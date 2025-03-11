https://1prime.ru/20250311/druzhba-855683152.html

В Венгрии сообщили о возобновлении поставок нефти по "Дружбе" после ремонта

В Венгрии сообщили о возобновлении поставок нефти по "Дружбе" после ремонта - 11.03.2025, ПРАЙМ

В Венгрии сообщили о возобновлении поставок нефти по "Дружбе" после ремонта

Российский оператор нефтепровода "Дружба" устранил повреждения, нанесенные атакой украинского беспилотника, и поставки нефти в Венгрию возобновились, заявил... | 11.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-11T19:51+0300

2025-03-11T19:51+0300

2025-03-11T19:51+0300

энергетика

венгрия

нефть

петер сийярто

дружба

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БУДАПЕШТ, 11 мар - ПРАЙМ. Российский оператор нефтепровода "Дружба" устранил повреждения, нанесенные атакой украинского беспилотника, и поставки нефти в Венгрию возобновились, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Российский системный оператор устранил повреждения, нанесенные атакой украинского беспилотника, и поставки нефти в Венгрию по нефтепроводу "Дружба" возобновились", - написал Сийярто на своей персональной странице.Ранее после телефонного разговора с вице-премьером РФ Александром Новаком он заявил, что Венгрия расценивает любые повреждения критической для ее энергоснабжения инфраструктуры как атаку на свой суверенитет.

https://1prime.ru/20250311/druzhba-855682532.html

венгрия

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венгрия, нефть, петер сийярто, дружба