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Поставки по "Дружбе" в Словакию приостановлены по техническим причинам

Поставки по "Дружбе" в Словакию приостановлены по техническим причинам - 11.03.2025, ПРАЙМ

Поставки по "Дружбе" в Словакию приостановлены по техническим причинам

Поставки нефти по нефтепроводу "Дружба" в Словакию приостановлены по техническим причинам за пределами республики, сообщил трубопроводный оператор Transpetrol. | 11.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-11T19:08+0300

2025-03-11T19:08+0300

2025-03-11T19:08+0300

энергетика

нефть

словакия

венгрия

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БРАТИСЛАВА, 11 мар - ПРАЙМ. Поставки нефти по нефтепроводу "Дружба" в Словакию приостановлены по техническим причинам за пределами республики, сообщил трубопроводный оператор Transpetrol. "Прием нефти через нефтепровод "Дружба" на территории Словакии был во вторник приостановлен, это (произошло) по техническим причинам за пределами республики", - сообщили словацкому новостному агентству TASR в компании Transpetrol. В компании также сообщили, что возобновление поставок ожидается вечером во вторник. Ранее венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто сообщил, что поставки нефти из России в Венгрию приостановлены из-за атаки украинского дрона на измерительную станцию нефтепровода "Дружба".

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словакия

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нефть, словакия, венгрия