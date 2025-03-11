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Сийярто: Поставки нефти в Венгрию по "Дружбе" могут восстановить к вечеру
Сийярто: Поставки нефти в Венгрию по "Дружбе" могут восстановить к вечеру - 11.03.2025, ПРАЙМ
Сийярто: Поставки нефти в Венгрию по "Дружбе" могут восстановить к вечеру
Поставки российской нефти в Венгрию по нефтепроводу "Дружба" после ремонта измерительной станции, пострадавшей от атаки украинского дрона, могут быть... | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T17:04+0300
2025-03-11T17:04+0300
2025-03-11T17:04+0300
энергетика
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БУДАПЕШТ, 11 мар - ПРАЙМ. Поставки российской нефти в Венгрию по нефтепроводу "Дружба" после ремонта измерительной станции, пострадавшей от атаки украинского дрона, могут быть восстановлены уже к вечеру вторника, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после телефонного разговора с вице-премьером РФ Александром Новаком. "Я только что разговаривал с вице-премьером РФ, курирующим вопросы энергетики, (Александром Новаком - ред.), который сказал, что из-за попадания по измерительной станцию поставка (нефти в Венгрию - ред.) пока невозможна. Однако ремонтные работы уже идут, и, если не произойдет ничего экстраординарного, поставка нефти в Венгрию может возобновиться сегодня во второй половине дня или ранним вечером", - сказал Сийярто в видеообращении.
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венгрия, рф, петер сийярто, александр новак, нефть
Энергетика, ВЕНГРИЯ, РФ, Петер Сийярто, Александр Новак, Нефть
Сийярто: Поставки нефти в Венгрию по "Дружбе" могут восстановить к вечеру
Сийярто: поставки нефти из РФ в Венгрию по "Дружбе" могут быть восстановлены к вечеру
БУДАПЕШТ, 11 мар - ПРАЙМ. Поставки российской нефти в Венгрию по нефтепроводу "Дружба" после ремонта измерительной станции, пострадавшей от атаки украинского дрона, могут быть восстановлены уже к вечеру вторника, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после телефонного разговора с вице-премьером РФ Александром Новаком.
"Я только что разговаривал с вице-премьером РФ, курирующим вопросы энергетики, (Александром Новаком - ред.), который сказал, что из-за попадания по измерительной станцию поставка (нефти в Венгрию - ред.) пока невозможна. Однако ремонтные работы уже идут, и, если не произойдет ничего экстраординарного, поставка нефти в Венгрию может возобновиться сегодня во второй половине дня или ранним вечером", - сказал Сийярто в видеообращении.
В Чехию перестала поступать нефть по трубопроводу "Дружба"