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ВСУ признали причастность к атаке на инфраструктуру нефтепровода "Дружба"

ВСУ признали причастность к атаке на инфраструктуру нефтепровода "Дружба" - 11.03.2025, ПРАЙМ

ВСУ признали причастность к атаке на инфраструктуру нефтепровода "Дружба"

Генштаб ВСУ взял ответственность за атаку беспилотниками на инфраструктуру нефтепровода "Дружба". | 11.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-11T18:02+0300

2025-03-11T18:02+0300

2025-03-11T18:02+0300

энергетика

нефть

украина

россия

венгрия

петер сийярто

всу

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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Генштаб ВСУ взял ответственность за атаку беспилотниками на инфраструктуру нефтепровода "Дружба". Ранее во вторник министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что поставки нефти из России в Венгрию приостановлены из-за атаки украинского дрона на измерительную станцию нефтепровода "Дружба". Он отметил, что Венгрия расценивает атаку Украины на критическую для венгерского энергоснабжения инфраструктуру как нападение на свой суверенитет. "Подразделения сил беспилотных систем и сил специальных операций ВСУ, СБУ…в ночь на 11 марта нанесли поражение по ряду стратегических объектов РФ… Зафиксированы взрывы в районе линейно-производственной диспетчерской станции "Стальной конь", которая обеспечивает управление технологическими процессами нефтепровода "Дружба" и является важной составляющей в процессах поставки нефти", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Генштаба ВСУ.

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нефть, украина, россия, венгрия, петер сийярто, всу