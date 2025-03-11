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ВСУ признали причастность к атаке на инфраструктуру нефтепровода "Дружба" - 11.03.2025, ПРАЙМ
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ВСУ признали причастность к атаке на инфраструктуру нефтепровода "Дружба"
ВСУ признали причастность к атаке на инфраструктуру нефтепровода "Дружба" - 11.03.2025, ПРАЙМ
ВСУ признали причастность к атаке на инфраструктуру нефтепровода "Дружба"
Генштаб ВСУ взял ответственность за атаку беспилотниками на инфраструктуру нефтепровода "Дружба". | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T18:02+0300
2025-03-11T18:02+0300
энергетика
нефть
украина
россия
венгрия
петер сийярто
всу
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Генштаб ВСУ взял ответственность за атаку беспилотниками на инфраструктуру нефтепровода "Дружба". Ранее во вторник министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что поставки нефти из России в Венгрию приостановлены из-за атаки украинского дрона на измерительную станцию нефтепровода "Дружба". Он отметил, что Венгрия расценивает атаку Украины на критическую для венгерского энергоснабжения инфраструктуру как нападение на свой суверенитет. "Подразделения сил беспилотных систем и сил специальных операций ВСУ, СБУ…в ночь на 11 марта нанесли поражение по ряду стратегических объектов РФ… Зафиксированы взрывы в районе линейно-производственной диспетчерской станции "Стальной конь", которая обеспечивает управление технологическими процессами нефтепровода "Дружба" и является важной составляющей в процессах поставки нефти", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Генштаба ВСУ.
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нефть, украина, россия, венгрия, петер сийярто, всу
Энергетика, Нефть, УКРАИНА, РОССИЯ, ВЕНГРИЯ, Петер Сийярто, ВСУ
18:02 11.03.2025
 
ВСУ признали причастность к атаке на инфраструктуру нефтепровода "Дружба"

Генштаб ВСУ признал причастность к атаке на инфраструктуру нефтепровода "Дружба"

© РИА Новости . Юрий Абрамочкин | Перейти в медиабанкНефтепровод "Дружба"
Нефтепровод Дружба - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости . Юрий Абрамочкин
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Генштаб ВСУ взял ответственность за атаку беспилотниками на инфраструктуру нефтепровода "Дружба".
Ранее во вторник министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что поставки нефти из России в Венгрию приостановлены из-за атаки украинского дрона на измерительную станцию нефтепровода "Дружба". Он отметил, что Венгрия расценивает атаку Украины на критическую для венгерского энергоснабжения инфраструктуру как нападение на свой суверенитет.
"Подразделения сил беспилотных систем и сил специальных операций ВСУ, СБУ…в ночь на 11 марта нанесли поражение по ряду стратегических объектов РФ… Зафиксированы взрывы в районе линейно-производственной диспетчерской станции "Стальной конь", которая обеспечивает управление технологическими процессами нефтепровода "Дружба" и является важной составляющей в процессах поставки нефти", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Генштаба ВСУ.
Трасса нефтепровода Дружба в Карпатах на Украине - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2025
Сийярто: Поставки нефти в Венгрию по "Дружбе" могут восстановить к вечеру
17:04
 
ЭнергетикаНефтьУКРАИНАРОССИЯВЕНГРИЯПетер СийяртоВСУ
 
 
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