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Внебиржевой курс доллара упал ниже 85 рублей
Внебиржевой курс доллара упал ниже 85 рублей - 11.03.2025, ПРАЙМ
Внебиржевой курс доллара упал ниже 85 рублей
Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, упал ниже 85 рублей - впервые с 26 февраля, следует из данных торгов. | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T15:16+0300
2025-03-11T15:16+0300
2025-03-11T15:19+0300
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, упал ниже 85 рублей - впервые с 26 февраля, следует из данных торгов.К 15.16 мск курс доллара падал на 1,32 рубля относительно предыдущего закрытия - до 84,92 рубля, минимума с 26 февраля.После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом прошлого года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже. Этот кросс-курс и служит главным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.
https://1prime.ru/20250311/dollar-855665814.html
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рынки, торги
Курс доллара к рублю, Рынки, Торги
Внебиржевой курс доллара упал ниже 85 рублей
Внебиржевой курс доллара упал ниже 85 рублей впервые с 26 февраля
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, упал ниже 85 рублей - впервые с 26 февраля, следует из данных торгов.
К 15.16 мск курс доллара падал на 1,32 рубля относительно предыдущего закрытия - до 84,92 рубля, минимума с 26 февраля.
После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом прошлого года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже. Этот кросс-курс и служит главным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.
Доллар дешевеет к другим мировым валютам в ожидании статистики из США