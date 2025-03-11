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"АвтоВАЗ" выпустит семейный минивэн в 2027 году

"АвтоВАЗ" выпустит семейный минивэн в 2027 году - 11.03.2025, ПРАЙМ

"АвтоВАЗ" выпустит семейный минивэн в 2027 году

"АвтоВАЗ" планирует в 2027 году выпустить новый семейный минивэн, в котором предусмотрено до 7 мест, сообщил вице-президент компании Сергей Громак. | 11.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-11T13:36+0300

2025-03-11T13:36+0300

2025-03-11T13:36+0300

автоваз

россия

бизнес

авто

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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" планирует в 2027 году выпустить новый семейный минивэн, в котором предусмотрено до 7 мест, сообщил вице-президент компании Сергей Громак. "АвтоВАЗ" в настоящее время разработал и ведет подготовку производства семейного минивэна. Планируем выпуск его в 2027 году на 5-7 мест. Большой проект, там общий объем инвестиций у нас 21 миллиард рублей", - сказал Громак в рамках круглого стола "Таксомоторные перевозки: вызовы и перспективы развития отрасли".

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автоваз, россия, бизнес, авто