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Эксперты оценили долю китайских марок на вторичном авторынке в России

Эксперты оценили долю китайских марок на вторичном авторынке в России - 11.03.2025, ПРАЙМ

Эксперты оценили долю китайских марок на вторичном авторынке в России

В феврале средняя стоимость автомобиля с пробегом не старше 15 лет практически не изменилась у российских, европейских, японских и корейских марок. Тогда как... | 11.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-11T08:00+0300

2025-03-11T08:00+0300

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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. В феврале средняя стоимость автомобиля с пробегом не старше 15 лет практически не изменилась у российских, европейских, японских и корейских марок. Тогда как средняя цена подержанного китайского автомобиля увеличилась на 2,6% и достигла 3,74 миллиона рублей, определили эксперты Авто.ру Оценка.В отличие от новых, сегмент автомобилей с пробегом по итогам февраля не демонстрирует аналогичных признаков замедления. В последний месяц зимы объём предложения оказался в полтора раза больше, чем в 2024 году, а в структуре предложения произошли изменения. Доля отечественных марок превысила 18%, увеличившись год к году на три процента. Впервые доля китайских производителей на вторичном рынке перешагнула границу в пять процентов. Оба события произошли за счёт сокращения доли корейских, японских и европейских марок с 75 до 69%.Средняя стоимость отечественного автомобиля с пробегом не старше 15 лет в феврале осталась на уровне января и составила 722 тысячи рублей, что на 5% меньше, чем годом ранее. Модели китайских марок в среднем предлагали по цене 2,2 миллиона рублей, что лишь на 20 тысяч выше январских значений. Средняя стоимость европейских, японских, корейских автомобилей оказалась выше – 2,41 миллиона рублей, но при этом это всё еще почти на 9% меньше, чем год назад.Список регионов, в которых средняя стоимость по итогам февраля снизилась больше всего, возглавил Приморский край. По сравнению с январскими значениями цена подержанного автомобиля сократилась на 3,7% – до 2,66 миллиона рублей. Первая пятёрка сложилась следующим образом:МоделиВ феврале 2025 года самое заметное снижение средней стоимость на вторичном рынке отмечено у кроссовера Haval F7 первого поколения. Оно составило 4,5% относительно январских значений, достигнув 2,22 миллиона рублей. Самой подорожавшей моделью стал отечественный внедорожник Lada 2131 (4x4). Его средняя стоимость в феврале составила 544 тысячи рублей, на 4% больше, чем в январе.Рейтинг наиболее подешевевших моделей на вторичном рынке сложился следующим образом:

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эксклюзив, авто