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Дилеры снижают цены на авто из-за плохого спроса

Дилеры снижают цены на авто из-за плохого спроса - 11.03.2025, ПРАЙМ

Дилеры снижают цены на авто из-за плохого спроса

На фоне снижения покупательского спроса российские автодилеры активнее корректируют цены на автомобили, сообщает издание "Фонтанка". В последние недели... | 11.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-11T16:06+0300

2025-03-11T16:06+0300

2025-03-11T16:06+0300

geely

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спрос на легковые авто

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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. На фоне снижения покупательского спроса российские автодилеры активнее корректируют цены на автомобили, сообщает издание "Фонтанка". В последние недели зафиксировано заметное удешевление моделей как минимум девяти брендов. В стремлении привлечь покупателей дилеры, включая китайские и отечественные компании, предлагают рекордные скидки.Как отмечает издание со ссылкой на данные с официальных сайтов автопроизводителей, стоимость ряда автомобилей значительно снизилась по сравнению с ценами двухнедельной давности. Однако в более долгосрочной перспективе, например за последний год, Geely Coolray подорожал на 420 тысяч рублей, Atlas – на 255 тысяч, а Emgrand – на 260 тысяч. Это свидетельствует об отсутствии критического спада на рынке.Так, по данным официального сайта Geely, за две недели цены уменьшились на пять моделей. Стоимость Emgrand снизилась на 14 тысяч рублей (до 1,889 млн), Okavango – на 21 тысячу, Monjaro – на 42,2 тысячи. Atlas и Coolray стали дешевле на 74,2 и 94,2 тысячи рублей соответственно. Аналогичная динамика отмечается и у других марок, включая Belgee, Haval и JAC.

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