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Поставки по "Дружбе" в Словакию приостановлены по техническим причинам - 11.03.2025, ПРАЙМ
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Поставки по "Дружбе" в Словакию приостановлены по техническим причинам
Поставки по "Дружбе" в Словакию приостановлены по техническим причинам - 11.03.2025, ПРАЙМ
Поставки по "Дружбе" в Словакию приостановлены по техническим причинам
Поставки нефти по нефтепроводу "Дружба" в Словакию приостановлены по техническим причинам за пределами республики, сообщил трубопроводный оператор Transpetrol. | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T19:08+0300
2025-03-11T19:08+0300
энергетика
нефть
словакия
венгрия
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БРАТИСЛАВА, 11 мар - ПРАЙМ. Поставки нефти по нефтепроводу "Дружба" в Словакию приостановлены по техническим причинам за пределами республики, сообщил трубопроводный оператор Transpetrol. "Прием нефти через нефтепровод "Дружба" на территории Словакии был во вторник приостановлен, это (произошло) по техническим причинам за пределами республики", - сообщили словацкому новостному агентству TASR в компании Transpetrol. В компании также сообщили, что возобновление поставок ожидается вечером во вторник. Ранее венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто сообщил, что поставки нефти из России в Венгрию приостановлены из-за атаки украинского дрона на измерительную станцию нефтепровода "Дружба".
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нефть, словакия, венгрия
Энергетика, Нефть, СЛОВАКИЯ, ВЕНГРИЯ
19:08 11.03.2025
 
Поставки по "Дружбе" в Словакию приостановлены по техническим причинам

Transpetrol: поставки нефти по "Дружбе" в Словакию приостановлены по техническим причинам

© РИА Новости . Б. Криштул | Перейти в медиабанкТрасса нефтепровода "Дружба" в Карпатах на Украине
Трасса нефтепровода Дружба в Карпатах на Украине - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости . Б. Криштул
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БРАТИСЛАВА, 11 мар - ПРАЙМ. Поставки нефти по нефтепроводу "Дружба" в Словакию приостановлены по техническим причинам за пределами республики, сообщил трубопроводный оператор Transpetrol.
"Прием нефти через нефтепровод "Дружба" на территории Словакии был во вторник приостановлен, это (произошло) по техническим причинам за пределами республики", - сообщили словацкому новостному агентству TASR в компании Transpetrol.
В компании также сообщили, что возобновление поставок ожидается вечером во вторник.
Ранее венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто сообщил, что поставки нефти из России в Венгрию приостановлены из-за атаки украинского дрона на измерительную станцию нефтепровода "Дружба".
Нефтепровод Дружба - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2025
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ЭнергетикаНефтьСЛОВАКИЯВЕНГРИЯ
 
 
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