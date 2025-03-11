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Дилеры снижают цены на авто из-за плохого спроса - 11.03.2025, ПРАЙМ
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Дилеры снижают цены на авто из-за плохого спроса
Дилеры снижают цены на авто из-за плохого спроса - 11.03.2025, ПРАЙМ
Дилеры снижают цены на авто из-за плохого спроса
На фоне снижения покупательского спроса российские автодилеры активнее корректируют цены на автомобили, сообщает издание "Фонтанка". В последние недели... | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T16:06+0300
2025-03-11T16:06+0300
geely
haval
автодилеры
бизнес
цены на автомобили
цены на легковые автомобили
авто
спрос на легковые авто
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. На фоне снижения покупательского спроса российские автодилеры активнее корректируют цены на автомобили, сообщает издание "Фонтанка". В последние недели зафиксировано заметное удешевление моделей как минимум девяти брендов. В стремлении привлечь покупателей дилеры, включая китайские и отечественные компании, предлагают рекордные скидки.Как отмечает издание со ссылкой на данные с официальных сайтов автопроизводителей, стоимость ряда автомобилей значительно снизилась по сравнению с ценами двухнедельной давности. Однако в более долгосрочной перспективе, например за последний год, Geely Coolray подорожал на 420 тысяч рублей, Atlas – на 255 тысяч, а Emgrand – на 260 тысяч. Это свидетельствует об отсутствии критического спада на рынке.Так, по данным официального сайта Geely, за две недели цены уменьшились на пять моделей. Стоимость Emgrand снизилась на 14 тысяч рублей (до 1,889 млн), Okavango – на 21 тысячу, Monjaro – на 42,2 тысячи. Atlas и Coolray стали дешевле на 74,2 и 94,2 тысячи рублей соответственно. Аналогичная динамика отмечается и у других марок, включая Belgee, Haval и JAC.
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geely, haval, автодилеры, бизнес, цены на автомобили, цены на легковые автомобили, авто, спрос на легковые авто
Geely, Haval, автодилеры, Бизнес, цены на автомобили, цены на легковые автомобили, Авто, спрос на легковые авто
16:06 11.03.2025
 
Дилеры снижают цены на авто из-за плохого спроса

"Фонтанка": в условиях низкого спроса в России пересмотрели цены на авто

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкОткрытие первого международного центра китайских автомобилей "Москва-Тянья"
Открытие первого международного центра китайских автомобилей Москва-Тянья - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. На фоне снижения покупательского спроса российские автодилеры активнее корректируют цены на автомобили, сообщает издание "Фонтанка". В последние недели зафиксировано заметное удешевление моделей как минимум девяти брендов. В стремлении привлечь покупателей дилеры, включая китайские и отечественные компании, предлагают рекордные скидки.
Как отмечает издание со ссылкой на данные с официальных сайтов автопроизводителей, стоимость ряда автомобилей значительно снизилась по сравнению с ценами двухнедельной давности. Однако в более долгосрочной перспективе, например за последний год, Geely Coolray подорожал на 420 тысяч рублей, Atlas – на 255 тысяч, а Emgrand – на 260 тысяч. Это свидетельствует об отсутствии критического спада на рынке.
Так, по данным официального сайта Geely, за две недели цены уменьшились на пять моделей. Стоимость Emgrand снизилась на 14 тысяч рублей (до 1,889 млн), Okavango – на 21 тысячу, Monjaro – на 42,2 тысячи. Atlas и Coolray стали дешевле на 74,2 и 94,2 тысячи рублей соответственно. Аналогичная динамика отмечается и у других марок, включая Belgee, Haval и JAC.
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