в России
Эксперты оценили долю китайских марок на вторичном авторынке в России - 11.03.2025, ПРАЙМ
Эксперты оценили долю китайских марок на вторичном авторынке в России
В феврале средняя стоимость автомобиля с пробегом не старше 15 лет практически не изменилась у российских, европейских, японских и корейских марок. Тогда как... | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T08:00+0300
2025-03-11T08:00+0300
2025-03-11T08:00+0300
эксклюзив
авто
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/05/848836284_0:110:3263:1945_1920x0_80_0_0_1d4caf82bd8e1dc15727807fb6216c96.jpg
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. В феврале средняя стоимость автомобиля с пробегом не старше 15 лет практически не изменилась у российских, европейских, японских и корейских марок. Тогда как средняя цена подержанного китайского автомобиля увеличилась на 2,6% и достигла 3,74 миллиона рублей, определили эксперты Авто.ру Оценка.В отличие от новых, сегмент автомобилей с пробегом по итогам февраля не демонстрирует аналогичных признаков замедления. В последний месяц зимы объём предложения оказался в полтора раза больше, чем в 2024 году, а в структуре предложения произошли изменения. Доля отечественных марок превысила 18%, увеличившись год к году на три процента. Впервые доля китайских производителей на вторичном рынке перешагнула границу в пять процентов. Оба события произошли за счёт сокращения доли корейских, японских и европейских марок с 75 до 69%.Средняя стоимость отечественного автомобиля с пробегом не старше 15 лет в феврале осталась на уровне января и составила 722 тысячи рублей, что на 5% меньше, чем годом ранее. Модели китайских марок в среднем предлагали по цене 2,2 миллиона рублей, что лишь на 20 тысяч выше январских значений. Средняя стоимость европейских, японских, корейских автомобилей оказалась выше – 2,41 миллиона рублей, но при этом это всё еще почти на 9% меньше, чем год назад.Список регионов, в которых средняя стоимость по итогам февраля снизилась больше всего, возглавил Приморский край. По сравнению с январскими значениями цена подержанного автомобиля сократилась на 3,7% – до 2,66 миллиона рублей. Первая пятёрка сложилась следующим образом:МоделиВ феврале 2025 года самое заметное снижение средней стоимость на вторичном рынке отмечено у кроссовера Haval F7 первого поколения. Оно составило 4,5% относительно январских значений, достигнув 2,22 миллиона рублей. Самой подорожавшей моделью стал отечественный внедорожник Lada 2131 (4x4). Его средняя стоимость в феврале составила 544 тысячи рублей, на 4% больше, чем в январе.Рейтинг наиболее подешевевших моделей на вторичном рынке сложился следующим образом:
https://1prime.ru/20250310/rolf-855634558.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/05/848836284_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_cc16c2be965b097c7cbad9629ab2fa1f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эксклюзив, авто
Эксперты оценили долю китайских марок на вторичном авторынке в России
Авто.ру Оценка: в феврале 2025 года китайские марки заняли 5% вторичного рынка
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. В феврале средняя стоимость автомобиля с пробегом не старше 15 лет практически не изменилась у российских, европейских, японских и корейских марок. Тогда как средняя цена подержанного китайского автомобиля увеличилась на 2,6% и достигла 3,74 миллиона рублей, определили эксперты Авто.ру Оценка.
В отличие от новых, сегмент автомобилей с пробегом по итогам февраля не демонстрирует аналогичных признаков замедления. В последний месяц зимы объём предложения оказался в полтора раза больше, чем в 2024 году, а в структуре предложения произошли изменения. Доля отечественных марок превысила 18%, увеличившись год к году на три процента. Впервые доля китайских производителей на вторичном рынке перешагнула границу в пять процентов. Оба события произошли за счёт сокращения доли корейских, японских и европейских марок с 75 до 69%.
Средняя стоимость отечественного автомобиля с пробегом не старше 15 лет в феврале осталась на уровне января и составила 722 тысячи рублей, что на 5% меньше, чем годом ранее. Модели китайских марок в среднем предлагали по цене 2,2 миллиона рублей, что лишь на 20 тысяч выше январских значений. Средняя стоимость европейских, японских, корейских автомобилей оказалась выше – 2,41 миллиона рублей, но при этом это всё еще почти на 9% меньше, чем год назад.
Список регионов, в которых средняя стоимость по итогам февраля снизилась больше всего, возглавил Приморский край. По сравнению с январскими значениями цена подержанного автомобиля сократилась на 3,7% – до 2,66 миллиона рублей. Первая пятёрка сложилась следующим образом:
1.Приморский край (-3,7%; 2,66 млн рублей)
2.Кемеровская область (-2,4%; 1,28 млн рублей)
3.Кировская область (-1,4%; 1,18 млн рублей)
4.Красноярский край (-1%; 1,85 млн рублей)
5.Волгоградская область (-0,8%; 1,22 млн рублей)
В феврале 2025 года самое заметное снижение средней стоимость на вторичном рынке отмечено у кроссовера Haval F7 первого поколения. Оно составило 4,5% относительно январских значений, достигнув 2,22 миллиона рублей. Самой подорожавшей моделью стал отечественный внедорожник Lada 2131 (4x4). Его средняя стоимость в феврале составила 544 тысячи рублей, на 4% больше, чем в январе.
Рейтинг наиболее подешевевших моделей на вторичном рынке сложился следующим образом:
1.Haval F7 (-4,5%; 2,2 млн рублей)
2.Mercedes-Benz S-Class W222 (-3,6%; 6,75 млн рублей)
3.Renault Logan II (-3,4%; 980 тысяч рублей)
4.Cadillac Escalade IV (-3%; 5,64 млн рублей)
5.UAZ Patriot (-2,9%; 733 тысячи рублей)
6.Renault Sandero (-2,7%; 1,21 млн рублей)
7.Exeed LX (-2,5%; 2,14 млн рублей)
8.Haval Dargo (-2,4%; 2,72 млн рублей)
9.Geely Emgrand EC7 (-2,4%; 468 тысяч рублей)
10.Geely Coolray I (-2,2%; 1,91 млн рублей)
"Рольф" заявил о разработке собственного бюджетного авто