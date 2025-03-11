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Эксперты оценили долю китайских марок на вторичном авторынке в России - 11.03.2025, ПРАЙМ
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Эксперты оценили долю китайских марок на вторичном авторынке в России
Эксперты оценили долю китайских марок на вторичном авторынке в России - 11.03.2025, ПРАЙМ
Эксперты оценили долю китайских марок на вторичном авторынке в России
В феврале средняя стоимость автомобиля с пробегом не старше 15 лет практически не изменилась у российских, европейских, японских и корейских марок. Тогда как... | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T08:00+0300
2025-03-11T08:00+0300
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авто
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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. В феврале средняя стоимость автомобиля с пробегом не старше 15 лет практически не изменилась у российских, европейских, японских и корейских марок. Тогда как средняя цена подержанного китайского автомобиля увеличилась на 2,6% и достигла 3,74 миллиона рублей, определили эксперты Авто.ру Оценка.В отличие от новых, сегмент автомобилей с пробегом по итогам февраля не демонстрирует аналогичных признаков замедления. В последний месяц зимы объём предложения оказался в полтора раза больше, чем в 2024 году, а в структуре предложения произошли изменения. Доля отечественных марок превысила 18%, увеличившись год к году на три процента. Впервые доля китайских производителей на вторичном рынке перешагнула границу в пять процентов. Оба события произошли за счёт сокращения доли корейских, японских и европейских марок с 75 до 69%.Средняя стоимость отечественного автомобиля с пробегом не старше 15 лет в феврале осталась на уровне января и составила 722 тысячи рублей, что на 5% меньше, чем годом ранее. Модели китайских марок в среднем предлагали по цене 2,2 миллиона рублей, что лишь на 20 тысяч выше январских значений. Средняя стоимость европейских, японских, корейских автомобилей оказалась выше – 2,41 миллиона рублей, но при этом это всё еще почти на 9% меньше, чем год назад.Список регионов, в которых средняя стоимость по итогам февраля снизилась больше всего, возглавил Приморский край. По сравнению с январскими значениями цена подержанного автомобиля сократилась на 3,7% – до 2,66 миллиона рублей. Первая пятёрка сложилась следующим образом:МоделиВ феврале 2025 года самое заметное снижение средней стоимость на вторичном рынке отмечено у кроссовера Haval F7 первого поколения. Оно составило 4,5% относительно январских значений, достигнув 2,22 миллиона рублей. Самой подорожавшей моделью стал отечественный внедорожник Lada 2131 (4x4). Его средняя стоимость в феврале составила 544 тысячи рублей, на 4% больше, чем в январе.Рейтинг наиболее подешевевших моделей на вторичном рынке сложился следующим образом:
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эксклюзив, авто
Эксклюзив, Авто
08:00 11.03.2025
 
Эксперты оценили долю китайских марок на вторичном авторынке в России

Авто.ру Оценка: в феврале 2025 года китайские марки заняли 5% вторичного рынка

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкОткрытие первого международного центра китайских автомобилей "Москва-Тянья"
Открытие первого международного центра китайских автомобилей Москва-Тянья - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. В феврале средняя стоимость автомобиля с пробегом не старше 15 лет практически не изменилась у российских, европейских, японских и корейских марок. Тогда как средняя цена подержанного китайского автомобиля увеличилась на 2,6% и достигла 3,74 миллиона рублей, определили эксперты Авто.ру Оценка.
В отличие от новых, сегмент автомобилей с пробегом по итогам февраля не демонстрирует аналогичных признаков замедления. В последний месяц зимы объём предложения оказался в полтора раза больше, чем в 2024 году, а в структуре предложения произошли изменения. Доля отечественных марок превысила 18%, увеличившись год к году на три процента. Впервые доля китайских производителей на вторичном рынке перешагнула границу в пять процентов. Оба события произошли за счёт сокращения доли корейских, японских и европейских марок с 75 до 69%.
Средняя стоимость отечественного автомобиля с пробегом не старше 15 лет в феврале осталась на уровне января и составила 722 тысячи рублей, что на 5% меньше, чем годом ранее. Модели китайских марок в среднем предлагали по цене 2,2 миллиона рублей, что лишь на 20 тысяч выше январских значений. Средняя стоимость европейских, японских, корейских автомобилей оказалась выше – 2,41 миллиона рублей, но при этом это всё еще почти на 9% меньше, чем год назад.
Список регионов, в которых средняя стоимость по итогам февраля снизилась больше всего, возглавил Приморский край. По сравнению с январскими значениями цена подержанного автомобиля сократилась на 3,7% – до 2,66 миллиона рублей. Первая пятёрка сложилась следующим образом:
  1. 1.
    Приморский край (-3,7%; 2,66 млн рублей)
  2. 2.
    Кемеровская область (-2,4%; 1,28 млн рублей)
  3. 3.
    Кировская область (-1,4%; 1,18 млн рублей)
  4. 4.
    Красноярский край (-1%; 1,85 млн рублей)
  5. 5.
    Волгоградская область (-0,8%; 1,22 млн рублей)

Модели

В феврале 2025 года самое заметное снижение средней стоимость на вторичном рынке отмечено у кроссовера Haval F7 первого поколения. Оно составило 4,5% относительно январских значений, достигнув 2,22 миллиона рублей. Самой подорожавшей моделью стал отечественный внедорожник Lada 2131 (4x4). Его средняя стоимость в феврале составила 544 тысячи рублей, на 4% больше, чем в январе.
Рейтинг наиболее подешевевших моделей на вторичном рынке сложился следующим образом:
  1. 1.
    Haval F7 (-4,5%; 2,2 млн рублей)
  2. 2.
    Mercedes-Benz S-Class W222 (-3,6%; 6,75 млн рублей)
  3. 3.
    Renault Logan II (-3,4%; 980 тысяч рублей)
  4. 4.
    Cadillac Escalade IV (-3%; 5,64 млн рублей)
  5. 5.
    UAZ Patriot (-2,9%; 733 тысячи рублей)
  6. 6.
    Renault Sandero (-2,7%; 1,21 млн рублей)
  7. 7.
    Exeed LX (-2,5%; 2,14 млн рублей)
  8. 8.
    Haval Dargo (-2,4%; 2,72 млн рублей)
  9. 9.
    Geely Emgrand EC7 (-2,4%; 468 тысяч рублей)
  10. 10.
    Geely Coolray I (-2,2%; 1,91 млн рублей)
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