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"АвтоВАЗ" выпустит семейный минивэн в 2027 году
"АвтоВАЗ" выпустит семейный минивэн в 2027 году - 11.03.2025, ПРАЙМ
"АвтоВАЗ" выпустит семейный минивэн в 2027 году
"АвтоВАЗ" планирует в 2027 году выпустить новый семейный минивэн, в котором предусмотрено до 7 мест, сообщил вице-президент компании Сергей Громак. | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T13:36+0300
2025-03-11T13:36+0300
2025-03-11T13:36+0300
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" планирует в 2027 году выпустить новый семейный минивэн, в котором предусмотрено до 7 мест, сообщил вице-президент компании Сергей Громак. "АвтоВАЗ" в настоящее время разработал и ведет подготовку производства семейного минивэна. Планируем выпуск его в 2027 году на 5-7 мест. Большой проект, там общий объем инвестиций у нас 21 миллиард рублей", - сказал Громак в рамках круглого стола "Таксомоторные перевозки: вызовы и перспективы развития отрасли".
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автоваз, россия, бизнес, авто
АвтоВАЗ, РОССИЯ, Бизнес, Авто
"АвтоВАЗ" выпустит семейный минивэн в 2027 году
Громак: "АвтоВАЗ" выпустит в 2027 году семейный минивэн на 7 мест
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" планирует в 2027 году выпустить новый семейный минивэн, в котором предусмотрено до 7 мест, сообщил вице-президент компании Сергей Громак.
"АвтоВАЗ" в настоящее время разработал и ведет подготовку производства семейного минивэна. Планируем выпуск его в 2027 году на 5-7 мест. Большой проект, там общий объем инвестиций у нас 21 миллиард рублей", - сказал Громак в рамках круглого стола "Таксомоторные перевозки: вызовы и перспективы развития отрасли".
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